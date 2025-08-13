RABINA VAJSA NALJUTILE REČI PAPE LAVA: Otvoreno pismo člana Međunarodnog saveta glavnog rabinata Izraela poglavaru u Vatikanu

Povredilo nas je poređenje mladih ljudi između Gaze i Ukrajine, jer oni nisu jednaki. A pritom nisu ni pomenuti izraelski taoci koje drži Hamas.

Foto Tanjug/AP/Vatikan

Navodi se ovo u otvorenom, protestnom pismu rabina Eliezera Simhe Vajsa papi Lavu. Član Međureligijskog saveta Glavnog rabinata Izraela, vrhovnog jevreskog tela, rabin izražava zabrinutost zbog nedavnih papinih izjava.

- Iskazivanje osećanja prema onima koji pate je vredno divljenja i duboko humano. Međutim, pominjanje Gaze i Ukrajine u istom dahu, a bez pravljenja moralne razlike i bez ikakvog pominjanja izraelskih talaca koje Hamas još drži, mnogi u jevrejskom svetu doživeli su bolno, naveo je rabin.

Pismo osporava papinu izjavu tokom nedavnog Jubileja mladih u Rimu, kada je Lav, obraćajuči se mladima iz više od 140 zemalja rekao: „Bliži smo više nego ikada mladima koji pate od najtežih zala prozrokovanih od drugih ljudi. Mi smo sa mladima Gaze, sa mladima Ukrajine, sa svim zemljama okrvavljenim ratom, rekao je tada Lav.

Vajs sada u pismu ističe da nikada ne smemo da dozvolimo da saosećanje prema jednom narodu ide na račun pravde za druge. „Svaka patnja zaslužuje molitvu, ali ne izazivaju svu patnju iste ruke, niti bi svi sukobi trebali da se opisuju istim rečima“, smatra rabin.

- U vreme kada se antisemitizam ponovo širi ulicama zapadnih prestonica, na univerzitetima, pa čak i u nekim crkvama, moralna jasnoća je važnija nego ikada. Nedostatak empatije za izraelske žrtve, posebno one koje su još uvek u zatočeništvu, šalje bolnu poruku i rizikuje da oskrnavi put ka pomirenju“, navodi se u pismu.

Rabin Vajs je u januaru, takođe u otvorenom pismu, optužio tadašnjeg papu Franju da je „pozajmio papski autoritet modernom antisemitizmu“, tvrdeći da je zauzeo neuravnotežen pristup u opisivanju sukoba, izjednačavajući izraelsku demokratiju sa terorističkom organizacijom Hamas: „Više puta ste podvukli lažno moralnu jednakost između demokratske nacije, koja brani svoje građane, i terorista, počinilaca najvavarskijeg masakra Jevreja od Holokausta do danas, pisao je rabin tada papi Franji.

Podsećajući na 60. godišnjicu deklarcije Nostra aetate, rabin sada upozorava papu Lava i na rizik od narušavanja pomirenja između Katoličke crkve i jevrejskog sveta.