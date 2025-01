ŠEF NATO-A POZVAO EVROPSKE ČLANICE: Krenite na kurseve ruskog jezika ili idite na Novi Zeland

EVROPSKE članice NATO-a treba drastično da povećaju svoju vojnu potrošnju ili da počnu da uče ruski jezik, rekao je generalni sekretar Severnoatlantske alijanse Mark Rute.

Dok dve trećine članica NATO-a sada ispunjavaju cilj bloka za 2014. da troše dva odsto svog bruto domaćeg proizvoda (BDP) na vojsku, to nije dovoljno da ih zaštiti od Moskve, rekao je Rute na sastanku Komiteta za spoljne poslove Evropskog parlamenta i Pododbora za bezbednost i odbranu.

- Sada smo bezbedni, ali ne za 4-5 godina - rekao je Rute.

- Dakle, ako to ne uradite, krenite na kurseve ruskog jezika ili idite na Novi Zeland. Ili odlučite sada da potrošite više - Rute je naglasio da se "nije obavezao" na novu cifru, ali da dva odsto "nije ni približno dovoljno".

Tramp izneo novu ideju

Novoizabrani američki predsednik Donald Tramp izneo je ideju o povećanju potrošnje na pet odsto, ali nijedna članica NATO-a – uključujući SAD – trenutno nije ni blizu tom broju.

Rute je nekoliko puta ranije pozivao na dodatna izdvajanja za odbranu. Prošlog meseca je predložio da zemlje EU "iscede" neke od svojih zdravstvenih, penzionih i drugih socijalnih usluga kako bi pronašle novac, i ponovio je taj poziv i pred Evropskim parlamentom.

Rute: "Nismo još tamo gde treba da budemo"

Zapadnoevropska vojna industrija je povećala proizvodnju kako bi snabdela Ukrajinu u sukobu protiv Rusije, ali njen najbolji napor nije bio dovoljan, rekao je bivši holandski premijer koji je preuzeo posao šefa NATO-a prošlog oktobra.

- Nismo tamo gde treba da budemo, ne još. Naša industrija je i dalje premala, previše je fragmentirana i – da budem iskren – previše je spora - požalio se Rute.

Na SAD trenutno otpada 60 odsto vojne potrošnje NATO-a. Bez Vašingtona, evropske članice NATO-a bi morale da povećaju svoje rashode do 10 odsto svog BDP-a, što je nerealno, smatra Rute.

NATO ne može da parira Rusiji

On je istakao da je celom NATO-u potrebna godina dana da proizvede količinu naoružanja i municije koju Rusija može da "izbaci" za samo tri meseca. Moskvi je lakše jer "nemaju našu birokratiju", rekao je Rute. On je takođe tvrdio da Rusija troši do 9 odsto svog BDP-a na vojsku.

Na sastanku sa najvišim zvaničnicima odbrane prošlog meseca, ruski predsednik Vladimir Putin rekao je da je ta brojka 6,3 odsto i pozvao vojsku da odgovorno koristi novac.

