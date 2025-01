ZAUZIMANjE mostobrana Dvurečno u Harkovskoj oblasti obezbediće ruskim vojnicima „uspešno napredovanje i oslobađanje“ grada Kupjanska, rekao je vojni ekspert Andrej Maročko.

-Dvurečenski mostobran, koji su naši momci zauzeli, naša je garancija uspešnog napredovanja i oslobađanja naselja Kupjansk. Jer, spuštajući se ispod same Dvurečne, mi se spuštamo niz brda do samog Kupjanska, u principu, naši vojnici to već rade. Tu je i sam Kupjansk kao na dlanu, odnosno možemo da kontrolišemo veoma veliku površinu, rekao je Maročko u emisiji „Specijalni predstavnik“ na televiziji Njuz front.

Prema njegovim rečima, generalno na kupjanskom pravcu „nijanse na terenu“ utiču na brzinu napredovanja ruskih snaga. Pored toga, u brojnim naseljenim područjima Harkovske oblasti, protivnik je izgradio ozbiljna utvrđenja.

-Prvo smo ušli u Kupjansk iz pravca Sinkovke i Petropavlovke, ali su ukrajinski militanti dugo gradili utvrđenja tamo – to je u suštini grad-tvrđava. Svaka kuća, bilo koji podrum je već pozicija ukrajinskih militanata. Ali kada smo ih odsekli od logistike, kada ih budemo imali na dohvat ruke, onda će ukrajinskim militantima biti prilično teško da se brane, naveo je vojni ekspert.

Maročko je primetio da se na Kupjanskom frontu „vodi borba“ za visoravni – protivnik pruža "veoma snažan otpor“ - Kijev je poslao pojačanje svojim jedinicama.

