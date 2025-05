OGROMAN PODVODNI VULKAN NA PRAGU ERUPCIJE: Spreman je da izbaci više od 28 milijardi kubnih metara lave u svakom trenutku (FOTO)

PODVODNI vulkan Aksial, koji se nalazi u Tihom okeanu oko 480 kilometara od obale Oregona, pokazuje znakove buđenja i mogao bi uskoro da eruptira, upozoravaju naučnici.

Aksial je širok više od jednog kilometra i nalazi se na dubini većoj od 1.500 metara ispod površine okeana. Naučnici iz Nacionalne fondacije za nauku i Inicijative za posmatranje okeana prate ovaj vulkan, koji se puni magmom i, kako kažu, naduvava poput balona punog lave, prenosi "Dejli mel".

Prema rečima vulkanologa i istraživača sa Državnog univerziteta Oregon, Vilijama Čedvika, Aksial se ponaša slično vulkanima na Havajima i spreman je da izbaci više od 28 milijardi kubnih metara veoma tečne lave u svakom trenutku.

-Vulkani poput ovog se između erupcija naduvavaju. Na Aksialu se morsko dno zaista uzdiže, što je veliki signal, rekao je Čedvik.

Poslednjih nedelja zabeležen je ogroman porast broja zemljotresa ispod vulkana, što ukazuje na kretanje magme ka površini. Ovaj podvodni vulkan poslednji put je eruptirao 2015. godine, izazvavši oko 8.000 zemljotresa, formiranje slojeva lave debljine do 137 metara i spuštanje morskog dna za skoro 2,5 metra.

Profesor i morski geofizičar sa Univerziteta u Vašingtonu, Vilijam Vilkok upozorava da bi erupcija mogla nastupiti već sutra. Aksial se nalazi duž grebena Huan de Fuka, lanca podmorskih vulkana između Oregona i Aljaske, i predstavlja mladi štitasti vulkan – širokog prečnika i niskog profila.

Na osnovu dešavanja iz 2015. godine, nova erupcija mogla bi proizvesti tokove lave visine gotovo jednake Space Needle tornju u Sijetlu, koji je visok 184 metra, dodao je Čedvik.

Ipak, stručnjaci tvrde da erupcija neće predstavljati pretnju za obalne zajednice, budući da je vulkan preduboko i predaleko od kopna da bi izazvao bilo kakav uticaj na seizmičku aktivnost na tlu ili bio primećen od strane ljudi.

Od početka maja, broj svakodnevnih zemljotresa ispod vulkana konstantno raste, a samo 13. aprila zabeležen je značajan skok u aktivnosti. Prema procenama, tokom same erupcije broj zemljotresa može narasti na čak 10.000 u jednom danu.

Majk Polend, naučnik iz Opservatorije za vulkan Jelouston, ističe da je Aksial jedan od najbolje proučenih podvodnih vulkana na svetu.

-Ovaj vulkan je verovatno najbolje nadgledan podvodni vulkan na svetu. Fascinantan je i ne predstavlja opasnost, rekao je Polend.

Istraživački tim je još u novembru 2024. primetio da se površina vulkana naduvala do nivoa sličnog onom iz 2015. godine. To je omogućilo predikciju moguće erupcije do kraja 2025. godine, a povećana seizmička aktivnost samo potvrđuje tu procenu.

Svoja najnovija otkrića naučnici su predstavili na godišnjoj konferenciji Američke geofizičke unije u decembru 2024. godine.

