"NE, ON NIJE NASLEDNIK!" Lukašenko otkrio za "Tajm" - Povlači se nakon više od 30 godina!
BELORUSKI predsednik Aleksandar Lukašenko rekao je u intervjuu za magazin "Time" da ne planira da se kandiduje za još jedan mandat.
Lukašenko vodi Belorusiju više od tri decenije i ponovo je izabran u januaru na sedmi petogodišnji mandat.
Sedamdesetogodišnji Lukašenko naglasio je da "ne planira" da traži reizbor, iako je dodao da američki predsednik Donald Tramp "izgleda pristojno” sa gotovo 80 godina.
Smatra da njegov naslednik "ne bi trebalo ništa da prekida", već da nastavi da razvija zemlju kako bi se izbegao bilo kakav "revolucionarni slom". Odbacio je dugogodišnja nagađanja da priprema svog sina Nikolaja da ga zameni.
- Ne, on nije naslednik. Znao sam da ćete to pitati. Ne, ne, ne. Pitajte njega lično - jasan je bio Lukašenko.
Lukašenko je ugušio masovne ulične proteste 2020. godine nakon predsedničkih izbora. Opozicija i zapadne vlade optuživale su ga za izbornu krađu.
(Kurir)
BONUS VIDEO:
"STAZE KOSMETA": Đakovica - Epizoda 1
Preporučujemo
LUKAŠENKO PRELOMIO: Evo da li će se ponovo kandidovati za predsednika
08. 08. 2025. u 15:16
"PAZITE!" OŠTRO UPOZORENjE LUKAŠENKA SVOM MINISTRU: Sada se ne šalite
18. 07. 2025. u 20:03
JEDNA OD NAJBLIŽIH TRAMPOVIH SARADNICA ŠOKIRALA: Vanzemaljci postoje, podelićemo istinu sa narodom
DIREKTORKA nacionalne obaveštajne službe (DNI) Tulsi Gabard rekla je da veruje u postojanje vanzemaljaca, ali je istakla da mora da bude "oprezna" u vezi s onim što iznosi u javnost, budući da ima pristup velikom broju poverljivih informacija.
06. 08. 2025. u 17:35
EKSKLUZIVNI SNIMCI HAPŠENjA ŠIPTARSKOG TERORISTE: Ovako je pao bivši pripadnik OVK u Svilajncu, evo za šta se sumnjiči (VIDEO)
ŠIPTARSKI terorista i bivši istaknuti pripadnik terorističke OVK Halili Lulzin, uhapšen je danas u Svilajncu, u zajedničkoj akciji Bezbednosno-informativne agencije, Službe za otkrivanje ratnih zločina UKP MUP-a Republike Srbije, a u saradnji sa Tužilaštvom za ratne zločine.
22. 07. 2025. u 20:54
IMAO 609 KG, DANAS 68: Neverovatno KAKO sad izgleda nekad najteži tinejdžer sveta i drugi najteži čovek u istoriji (FOTO)
PRE više od deset godina, ime Kalid Bin Mohsen Šari iz Saudijske Arabije obišlo je svet kada je postao poznat kao najdeblji tinejdžer na planeti, a ujedno i drugi najteži čovek svih vremena.
09. 08. 2025. u 12:33
Komentari (0)