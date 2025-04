KO PUTUJE U GRČKU, NEKA SE PRIPAZI: Stižu nova pravila, a kazne su paprene

OD 1. aprila 2025. godine u Grčkoj se primenjuju pravila takozvanih "mirnih sati", koja stupaju na snagu svake godine tokom letnje sezone, tako da će svi oni koji planiraju letovanje u ovoj zemlji morati da obrate pažnju na nove norme.

Zanimljivo je da u popdnevnim i noćnim satima nećete smeti da u apartmanima puštate glasnu muziku bilo preko radija ili televizora, ne smete da igrate, dok na javnim ne smete da pevate, vičete ili svirate neki muzički instrument.

Takođe u ovim periodima ne smete da vodite bučne diskusije na mestima kao što su autobuske stanice.

Za kršenje ovih pravila slede čak i kazne zatvora od pet meseci ili visoke novčane kazne.

Traje celo leto

Svi koji planiraju da putuju u Grčku na letovanje ili mini odmor za praznike moraju da znaju da "mirni sati" traju sve do 30. septembra, a ko ih ne poštuje može da zaradi ozbiljnu kaznu. Takozvani "mirni sati" u Grčkoj se menjaju po letnjoj i zimskoj sezoni, a tokom takvih sati zabranjeno je praviti buku. Leti se odnosi na popodnevne i večernje sate, a cilj je zaštita mira stanovnika tokom toplih meseci.

Prema Pravilniku, sati tišine tokom letnje sezone su popodnevna zajednička tišina: 15:00 do 17:30 i noćna zajednicka tišina: 23:00 do 07:00. Ovaj raspored važi svakodnevno od 1. aprila do 30. septembra 2025. godine, pokrivajući celu letnju sezonu.

Što se turista tiče, najbitnije je da znaju da tokom ovih "mirnih sati" ne smeju da prave buku u apartmanima, jer ako ih neko prijavi, mogu da plate kaznu. S obzirom na nedavne promene u Krivičnom zakoniku, narušavanje javnog reda i mira donosi stroge kazne. Konkretno, prestupnici se suočavaju sa - kaznom zatvora do pet meseci ili alternativno, visokom novčanom kaznom.

Šta je zabranjeno u mirnim satima?

Zadaci ili druge aktivnosti koje izazivaju buku. Izuzeci su dozvoljeni samo u hitnim slučajevima

Rad muzičkih instrumenata, radija, magnetofona ili televizijskih uređaja pri velikoj jačini, kao i vikanje, bučan ples i bilo koji drugi bučan događaj u rezidencijama ili privatnim mestima.

Pevanje, vikanje i upotreba muzičkih instrumenata na javnim mestima kao što su ulice, trgovi i prevozna sredstva

Bučne igre u kafićima, plesnim dvoranama ili drugim javnim centrima, kao i intenzivne diskusije

Bučne diskusije i argumenti na autobuskim stanicama, utovar i istovar robe i bučan rad motora vozila u mirovanju

Upotreba sirena ili drugih zvučnih sigurnosnih sistema bez vanrednog stanja, uključujući i njihov probni rad

Takođe, treba reći da u Grčkoj važe i visoke kazne za prestupe u saobraćaju, a mnogi turisti iz Srbije na letovanje u ovu zemlju odlaze sosptvenim prevozom, zbog čega je takođe potreban poseban oprez.

Treba posebno obratiti pažnju i na to da je povećan broj radara na glavnim saobraćajnicama, a prvi na koji će vozači naići nalazi se vrlo blizu nakon graničnog prelaza Evzoni, a pre isključenja za Solun, što je jedna od najčešćih putnih ruta turista iz Srbije u odlasku na grčko primorje.

Zbog pušenja kazna i do 500 evra

U Grčkoj je pušenje je zabranjeno u zatvorenim javnim mestima, uključujući tržne centre i saobraćajna cvorišta. Za kršenje pravila, možete biti kažnjeni sa do 500 evra.

Ukoliko prekršite saobraćajna pravila treba da znate da ćete za vožnju pod uticajem alkohola dobiti kaznu od 78 do 1.200, za prekoračenje brzine u naseljenom mestu do 20 kilometara na sat, kazna je 100 evra, prolazak na crveno svetlo ili preticanje preko pune linije, koštaće vas 700 evra, a nevezivanje pojasa 350 evra.

Visoke kazne u saobraćaju

Takođe, ne zavaravajte se da nećete platiti bilo koji od ovih saobraćajnih prekršaja.

- Grci vam ne mogu poslati kaznu na kućnu adresu, ali sledeći put kada budete ulazili u Grčku, ako kazna nije zastarela ona se još uvek nalazi u sistemu i neće vam je oprostiti, nego ćete istu morati da platite. Pored toga u okviru EU postoji registar saobraćajnih prekršaja i velika je verovatnoća je da će se kazna naplatiti čim budete na ulasku u EU bilo gde da je napravljen prekršaj unutar EU - piše sajt nikana.gr koji srpski turisti koriste kao pouzdan vodič za letovanje u toj zemlji.

