LEDENI DANI PRED NAMA, EVO DOKLE ĆE TRAJATI: Vremenska prognoza za subotu, 18. januar

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.

Foto Shutterstock

VREME U SRBIJI

U Srbiji tokom dana u severnim, zapadnim i centralnim delovima Srbije oblačno i hladno vreme, na jugozapadu, jugu i jugoistoku zemlje malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima, a u Timočkoj Krajini sunčano, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab, promenljiv, na istoku Srbije umeren do jak, zapadni i severozapadni vetar, a temperature će se kretati od minus devet do tri stepena, u oblastima sa dužim sunčanim intervalima, uključujući i planinske predele, do osam stepeni.

VREME U BEOGRADU

U Beogradu oblačno i hladno, sa temperaturama od minus četiri do nula stepeni.

PROGNOZA ZA NAREDNE DANE

Sledeće sedmice manji porast temperature, a u utorak prolazno naoblačenje ponegde sa slabim kratkotrajnim padavinama - kišom i snegom.

(sputnikportal.rs)

