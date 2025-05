"OBAVESTIO SAM ZELENSKOG I EVROPSKE LIDERE" Oglasio se Tramp nakon razgovora sa Putinom: Neka proces počne!

PREDSEDNIK SAD Donald Tramp izjavio je nakon dvočasovnog razgovora s ruskim predsednikom Vladimirom Putinom da je razgovor protekao „veoma dobro“ i da će Rusija i Ukrajina „odmah započeti pregovore o primirju i, što je još važnije, o okončanju rata“.

FOTO: Tanjug/AP

U saopštenju na svojoj društvenoj mreži Truth Social, Tramp je naglasio da će uslove pregovora definisati same strane, „jer samo one znaju detalje o kojima niko drugi ne bi bio upućen“. Dodao je da je ton razgovora bio odličan i da bi u suprotnom to odmah rekao.

On je takođe izjavio da Rusija želi da uspostavi velike trgovinske odnose sa SAD kada se, kako je naveo, ova „katastrofalna krvoprolića“ završe, i da on u tome vidi „ogromnu priliku za Rusiju da stvori ogroman broj radnih mesta i bogatstva“.

- Njen potencijal je NEOGRANIČEN - naveo je Tramp, dodajući da i Ukrajina može biti veliki dobitnik u procesu obnove svoje zemlje.

Tramp je potvrdio da će pregovori Rusije i Ukrajine početi odmah, te da je o tome već obavestio ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog, predsednicu Evropske komisije Ursulu fon der Lajen, predsednika Francuske Emanuela Makrona, italijansku premijerku Đorđu Meloni, nemačkog kancelara Fridriha Merca i finskog predsednika Aleksandera Stuba — sve u razgovoru koji je usledio odmah nakon poziva s Putinom.

Na kraju, Tramp je otkrio da je Vatikan, kako je rekao „predstavljen od strane Pape“, izrazio veliku zainteresovanost da bude domaćin pregovora.

- Neka proces počne! - zaključio je Tramp.

