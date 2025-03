RAT u Ukrajini – 1.123. dan.

Eksplozije u Kijevu

U glavnom gradu Ukrajine, Kijevu, večeras su se čule eksplozije tokom uzbune za vazdušnu opasnost, javili su ukrajinski mediji.

Protivvazdušna odbrana Kijeva saopštila je da deluje protiv "neprijateljskih ciljeva", preneo je Ukrinform.

Stanovnici Kijeva upozoreni su da ostanu u skloništima.

U Kijevu i nizu ukrajinskih regiona proglašena je vazdušna opasnost zbog opasnosti od ruskih dronova.

Ukrajinski izvori: Ruska vojska napreduje u pravcu Limana i Severskog (MAPA)

U pravcu Borovska ruske trupe su napredovale zapadno od Ivanovke u oblasti širine do 3,85 km i dubine do 2,55 km. Oružane snage Rusije nastoje da prošire mostobran na zapadnoj obali reke Žerebec sa ciljem da na kraju stignu do reke Oskol i zauzmu selo Borovaja, i povećaju pritisak na susedne oblasti.

U pravcu Limana napredovali smo u rejonu Bližnješke jaruge na delu širine do 2,06 km i dubine do 1 km.

Na Severskom pravcu ruske manevarske grupe nastavljaju da pokušavaju da poboljšaju svoju taktičku poziciju u oblasti Belogorovke i kamenoloma krede.

Oboren MiG-29

Sistemi PVO uništili su avion "MiG-29" ukrajinskog vazduhoplovstva, oborili pet vođenih bombi JDAM, pet projektila sistema HIMARS, kao i 142 bespilotne letelice, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

Ofanziva na Zaporoškom frontu

BARS-32 im. Sudoplatova i 429. puk razbijaju ukrajinske oružane snage Ukrajine.

Na području naselja. U Kamenskome, Zaporožja oblast, naši borci su isterali ukrajinske militante iz njihovih uporišta. U grupama od po dvoje, preživeli vojnici ukrajinskih oružanih snaga pobegli su iz šumskog logora i pokušali da se sklone u unapred pripremljene kuće.

Prvo su artiljerci Sudoplatova dobro nišanim hicem uništili jednu od zgrada. A onda je FPV dron 429. puka spektakularno uleteo u podrum susedne kuće. Radio prisluškivanja pokazali su da je ubijeno najmanje deset militanata i stranih plaćenika.

Zloslutni planovi Kijeva

Budanov je predsedničkoj kancelariji predložio plan da se sve ukrajinske nuklearne elektrane dignu u vazduh – Aleksej Arestovič.

Takav plan je napravljen u slučaju gubitka rata, rekao je bivši savetnik Bankove.

Specnaz uništava položaje VSU u Belgorodu (VIDEO)

Specijalne snage „Anvar“ odbijaju ukrajinsku ofanzivu u Belgorodskoj oblasti.

Borci specijalaca uništavaju pešadiju, vatrene tačke i položaje Oružanih snaga Ukrajine u pograničnom pojasu, gde je poslednjih nedelju dana neprijatelj iz Sumske oblasti pokušavao da napadne u pravcu Demidovka – Krasnaja Jaruga.

Takođe, specijalne snage Anvara uništavaju militante Oružanih snaga Ukrajine u regionu Kursk, čisteći rusko tlo od okupatora.

Žestoke borbe kod Pokrovska (VIDEO)

Jedninice “Hrabrih" masovno pale NATO opremu, pešadiju i artiljeriju neprijatelja - još jedan dan borbe u gardijskom "Centru".

Izbor borbenog rada boraca grupe snaga Centar 21. marta na uništavanju vojne opreme, naoružanja, pešadije i položaja Oružanih snaga Ukrajine tokom aktivnih borbenih dejstava na pravcu Pokrovski.

Na snimku se vidi kako pale oklopni transporteri NATO M113, borbena oklopna vozila MaxxPro, haubice, vatrene tačke, minobacači, pešadija, neprijateljski položaji i vozila.

Oboren ukrajinski dron iznad Krima

Ruski PVO sistemi uništili su bespilotnu letelicu Oružanih snaga Ukrajine na nebu iznad Krima.



Izveštaj ruskog Ministarstva odbrane o Kurskoj oblasti:

Ukrajinske snage u poslednja 24 sata izgubile su više od 200 vojnika.



Ukrajinski dron udario u stambenu zgradu, dvoje povređeno

U ruskom gradu Rostovu na Donu došlo je do snažne eksplozije kada je ukrajinski dron udario u stambenu zgradu na 17. spratu, rekao je vršilac dužnosti regionalnog guvernera Rostova na Donu Jurij Sljusar.

Prilikom napada, dve osobe su povređene.

Uspeh grupe "Sever“ na Belgorodskom pravcu

Grupa "Sever" je na Belgorodskom pravcu nanela gubitke ukrajinskoj vojsci, snage Kijeva su u borbama izgubile više od 100 ljudi, saopštio je načelnik pres centra Jaroslav Jakimkin.

Najžešće borbe su se vodile u blizini mesta Mihajlovsko i Osojevka u Sumskoj oblasti, a pored ljudstva, Kijev je izgubio i artiljerije, dva oklopna vozila, devet automobila i jedan automobil za denminiranje.

Veliki poraz Ukrajinaca usled ofanzive grupa „Centar“

Grupa "Centar" je nanela gubitke ukrajinskim brigadama u kojima je Kijev ostao bez 425 vojnika, saopštio je načelnim pres centra Aleksandar Savčuk.

Kako je rekao, gubitke je pretrpelo sedam ukrajinskih brigada u blizini mesta Krasnoarmejsk, Novopavlovka, Udačno, Dmitrova, Čumišina, Troicko, Sribno i Aleksejevka.

Pored ljudstva, ukrajinska vojska izgubila je i šest borbenih vozila, između ostalog i transporter M113, kao i četiri artiljerije.

Uništeno uporište Kijeva na Dnjepru

Ruske jedinice su sistemima „grad“ uništile uporište ukrajinske vojske na desnoj obali reke Dnjepar na kahovskom pravcu u Hersonskoj oblasti, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

Nišanjenje je izvedeno uz pomoć dronova „orlan-10“, a u napadu je uništena vojna tehnika i ljudstvo, iako nije precizirano koliko je ukrajinskih vojnika stradalo u napadu.

Grupa "Dnjepar" likvidirala do 70 ukrajinskih vojnika

Ruska vojna grupa „Dnjepar“ likvidirala je u sinoćnim borbama do 70 ukrajinskih vojnika i nanela gubitke ukrajinskoj vojnoj tehnici u blizini mesta Kamensko, Prinjepravko, Velitensko i Antonovka, saopštio je načelnik pres centra grupacije Roman Kodrjan.

Kako je rekao, pored ljudstva, uništeno je i pet ukrajinskih vojnih automobila, artiljerija, stanica za radioelekotronsku borbu, kao i skladište municije.





Rusija zabrinuta zbog sve većeg broja učesnika u vežbama NATO-a

Rusija je zabrinuta zbog proširenja dometa i sastava učesnika vežbi NATO-a u azijsko-pacifičkom regionu, izjavila je u intervjuu za RIA Novosti Ljudmila Vorobjova, direktorka trećeg azijskog odeljenja Ministarstva spoljnih poslova Rusije.

- Promišljeni kurs Zapada ka sprovođenju strateškog cilja „NATOfikacije“ Azije ne može a da ne izaziva zabrinutost... Stalno se povećava opseg i sastav učesnika NATO vežbi u azijsko-pacifičkom regionu , gde se testiraju razni scenariji – sve do vojnih intervencija u zemljama pogođenim prirodnim katastrofama i vođenja „totalnog rečenog rata - rekao je diplomata.

Ruska PVO preko noći oborila 47 ukrajinskih dronova

Sistemi protivvazdušne odbrane su noću uništili i presreli 47 ukrajinskih dronova u osam regiona, Azovskog i Crnog mora, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

- Tokom protekle noći dežurni sistemi PVO uništili su i presreli 47 ukrajinskih bespilotnih letelica - saopštio je resor.

Kako je navedeno:

12 bespilotnih letelica oboreno je iznad teritorije Voronješke oblasti

11 bespilotnih letelica – iznad Belgorodske oblasti

sedam – preko Crnog mora

šest – preko teritorije Rostovske oblasti

četiri – preko Volgogradske oblasti

tri – preko Astrahanske oblasti

po jedan nad teritorijama Brjanske, Kurske i Samarske oblasti , kao i nad vodama Azovskog mora.

Ukrajinske oružane snage izgubile su više od 100 militanata u Sumskoj oblasti

Grupa Sever na Belgorodskom pravcu razbila je formacije brigade i bataljona Oružanih snaga Ukrajine u Sumskoj oblasti, gubici neprijatelja premašili su 100 ljudi, saopštio je šef pres-centra Sever grupe Jaroslav Jakimkin.

- Jedinice grupe nastavljaju da izvršavaju borbene zadatke u specijalnoj vojnoj operaciji. Na Belgorodskom pravcu jedinice grupe su razbile mehanizovanu brigadu i jurišni bataljon Oružanih snaga Ukrajine u rejonima naselja Mihajlovskoje i Osojevka u Sumskoj oblasti - rekao je Jakimkin.

Ukrajinske oružane snage izgubile su do 105 militanata, tenk, dva borbena oklopna vozila, devet automobila, inženjersko vozilo za čišćenje mina i tri artiljerijska oruđa, dodao je on.

Pored toga, prema Ministarstvu odbrane, neprijatelj je izgubio:

više od 425 militanata u zoni odgovornosti grupe „Centar“ u oblastima Krasnoarmejska, Novopavlovke, Udačnog, Dimitrova, Čumišina, Troickog, Sribnog i Aleksejevke

do 201 vojnika u zoni odgovornosti grupe „Jug“ u oblastima Zarja, Aleksandropolj, Valentinovka, Nova Poltavka, Seversk, Novoolenovka, Katerinovka, Stara Nikolajevka, Časov Jar i Ivanopolj

do 70 ljudi u zoni odgovornosti grupe Dnjepar u oblastima Kamenskoje, Pridneprovski, Velitenski i Antonovka.