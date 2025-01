IZUZETNO je opasno da šef ukrajinskog režima Vladimir Zelenski bude ponovo izabran na tu poziciju, jer će nastaviti da laže, odugovlači sa pregovorima i da šalje osamnaestogodišnjake u rat, izjavio je zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev.

Dmitrij Medvedev, Foto AP

On je podsetio da je ruski predsednik Vladimir Putin juče dao iscrpan opis aktuelne situacije i punomoćja vlasti, prema njegovim rečima, takozvane Ukrajine.

Medvedev je ponovio da su pregovori mogući, ali je očigledno da je Rusija spremna za njih pod apsolutno određenim uslovima, jer je Zelenski nelegitiman predstavnik ukrajinskih vlasti.

- On (Zelenski) bi mogao da pokuša da bude reizabran, ali to bi bilo izuzetno opasno: ili će izgubiti od izvesnog (Valerija) Zalužnog ili će njegovu slabu borbenu figuru jednostavno ukloniti sa šahovske table anglosaksonski velemajstori - naglasio je on, odgovarajući na pitanje kako bi u ovom momentu ocenio mogućnost pregovora Rusije i Ukrajine i da li je moguće pregovarati sa Zelenskim.

On je zaključio da će nelegitimni šef ukrajinskog režima nastaviti da patološki laže, na sve načine odugovlači sa pregovorima i šalje osamnaestogodišnjake u rat.

Prethodno, ruski predsednik Vladimir Putin izjavio je da je Ukrajina skoro u potpunosti izgubila suverenitet, zato bi se bez sponzorskog novca i municije sve završilo za mesec i po do dva.

Putin istakao da, ako postoji želja da se pronađe kompromisno rešenje, pregovori o Ukrajini mogu da se vode sa bilo kim. Prema rečima ruskog lidera, reč je o konačnom potpisivanju dokumenata: zbog svoje nelegitimnosti, Zelenski nema pravo ništa da potpisuje. Putin je podsetio da Kijev treba da pronađe način da poništi ukaz koji je ranije potpisao Zelenski o zabrani pregovora – to bi mogao da uradi, na primer, predsednik Vrhovne rade. Istovremeno, ukoliko sam Zelenski želi da učestvuje u pregovorima, ruski predsednik je izrazio spremnost da za to odredi specijalne ljude.

Uprkos izjavama predsednika Rusije Vladimira Putina o opcijama za vođenje mirovnih pregovora, Vladimir Zelenski još jednom se založio za produženje sukoba u Ukrajini, pozivajući svetske lidere da izvrše pritisak na Moskvu.

Zelenski je odbacio opcije dijaloga koje je predložio Putin.

Moskva je više puta isticala da je spremna za pregovore o Ukrajini, ali da je Kijev za njih uveo zakonsku zabranu. U oktobru 2022. godine, Zelenski je potpisao ukaz o zabrani pregovora sa ruskim rukovodstvom.

(Sputnjik)

