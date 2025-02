RAT u Ukrajini 1074. dan.

Ukrajinski premijer Denis Šmigalj, nakon noćašnjih ruskih napada na ukrajinske gradove, izjavio je da je Ukrajini potrebno više naoružanja i sistema protivvazdušne odbrane.

Kijev: Imamo dronove

Ukrajinska vojska od nedavno koristi dalekometne dronove sposobne da prelete i do 2.000 kilometara i nose bombu težine 250 kilograma, saopšteno je danas iz ukrajinskih vazduhoplovnih snaga.

Rusi pogodili zgradu pansiona u Sudži: Pod ruševinama 95 ljudi

Ruske trupe gađale su zgradu pansiona u Sudži u Kurskoj oblasti, koji je pod kontrolom ukrajinskih odbrambenih snaga, prenosi RBK Ukrajina, pozivajući se na izjavu predsednika Komande Oružanih snaga Ukrajine u Sudži, Aleksija Dmitraškovskog.

Prema njegovim rečima, do napada je došlo u 17.54.

-Pod ruševinama je zarobljeno 95 ljudi. Ispod ruševina se čuju jauci i vriska ljudi. Podsećam da je u pansionu većina starijih ljudi prikovanih za krevet. Operacije potrage i spasavanja trenutno sprovodi vojska", naveo je Dmitraškovski.

Bitka za Časov Jar: Napad na rudnike (MAPA)

U pravcu Časovog Jara, ruske trupe probijaju odbranu protivnika južno od Časova Jara. Nakon uspeha postignutih na severu grada, Oružane snage Rusije nastoje da preuzmu kontrolu nad rudnicima Blok-9 i Jugo-Istočni (Vostočni).

Ribnjak Kuznja, na čijem području su se pre nekoliko meseci vodile žestoke borbe, došao je pod kontrolu Oružanih snaga Rusije. Južnije, tokom serije napada, jurišni odredi su oterali VSU sa položaja u traktu Krinički i susednim šumskim pojasevima, približavajući se veoma blizu rudniku Jugo-Vostočni.



Kontrola nad teritorijama rudarskih preduzeća omogućiće ruskim trupama da uspostave vizuelni nadzor nad južnim delom Časovog Jara i razviju ofanzivu ka mikrookrugu Južni i selu Stupočki.

Izveštaj Ministarstva odbrane Rusije za Kursku oblast: VSU izgubio 155 vojnika



Ukrajinske snage su za poslednja 24 sata izgubile 155 vojnika, kao i tri oklopna vozila;

Od početka borbi u toj oblasti Oružane snage Ukrajine izgubile su više od 56.500 vojnika.



Izveštaj ruskog Ministarstva odbrane: Oslobođeno Krimsko u DNR, VSU izgubio više od 1300 vojnika

Oslobođeno je mesto Krimsko u DNR;

Grupa "Sever" je na Harkovskom pravcu porazila ukrajinske jedinice koje su izgubile do 30 vojnika;

U zoni delovanja grupe "Centar" ukrajinske snage su izgubile do 570 vojnika;

Ruska vojska izvela je grupni napad na gasno-energetske infrastrukturne objekte koji omogućavaju rad vojno-industrijskih pogona za potrebe ukrajinske vojske;

Jedinice grupe "Zapad" poboljšale su taktičke položaje, dok su snage protivnika izgubile do 320 vojnika, uništena su i četiri skladišta municije;

Grupa "Jug" zauzela je povoljnije položaje dok je protivnik izgubio do 220 vojnika;

Grupa "Istok" nastavila je da se probija u dubinu odbrane protivnika, koji je za poslednja 24 sata izgubio do 130 ljudi;

Jedinice "Dnjepar" porazile su ukrajinske snage u Zaporoškoj i Hersonskoj oblasti, protivnik je izgubio do 40 vojnika.

Ubijeno šestoro civila u DNR

Ukrajinski vojnici ubili su šestoro civila u nedavno oslobođenoj Novoselidovki DNR, rekla je za Sputnjik stanovnica mesta Lilija Hatko.

- Najstrašnije je bilo kad je kod nas poginulo šestoro ljudi. To su bile komšije, oni su svi složno živeli, spremali su se da odu... pala je granata pravo u dvorište i svi su poginuli, svi- rekla je ona.

Pod kontrolom Rusije oko 70 naselja u Harkovskoj oblasti

Moskva kontroliše oko 70 naselja u Harkovskoj oblasti, rekao je u intervjuu za Sputnjik šef ruske administracije tog regiona Vitalij Gančev.

- Oko 70 sela i naselja je pod ruskom kontrolom. Treba imati na umu da su to uglavnom sela. Od većih gradova to je Volčansk - rekao je on.

Ukrajinci se predaju

Jedinice Oružanih snaga Ukrajine (AFU) na pravcu Kursk i u Časovom Jaru predaju se kada je to moguće. Ovo je za TASS izjavio komandant međunarodne brigade Pjatnaška Akhra Avidzba sa pozivnim znakom Abhaz.

