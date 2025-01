"OVAJ VEK SE FORMIRA UPRAVO SADA" Zelenski čestitao Trampu povratak u Belu kuću

UKRAJINSKI predsednik Vladimir Zelenski čestitao je danas Donaldu Trampu povratak na mesto predsednika Sjedinjenih Američkih Država.

Zelenski je ukazao na Trampovu odlučnost i naglasio da politika "mira kroz snagu" koju je najavio pruža priliku za jačanje američkog vođstva i postizanje trajnog i pravednog mira.

"Ovaj vek se formira upravo sada i svi zajedno moramo da radimo da to bude veliki i uspešan vek za demokratske zemlje, a ne za one koji žele da propadnemo", naglasio je on na platformi X.

Zelenski je Trampu poželeo uspeh i dodao da se raduje "aktivnoj i obostrano korisnoj saradnji".

"Zajedno smo jači i možemo da obezbedimo veću sigurnost, stabilnost i ekonomski rast za ceo svet i naša dva naroda", poručio je Zelenski.

Donald Tramp je postao drugi američki predsednik u istoriji koji je služio dva neuzastopna mandata. Pored toga, imaće 82 godine pre nego što završi drugi mandat, što ga čini najstarijim predsednikom SAD u istoriji.

U svom inauguracionom obraćanju, on je proglasio početak "zlatnog doba Amerike" i rekao da ga je s razlogom "spasio Bog" tokom pokušaja atentata u leto 2024. da bi "Ameriku ponovo učinio velikom".

(Tanjug)

