U LOS ANĐELESU POŽAR UNIŠTIO KUĆU U KOJOJ JE NASTAO LEGENDARNI HIT DORSA: Vlasnici neutešni, poručuju da će obnoviti zdanje

KUĆA u Los Angelesu u kojoj je gitarista The Doors-a Robi Kriger napisao njihov hit rok singl "Light My Fire" uništena je u velikom požaru koji je pogodio grad anđela. Kriger, osnivač legendarnog LA benda koji je uveo brojne promene u razne muzičke žanrove napisao je stihove ovog klasika u dnevnoj sobi kuće svojih roditelja 1966. godine piše Njujork Post.

Foto: Profimedia

Imanje Alma Ril Drajv, koje je od 2000. godine u vlasništvu Klaudija i Katalin Botlanski, jedno je od više od pet hiljada građevina koje je progutao nemilosrdni ''Palisades''- požar koji je opustošio nekoliko najpoželjnijih četvrti LA-a.

Par je za Los Anđeles Tajms rekao da su tužni i skrhani zbog velikih razaranja koje je izazvala vatra.

- Nije da smo samo izgubili našu kuću nego osećamo tugu i gubitak cele naše zajednice. Nikada više ništa neće biti isto - rekla je Katalin (56).

Par je izjavio kako planiraju ponovno izgraditi kuću koja će biti njihov „dom za uvijk“ te su rekli kako će se zajednica ponovno okupiti i pobediti strahote koje su im se dogodile.

Kako stoji na njihovoj stranici dolazak Doors-a na rok scenu 1967. označio je ne samo početak niza hit singlova i albuma koji će postati klasici, već i nešto puno veće, novi i dublji odnos između izvođača i publike. Odbijajući biti puki zabavljači, kvartet iz Los Anđelesa nemilosrdno je izazivao, suočavao se i inspirisao svoje obožavatelje, skočivši naglavačke u srce tame dok su drugi bendovi brbljali o miru i ljubavi. Iako su imali mnoštvo imitatora, nikada nije postojao drugi bend poput njih. I 50 godina nakon njihovog debitantskog albuma, muzika i nasleđe The Doors-a uticajniji su nego ikad pre.

Grupa je nastala kad su se Morison i Manzarek, koji su se upoznali na filmskoj školi UKLA-e, ponovno neočekivano sreli na plaži u Veniceu, tokom leta 1965. godine. Iako nikada nije nameravao biti pevač, Morison je bio pozvan da se pridruži Manzarekovoj grupi "Rick and the Ravens" zahvaljujući njegovoj poeziji. Kriger i Densmor, koji su zajedno svirali u bendu "Psychedelic Rangers", ubrzo su nakon toga postali članovi ovog novog benda. Dobivši ime po psihotropnoj monografiji Aldousa Hasklija "The Doors of Perception", bend je potpisao ugovor za Elektra Rekords nakon sada već legendarne svirke u Whisky-a-Go-Go na Sunset Stripu.

Njihov istoimeni prvi album, objavljen u januaru 1967., započeo je s "Break on Through (to the Other Side)", a takođe je sadržao hitove kao što su "Light My Fire", "Bacck Door Man" i remek-delo "The End". Doors-i su stigli potpuno formirani, sposobni uzdrmati pop lestvice i avangardu jednim zapanjujućim albumom.

(jutarnji.hr)

BONUS VIDEO: SRELI SMO ALENA ISLAMOVIĆA U GRADU: On je imao poruku za čitaoce