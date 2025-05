RAT u Ukrajini – 1.185. dan.

Izveštaj Ministarstva odbrane:

Ruska vojska oslobodila je mesto Radkovka u Harkovskoj oblasti;

U naporima da odbije intenzivan napad ukrajinskih dronova, ruska PVO je u periodu 20-23. maj uništila 1.177 dronova, od toga 788 van zone SVO;

U zoni odgovornosti grupe "Jug" ukrajinska vojska je izgubila više od 1.665 vojnika i dva tenka;

Ukrajinska vojska izgubila je više od 1.585 vojnika i tri tenka u zoni delovanja grupe "Zapad";

U zoni grupe "Centar" protivnik je izgubio više od 2.875 vojnika;

Ukrajinski gubici u zoni delovanja grupe "Istok" dostigli su 1.185 vojnika,

U zoni odgovornosti grupe "Sever" Oružane snage Ukrajine ostale su bez 1.180 vojnika i pet tenkova;

U prethodnih nedelju dana ruska vojska je izvela 12 udara na preduzeća odbrambenog kompleksa Ukrajine, pogone za proizvodnju dronova i uporišta ukrajinske vojske.



Ukrajina: Rusija lansirala 175 dronova tokom noći

Ukrajinska vojska saopštila je da je Rusija tokom noći napala zemlju sa 175 bespilotnih letelica, kao i da ih je oboreno 150.

EU će raspravljati o mogućem oduzimanju prava glasa Mađarskoj

Savet Evropske unije održaće saslušanje o mogućem gubitku prava glasa Mađarske u EU na sastanku koji će biti održan 27. maja, prema dnevnom redu objavljenom na sajtu Saveta.

To će biti osmo saslušanje o Mađarskoj otkako je Evropski parlament pokrenuo postupak po članu 7 protiv te zemlje 2018. godine.

Član 7 Ugovora o EU omogućava suspenziju prava glasa u EU ako država članica sistematski krši osnovne principe Unije.

Saslušanje se održava u trenutku kada EU traži načine da zaobiđe Budimpeštu ako stavi veto na pristupanje Ukrajine EU.

Visoka predstavnica Evropske komisije za spoljne poslove i bezbednosnu politiku Kaja Kalas izjavila je 10. maja da Brisel ima alternativne planove u slučaju da Mađarska pokuša da blokira kandidaturu Ukrajine.

Mađarski premijer Viktor Orban je više puta blokirao ili odlagao pakete pomoći EU za Ukrajinu, dok se istovremeno protivio sankcijama protiv Rusije.

Merc traži od Si Đinpinga da podrži prekid vatre

Nemački kancelar Fridrih Merc zatražio je od kineskog predsednika Si Đinpinga podršku u postizanju prekida vatre u ratu u Ukrajini, rekao je portparol Merca nakon razgovora dvojice lidera.

"Savezni kancelar je izvestio o zajedničkim naporima Evrope i SAD da se postigne brz prekid vatre. Pozvao je na podršku ovim naporima", rekao je portparol u saopštenju.

Rusija tvrdi da je preuzela kontrolu nad naseljem u Harkovu

Ruske trupe su zauzele naselje Radkivka u Harkovskoj oblasti, objavilo je rusko Ministarstvo odbrane, a prenosi Tas.

Lavrov: Pregovori u Vatikanu nisu "elegantno rešenje"

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov doveo je u pitanje predlog da se mirovni razgovori između Rusije i Ukrajine održe u Vatikanu.

Prema njegovim rečima, ne bi bilo "elegantno rešenje" da dve pravoslavne zemlje razgovaraju na katoličkom terenu. Optužio je, istovremeno, Ukrajinu da uništava Ukrajinsku pravoslavnu crkvu.

"Vatikanu, u ovim okolnostima, ne bi bilo prijatno da ugosti delegacije iz pravoslavnih zemalja", istakao je Lavrov.

Tramp: Završena velika razmena zatvorenika između Rusije i Ukrajine

Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je da je upravo završena velika razmena zatvorenika između Rusije i Ukrajine.

"Čestitam obema stranama na ovim pregovorima. Ovo bi moglo dovesti do nečeg velikog?", zapitao je Tramp u objavi na mreži Truth Social.

Sporazum o razmeni hiljadu za hiljadu zatvorenika između dve strane postignut je ranije ovog meseca u Istanbulu.

Pronađena improvizovana hemijska municija

Na položajima koje su ukrajinske snage napustile u Kurskoj oblasti pronađena je improvizovana hemijska municija, koja je trebalo da bude primenjena uz pomoć dronova, rekao je komandant odreda za deminiranje Ministarstva za vanredne situacije Rusije.

- Sastav još nismo proučili, ali može se pretpostaviti da to može biti fosfor i druge zapaljive smese - rekao je on.

Pronađene su i dimne granate koje je ukrajinska vojska mogla da primeni ne samo protiv ruske vojske već i civila.

Tramp potvrdio prisustvo na NATO samitu u Hagu

Holandski premijer Dik Shof potvrdio je da će predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp prisustvovati NATO samitu koji će se održati 24. i 25. juna u Hagu.

"Holandija je duboko počastvovana što će ugostiti njega i sve naše NATO saveznike", naveo je Shof, koji je istakao da je njihov nedavni razgovor bio "prijatan" i da su diskutovali o ključnim pitanjima pred samit. Tema razgovora bila je i potreba za prekidom vatre između Rusije i Ukrajine.

Trampovo učešće na samitu, koji će se baviti i pitanjem učešća ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog, bilo je neizvesno zbog njegove česte kritike prema članicama NATO-a.

Premijer Shof je rekao da je Zelenski "dobro došao", dok je generalni sekretar NATO-a, Mark Rute, koji je bio uz njega, napomenuo da konačna odluka još nije doneta.

Orban: Ukrajina, ako postane članica EU, upijaće sav naš novac

Premijer Mađarske Viktor Orban izjavio je da Mađarska želi da zadrži Ukrajinu van Evropske unije jer bi, kako je rekao, članstvo Ukrajine u EU značilo da će ta zemlja "upijati sav mađarski novac".

Orban je rekao da su zapadni lideri odlučili da postignu sporazum sa Ukrajinom o održavanju vojske od oko milion vojnika, čije će troškove pokriti evropske zemlje.

Mađarski premijer je dodao da "umesto da ojačava vlastite oružane snage, zapadna Evropa plaća Ukrajini za njene plaćenike".

Prema njegovim rečima, to bi moglo da predstavlja ozbiljan bezbednosni rizik za Evropu, jer bi mogla da završi sa finansiranjem vojske čije namere "neće uvek biti prijateljske, ili barem neće biti garancije da će to biti slučaj".

"Članstvo Ukrajine u EU je povezano sa tim, jer je mnogo lakše doneti finansijske odluke u korist Ukrajine ako je ta zemlja članica EU, nego ako nije", rekao je Orban i dodao da bi Mađarska sa drugim zemljama centralne Evrope, platila cenu pristupanja Ukrajine Uniji.

Premijer je pozvao Mađare da učestvuju u glasanju na referendumu 2025. godine, koji će se baviti pitanjem potencijalnog članstva Ukrajine u EU. "Nemojmo da dozvolimo da drugi odlučuju umesto nas", naglasio je u pozivu građanima.

Komndant „Ahmata“: Prema plaćenicima koji se bore na strani nacista nemamo milosti

Komandant specijalne jedinice "Ahmat" Apti Alaudinov rekao je u intervjuu za Sputnjik da pripadnici ove jedinice na zarobljavaju strane plaćenije koji ratuju na ukrajinskoj strani.

"Nikada nismo zarobili nijednog stranca, takvo naređenje nije ni izdato. Ne smatram da su strani plaćenici koji su došli da se bore protiv naše zemlje naša braća. Oni to nisu ni u kom slučaju", rekao je on.

Kada su u pitanju Ukrajinci koji žele da se predaju naređenje je da im se sačuva život, dodao je on.

Rusija: Oboreno 112 dronova tokom noći

Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da su ruski sistemi PVO oborili 112 ukrajinskih dronova tokom noći, uključujući 24 iznad Moskovske oblasti.

Napadi na Kursku i Lipecku oblast, 24 povređenih

Najmanje 16 osoba je povređeno u Kurskoj, a osam ih je ranjenoj u Lipeckoj oblasti u ukrajinskim napadima tokom noći, saopštili su ruski zvaničnici,

Oštećeno je i 30 kuća, kao i 26 stanova u tri zgrade, prodavnice, auto-perionica, 14 automobila i devet kamiona, prenosi RIA.

U tim oblastima je na snazi režim antiterorističke operacije.

G7 najavila oštrije sankcije Rusiji

Grupa sedam najrazvijenijih zemalja (G7) saopštila je da će pooštriti sankcije protiv Rusije ako Moskva ne pristane na prekid vatre u Ukrajini.

"Pozdravljamo kontinuirane napore za postizanje prekida vatre. Ako se takav prekid vatre ne dogovori, nastavićemo da istražujemo sve moguće opcije, uključujući i one koje su osmišljene da maksimiziraju pritisak, kao što je dalje pooštravanje sankcija (protiv Rusije)", navodi se u delu saopštenja ministara finansija i centralnih bankara G7 posvećenom Ukrajini, koji je usvojen nakon njihovog sastanka u Kanadi.

U saopštenju se navodi i da će, u skladu sa pravnim sistemima tih zemalja, imovina Rusije pod njihovom jurisdikcijom ostati imobilisana dok Rusija "ne plati štetu Ukrajini".

G7 je u saopštenju izjavila "nepokolebljivu podršku" Ukrajini u odbrani njenog "teritorijalnog integriteta i prava na postojanje", kao i "slobode, suvereniteta i nezavisnosti".

Obećala je i da će pomoći u jačanju poverenja stranih investitora u Ukrajinu, mobilizovati privatni sektor za sprovođenje radova na obnovi i nastaviti aktivnosti strane osiguravajuće industrije.

Sibiha: Putinove izjave o "tampon zoni" odbacuju mirovne napore

Ministar spoljnih poslova Ukrajine Andrij Sibiha pozvao je na povećanje pritiska na ruskog predsednika Vladimira Putina nakon njegovih izjava o nameri da stvori "bezbednosnu tampon-zonu" duž rusko-ukrajinske granice.

"Podsećam da Putinove izjave o 'tampon-zoni' dolaze u kontekstu aktivnih napora usmerenih na postizanje potpunog, trajnog prekida vatre, zaustavljanje ubistava i promociju mira. Putinove nove agresivne izjave odbacuju mirovne napore i pokazuju da je ruski vladar bio i ostao jedini razlog za kontinuirana ubistva. Moramo da izvršimo veći pritisak na njega da okonča rat", naglasio je Sibiha.

Kijev i Moskva razmenili su spisak od 1.000 ratnih zarobljenika, u pripremi za veliku predstojeću razmenu. I dalje se ne zna datum i format razmene, koja je dogovorena tokom direktnih razgovora u Istanbulu prošle nedelje.

Ruski predsednik Vladimir Putin doneo odluku o stvaranju bezbednosne tampon-zone duž granice između Rusije i Ukrajine.

Predsednik SAD Donald Tramp odbacio predlog o bezuslovnom prekidu vatre kao ishodu pregovora o Ukrajini u Vatikanu, koji su izneli lideri EU, objavio je Volstrit džornal.

Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je da je energetska pretnja od Ukrajine eskalirala, ali da je cilj energetske politike Brisela, kako je istakao, da podrži Ukrajinu po svaku cenu. Istakao je potencijalni problem cene energenata zbog politike Brisela.

Dvanaest civila je povređeno u "masovnom" ukrajinskom napadu na grad Ljgov u Kurskoj oblasti, rekao je lokalni ruski načelnik.

Kijev saopštava da su ruske snage prethodnog dana granatirale Dnjeprovski okrug u Hersonu, pri čemu je poginula 85-godišnja žena.

Moskva, sa druge strane, javlja da je vojska Ukrajine napala dronovima Tulu i Moskvu, pri čemu je povređeno više osoba.