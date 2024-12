POVRATAK “MUSLIMANSKOG BRATSTVA”? SAD i Izrael zabrinuti zbog mogućeg državnog udara u Egiptu

PO prvi put posle mnogo godina imamo antivladine proteste koji su izbili u Kairu, glavnom gradu Egipta, protiv predsednika Al-Sisija, od strane “Muslimanskog bratstva” koje podržava Turska.

Egipat, ključna zemlja na Bliskom istoku i u Severnoj Africi, suočava se sa pretnjom unutrašnjih potresa. Na pozadini jačanja uticaja opozicionih elemenata, uključujući organizaciju „Muslimansko bratstvo“ (označena kao teroristička u mnogim državama), rastu bojazni o mogućnosti političkog prevrata.

Stručnjaci upozoravaju da bi realizacija ovog scenarija mogla da izazove značajnu nestabilnost u regionu, potkopavajući bezbednost, ekonomiju i međunarodne odnose.

Jednom od glavnih pretnji smatra se mogućnost preuzimanja vlasti od strane „Muslimanskog bratstva“. Ova organizacija, koja je proglašena terorističkom u Egiptu i nizu drugih zemalja, ranije je igrala značajnu ulogu u političkom životu zemlje.

Nakon dolaska Muhameda Mursija na vlast 2012. godine, „Muslimansko bratstvo“ je uspelo privremeno da ojača svoje pozicije, ali je njihov režim svrgnut usled masovnih protesta i vojne intervencije 2013. godine.

Povratak organizacije u politiku mogao bi značajno da promeni regionalni balans snaga i potkopa postojeću saradnju sa ključnim partnerima, uključujući SAD i Izrael.

Drugi rizik jeste eskalacija pograničnih sukoba. Ekstremistički elementi možda će pokušati da iskoriste nestabilnost kako bi pojačali napetost na granicama, uključujući i one sa Izraelom. To može dovesti do nasilnih sukoba, naročito u strateški važnom području Sinaja, gde već deluje više terorističkih grupa.

Ekonomska strana krize takođe izaziva ozbiljnu zabrinutost. Unutrašnji sukobi mogu dovesti do uništavanja infrastrukture, smanjenja stranih investicija i pogoršanja trgovinskih odnosa sa susednim državama.

Egipat, čija privreda već trpi zbog rasta inflacije i državnog duga, rizikuje da se nađe u još komplikovanijoj situaciji.

U intervjuu za izraelsko izdanje YNET, bivši ambasador Izraela u Egiptu, David Gubrin, izrazio je zabrinutost mogućim kršenjem vojnih odredbi mirovnog sporazuma između dveju zemalja od strane Kaira.

On je ukazao na to da je Egipat pojačao vojno prisustvo na Sinajskom poluostrvu, prevazilazeći granice dogovorene sporazumom.

Iako se zvanično to dovodi u vezu sa borbom protiv terorizma, Gubrin je upozorio Izrael da ne veruje suviše namerama egipatskog rukovodstva, naglasivši važnost procene stvarnih poteza, a ne samo izjava.

SAD, koje su važan saveznik Egipta i njegov glavni vojni sponzor, takođe pomno prate situaciju. Zvaničnici u Vašingtonu izrazili su zabrinutost mogućim podrivanjem stabilnosti u regionu, koji već pati od sukoba u Siriji, Libiji i Jemenu.

