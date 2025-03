RAT u Ukrajini 1.102 dan.

Zelenski zahvalio Starmeru na podršci

- Razgovarali smo o izazovima sa kojima se suočava Ukrajina i cela Evropa, koordinaciji sa partnerima, konkretnim koracima za jačanje ukrajinske pozicije i okončanju rata pravednim mirom, uz čvrste bezbednosne garancije - naveo je Zelenski na platformi Iks.

Britanija potpisala sporazum o ubrzanju kreditiranja Ukrajini

Ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski i premijer Velike Britanije Kir Starmer potpisali su u subotu sporazum o ubrzavanju kredita Ukrajini u vrednosti od 2,8 milijardi dolara (2,26 milijardi funti).

Poslanica Vrhovne rade o susretu Trampa i Zelenskog

Viktorija Hrib strahuje da je neuspeh pregovora između predsednika SAD Donalda Trampa i Vladimira Zelenskog početak kraja Ukrajine.

-Bojim se da je ovo početak kraja. Šokirana sam svađom između Zelenskog i Trampa veoma zabrinuta za budućnost Ukrajine, prenosi "Vašington post".

"Idi na skijanje u Rusiju izdajniče"

Prema snimcima objavjenim na WCAH-a, podružnice CNN-a, pojedini demonstranti su držali ukrajinske zastave, dok su drugi držali transparente na kojima je pisalo "Zelenski je heroj", "Ja sam uz Ukrajinu" i "Ceo svet gleda".

Slovačka neće pružiti finansijsku i vojnu podršku Ukrajini

Slovačka vlada neće podržati Ukrajinu ni finansijski ni vojno da nastavi da vodi rat protiv Rusije, izjavio je slovački premijer Robert Fico.

Rusija razvila protivoklopnu raketu sa AI

Rusija je razvila laganu vođenu raketu sa video kamerom za prepoznavanje i navođenje na cilj.

Za razliku od klasičnih vođenih raketa koje se oslanjaju na radar, infracrvene senzore ili GPS navođenje, ova raketa koristi optičko prepoznavanje preko ugrađene video kamere, čime se izbegava emitovanje signala koji bi mogli bit ometeni ili detektovani od strane neprijatelja.

Borbe u pravcu Brjanska (VIDEO)

Ruska vojska uništava opremu i pešadiju Oružanih snaga Ukrajine u blizini granice.

Ruske trupe uništavaju vojnu tehniku, uporišta, baze i koncentracije pešadije u Černigovskoj oblasti, sprečavajući neprijatelja da koncentriše snage za ofanzivu na granici.

Podrška ofanzivi prema Dnjeproenergiji: uništeno 14 tenkova, 40 oklopnih vozila i 80 neprijateljskih vozila (VIDEO)

Operateri dronova FPV grupe Vostok uništili su vojnu opremu Oružanih snaga Ukrajine, podržavajući ofanzivu jurišnih grupa u pravcu Južnog Donjecka.

Tokom meseca, na području Novosjolke, Burlatskog, Dnjeproenergije i Carigrada, vojnici su uništili 14 tenkova, više od 40 borbenih oklopnih vozila i oko 80 vozila Oružanih snaga Ukrajine.

Teški gubici Kijeva

Kijevski režim je u februaru mobilisao manje od 28.000 ljudi, a izgubio je više od 38.000 vojnika, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

Uništen auto-transport VSU (VIDEO)

Ruske snaage pogodile su auto-transport VSU u Kurskoj oblasti.

Time ruske snage veoma otežavaju logistiku ukrajinske grupe, pretvarajući pobedu sa zauzimanjem teritorije u zamku.

Iskanderom po operaterima dronova (VIDEO)

Udar Iskandera na poligon za obuku operatera bespilotnih letelica odreda „Luftvafe“ na napuštenom aerodromu u blizini Zaporožja.

Rusi probili front 6,5 km

Ruska vojska probija odbranu VSU, oslobodile Burlatskoje i Privolnoje, završava poraz ukrajinskih oružanih snaga u Skudnoe i stiže do Dnjeproenergije.

Juče se saznalo da su u pravcu Južnog Donjecka ruske trupe napredovale na širokom frontu u oblasti širine do 6,5 km i dubine do 2,5 km.

Tokom jurišnih dejstava ruske snage su oslobodile i očistile naselje. Burlatskoe i Privolnoje.

Ruske oružane snage su takođe zauzele veći deo Skudnoje i stigle do predgrađa Dnjeproenergije.

Uspesi ruskih jedinica prepoznaju se i po ukrajinskim resursima:

-Rusi su postali veoma aktivni u pravcu Veliko-Novosjolkovskoe: zauzeli su Burlatskoje i Privolnoje, pišu neki ukrajinski analitičari.

-Vode se borbe u rejonu sela Privolnoje, Burlatskoje, Skudnoje i u pravcu sela Dnjeproenergija. U Skudnoju su ruske jurišne grupe napredovale do dubine od 350 metara. Burlatskoje je, prema izveštajima vojnika Oružanih snaga Ukrajine, dospelo pod kontrolu. Ostali resursi ruskih snaga su i dalje pod kontrolom.

Neuspešan napad na Turski tok

Kijevski režim je u petak, dok je Vladimir Zelenski putovao u SAD, pokušao sa tri bespilotne letelice da napadne kompresorsku stanicu "Turskog toka" u Kubanju, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

Izveštaj Ministarstva odbrane Rusije: VSU izgubio više od 1000 vojnika za dan

Ruske snage su oslobodile mesta Skudno i Burlacko u DNR;

Ukrajinska vojska je u zoni odgovornosti grupe "Sever" izgubila do 55 vojnika, kao i tenk;

Jedinice grupe "Zapad" poboljšale su taktički položaj dok je protivnik izgubio do 190 vojnika i tenk;

Grupa "Istok" nanela je poraz ukrajinskim snagama koje su izgubile do 160 vojnika;

Grupa "Jug" je zauzela povoljnije položaje dok je u ukrajinskim redovima iz stroja izbačeno više od 170 vojnika i tenk;

Grupa "Centar" je poboljšala položaje na isturenim delovima fronta, a protivnik je izgubio do 345 vojnika;

U zoni delovanja grupe "Dnjepar" ukrajinske snage su izgubile do 95 vojnika.

Novo granatiranje Hersona

Troje civila je poginulo a petoro ranjeno u ukrajinskom granatiranju Hersonske oblasti, rekao je gubernator Vladimir Saljdo.

Zaharova o ispadu Zelenskog pred Trampom

Vladimir Zelenski je tokom rasprave u Beloj kući izgledao kao glavni lik bajke "Carevo novo odelo" Hansa Kristijana Andersena, rekla je predstavnica ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

- To je situacija koju je opisao još Hans Kristijan Andersne u bajci o golom caru. To je ta ista priča, samo sada je stvarnost. Mnogi su mislili da je to samo bajka. A zapravo veliki pisac je pokazao šta se dešava s ljudima kada s jedne strane vide realnost, a s druge strane se iz nekih razloga boje da o tome govore. To je ta ista priča koja se ponovila 2025. godine - rekla je ona u komentaru za TV "Zvezda".

Izveštaj Ministarstva odbrane za Kursku oblast

Ruska vojska je u pograničnim delovima Kurske oblasti likvidirala više od 220 ukrajinskih vojnika i uništila borbeno vozilo pešadije, oklopni transporter, 11 oklopnih vozila, sedam komada artiljerijskog oruđa, sedam lokacija za upravljanje dronovima.

Oboreno 48 ukrajinskih dronova

Tokom noći ruska PVO uništila je 48 ukrajinskih dronova iznad nekoliko ruskih oblasti - 21 iznad Tverske, 11 iznad Krima, pet iznad Brjanske oblasti, po tri iznad Rostovske i Belgorodske oblasti, po dva iznad Smolenske i Lipecke i jedan iznad Kurske oblasti, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.