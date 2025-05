AVGANISTANSKI ekspert za politička pitanja Borna Salehi rekao je za Sputnjik da su zločini Britanaca u Avganistanu zverstva koja se ne mogu negirati.

Kako je rekao, britanske snage su počinile razna nedela, rukovodeći se time da će im suditi prema njihovim zakonima, a ne avganistanskim i pod izgovorom da rat dopušta određenu popustljivost kada je reč o oružanim snagama.

Ali, ti zločini su izazvali moralnu i medijsku reakciju u Avganistanu i doveli do toga da se pitanje kompenzacije i odgovornosti podigne na globalnom nivou, naveo je Salehi.

Prema njegovim rečima, situacija u Avganistanu je složena jer vlada te zemlje i do dan danas nije priznata i nema zvaničnog predstavnika u UN.

Drugim rečima, politička i pravna situacija u Avganistanu je nejasna i obespravljeni Avganistanci mogu samo da osude zločine protiv svojih sugrađana.

BIVŠI ANALITIČAR PENTAGONA O ZLOČINIMA BRITANSKIH VOJNIKA U AVGANISTANU: RAT U KOLONIJALNOM STILU

Bivši analitičar Pentagona Karen Kvajtkovski izjavila je povodom objavljenih izveštaja o svedočenjima da su britanski vojnici u Avganistanu počinili strašne zločine da se ne slaže sa idejom da su vojnici delovali samostalno, bez znanja oficira.

"Protivim se ideji da možda nije bilo oficira u blizini ili da su jedinice delovale samostalno. Ovako izgleda ekspedicioni rat, rat u kolonijalnom stilu. Slično se dešavalo u Vijetnamu pre više od 50 godina. Pretpostavljam da ovo sada izlazi na videlo jer ćemo uskoro u zapadnom svetu i ostatku sveta čuti o veoma uznemirujućim aktivnostima IDF-a (izraelska armija, prim. prev), koje podržavaju Velika Britanija i SAD u Gazi, a ovo je način da se novinarski zaštiti vojska koja je kriva i njihovi još krivlji političari. Podsećaju nas, pa, rat je užasan, civili i deca uvek ginu. Rat je dovoljno loš — i ne mogu a da ne verujem da je ovo deo preventivne odbrane IDF-a", smatra Kvajtkovski.

Ona smatra da vojnike i njihove komandante koji su odgovorni za pomenute zločine treba suspendovati i izvesti ih na suđenje.

-Trebalo bi ih suspendovati bez plate i suditi im pred zakonskim sudom, bilo vojnim ili civilnim. Ovo je toliko davno prošlo da je šteta u Avganistanu već učinjena. Ali, imamo zakone rata, dobro je podsetiti se na njih kroz javna suđenja. Mnogi smatraju da ovo demorališe vojske u celini, ali ja verujem da su vojske koje ovo dozvoljavaju i ne bave se time već demoralisane, zaključuje ona.

"VELIKA BRITANIJA SUROVIJA I NEPRAVEDNIJA OD DRUGIH"

Velika Britanija koja sebe predstavlja kao bedem demokratije i pravde, zapravo je surovija i nepravednija od ostalih, ocenio je za Sputnjik avganistanski politikolog Ahmad Saidi.

-Zemlje koje se diče svojim demokratskim institucijama i smatraju se naddržavama, na primer Velika Britanija, koja sebe proglašava za bedem demokratije i pravde, zapravo su surovije, nekompetentnije i neodgovornije, rekao je Saidi, komentarišući to što britanski vojnici koji su počinili zločine u Avganistanu nisu za njih odgovarali.

To su, kako je istakao, jezivi zločini, najdrastičnija kršenja ljudskih prava.

-Međunarodni sud pravde treba da se umeša, ali, na žalost, mislim da će to ostati samo u medijima i neće dovesti ni do kakvih posledica, zaključio je on.

Iranski analitičar Ali Šer Jazdani rekao je za iransku redakciju Sputnjika da najnoviji izveštaj razotkriva činjenice o tome da su zapadne snage u Avganistanu kršile ljudska prava, uključujući i pogubljenja civila i dece u okviru standardnih operacija. Važan detalje je to što se ukazuje na britanske specijalne jedinice SAS i SBS koje deluju u tajnosti.

Jazdani je istakao da, iako dokazi mogu da dovedu do sudskih procesa, političke prepreke otežavaju istragu, posebno u slučaju zapadnih država. Zbog toga je važan pritisak javnosti i akcije nezavisnih institucija, dodao je on.

Ignorisanje protesta Avganistana podriva moralni autoritet Velike Britanije i može da pojača nepoverenje prema Zapadu i izjavama o ljudskim pravima.

