POTPREDSEDNIK SAD: Tramp nije siguran u uspeh pregovora o Ukrajini
PREDSTOJEĆI samit predsednika Rusije i SAD, Vladimira Putina i Donalda Trampa, predstavlja značajan napredak za američku diplomatiju, izjavio je potpredsednik Džej Di Vens.
-Predsednik mi je danas rekao: "Možda će uspeti. Možda neće. Ali vredi pokušati“. Nastavićemo da koristimo diplomatski uticaj predsednika Sjedinjenih Država kako bismo stavili tačku na ovaj konflikt, rekao je Vens u intervjuu za televiziju Foks njuz.
Prema rečima Vensa, Sjedinjene Američke Države ne smatraju da bi kontakti predsednika Rusije Vladimira Putina i Vladimira Zelenskog pre samita Rusija – SAD bili produktivni.
-Zaista ne mislim da bi to bilo produktivno. Smatram da bi u principu predsednik Sjedinjenih Država trebao biti taj koji će ih (obe strane) približiti. Naravno, razgovaraćemo sa Ukrajincima, rekao je on.
Potpredsednik SAD ističe da Vašington u rešavanju konflikta u Ukrajini polaze od sadašnje linije razgraničenja i želi da pronađe rešenje sa kojim bi „i Rusija i Ukrajinci mogli da žive“.
Amerika ne želi da više da troši svoj novac na Ukrajinu
Predsednik SAD Donald Tramp želi da Amerika prestane da finansira konflikt u Ukrajini, Amerikanci su umorni da troše svoje poreze na to, izjavio je američki potpredsednik.
-Predsednik i ja želimo da Amerika stavi tačku na finansiranje rata u Ukrajini. Želimo da postignemo mirno rešenje. Želimo da prestanu ubistva. Amerikanci su umorni od toga da troše svoj novac, svoje poreze, na ovaj konflikt, rekao je Vens.
On je dodao da ako Evropljani žele da kupuju oružje od američkih proizvođača i prosleđuju ga Ukrajini, Vašington nema ništa protiv.
-Ali sami finansirati to nećemo, naglasio je Džej Di Vens.
sputnikportal.rs
