KALAS BI DA DIKTIRA PRAVILA IGRE: Dogovor Rusije i SAD mora da uključi EU i Kijev
ŠEFICA evropske diplomatije Kaja Kalas izjavila je da bilo koji dogovor Vašingtona i Moskve u kontekstu sukoba u Ukrajini mora uključiti i Kijev i Evropsku uniju.
Kalas je dodala da će sazvati sastanak ministara spoljnih poslova zemalja članica EU u ponedeljak kako bi "razgovarali o narednim događajima", javlja Rojters, preneo je Tanjug.
-Sjedinjene Američke Države imaju snagu da nateraju Rusiju da ozbiljno pregovara. Bilo kakav dogovor SAD i Rusije mora uključiti Ukrajinu i EU, jer je to pitanje bezbednosti Ukrajine i cele Evrope, navela je Kalas.
Evropski lideri prethodno su naglasili u zajedničkom saopštenju u vezi sa rešavanjem ukrajinske krize, da "ostaju privrženi principu da se međunarodno priznate granice ne mogu menjati silom", a da trenutna linija razdvajanja treba da predstavlja polaznu tačku za pregovore.
Lideri su još jednom poručili da se "put ka miru" u Ukrajini ne može određivati bez učešća Kijeva, i da se pregovori mogu voditi isključivo u uslovima prekida vatre ili smanjenja neprijateljstava.
Izjavu su potpisali francuski predsednik Emanuel Makron, italijanska premijerka Đorđa Meloni, nemački kancelar Fridrih Merc, premijeri Poljske i Velike Britanije Donald Tusk i Kir Starmer, predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen i predsednik Finske Aleksander Stub.
(rt.rs)
