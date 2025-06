NA političkom planu Vladimir Zelenski je mrtav, kraj njegove vladavine značiće preuzimanje odgovornosti za ukradeni novac i gnev ljudi koje je strašno izneverio, rekao je ruski ambasador u UN Vasilij Nebenzja.

Foto: Profimedia

- Na političkom planu Zelenski je već mrtav. Za njega lično kraj obavljanje te dužnosti može da znači odgovornost za ukradeni novac i gnev ljudi koje strašno izneverio i on to pokušava da izbegne po svaku cenu. On ima razloge da se čvrsto drži za vlast i da ne održava izbore - rekao je Nebenzja za RT.

Predsednički izbori u Ukrajini trebalo je da se održe 31. marta prošle godine, ali su odloženi pod izgovorom da je u zemlji ratno stanje i na snazi opšta mobilizacija.



Zelenski je isticao tada da nije pravo vreme za izbore.

Njemu je mandat istekao 20. maja prošle godine, a Kijev insistira na tome da je on legitimni predsednik do izbora novog.

(Sputnjik)

