PREDVIDEO I "VRIJEME KALEMLJENIH LJUDI: Život neobičnog crnogorskog vidovnjaka iz 19. veka Mata Glušca

SVE što je prorekao, čak i svoju smrt - to se i obistinilo. Ali samo nije jedno - da će njegovu humku pokrivati jedino crna zemlja i po neki uveli list, a ne njegov krstasti štap.

Čuveni hercegovačko-crnogorski vidovnjak Mato Glušac počiva na groblju u Danilovgradu pored crkve Svete Tekle, bez krsta i nadgrobne ploče. Malo ko zna da njegove kosti zaklanjaju samonikle tri košćele koje su jedino obeležje njegovog večnog konačišta. A Mato je obeležio 19. vek.

Svet je ugledao 1774. godine u hercegovačkom selu Korita, da bi dobar deo svog života proveo na tlu današnje Crne Gore. Bio je čudan po ponašanju, priči i pojavi, a njegove vidovnjačke i vidarske usluge tražile su u to vreme brojne znamenite ličnosti, poput vladike Rada, knjaza Danila, vojvode i serdari, obični ljudi.

- U našem narodu bilo je oduvek obdarenih ličnosti, mudraca i istinskih proroka iz svih slojeva društva - od vladara do vladika, i od vojvoda do čobana, a najviše običnih ljudi koji su posedovali neku čudnu intuiciju i lucidnost duha, koje je narod izuzetno cenio i smatrao pravim božjim ugodnicima. Za mnoga od njihovih proricanja čvrsto se veruje da su se i ostvarila, ili će se tek ostvariti. Takav je bio i Mato Glušac - kaže za "Novosti" književnik Čedo Baćović, koji je posvetio knjigu ovom vidaru. - Mato i danas živi u narodnom sećanju ne prestajući da zaokuplja pažnju ne samo "prostog puka" već i naučnih radnika, pisaca, pesnika, publicista, novinara.

Predvideo je Glušac, ističe Baćović, selidbu drevnog manastira Dobrićevo koji je, gotovo vek nakon Gluščeve smrti, morao biti premešten zbog formiranja akumulacije Bilećkog jezera. Naš sagovornik kaže da su prorokove reči voleli da čuju i turski zulumćari, poput Smail age Čengića.

- Zapisano je da je Glušac agi pri jednom susretu, a na insistiranje ovoga da mu kaže "šta vidi", rekao "Čestiti aga, glavom ćeš stići na Cetinje, a i at će ti zaigrati i zarzati pred Biljardom. Koliko ćeš se tamo baviti - ne dade mi se viđeti". Sa Čengićem je upravo tako i bilo, glava mu je došla na Cetinje, i konj mu je zarzao pred Biljardom. To predskazanje učinilo je da je prorok morao prebeći u Crnu Goru jer su ga tražili agini naslednici s namerom da ga ubiju. Svojim kazivanjem predvideo je i minuli rat, ali i medicinska dostignuća ovoga vremena kroz reči kako će doći "vrijeme kalemljenih ljudi" - kaže Baćović.

Priča se da je Mato Glušac prorekao i pogibiju hercegovačkih begova. Jednom prilikom je knjaz Danilo zapovedio da mu se dovede Mato kako bi ubedio narod da je Glušac "običan prevarant", kao i svi "faletari". - Knjaz naredi da doteraju jednu kravu, na kojoj nije moglo primetiti da je steona, i reče Matu: "Ova je krava jalova.", na što je Glušac rekao: "Nije, gospodaru, no je steona i u njoj je baljast vo!..." Perjanici kasnije presekoše kravu i uveriše da je u njoj bio baljast telac - priča Baćović.

- Posle toga knjaz naredi te dovedu jednu bedeviju, na kojoj se nije videlo nikakvih tragova suždrebnosti i reče Matu: "Glušče, ova bedevija nije suždrebna!" Na to će Mato: "Jeste, gospodaru. U njoj je putonogast ždrebac". Na zapoved knjaževu perjanici i bedeviju preseku handžarima i u njoj nađu putonogastog ždrepca. Tad se i knjaz Danilo, kao i okupljeni narod udivi, ali istom reče: "Ti, Mato, pogodi da će poginuti Smailaga Čengić", nakon čega je usledio Gluščev odgovor: "Nisam, gospodare, duše mi, no mi se reklo. Upitao me Čengić oće li pokupiti arač od Uskoka, a ja mu rekoh da će i glavom doći na Cetinje i ata napojiti na Cetinju. Ja sam mu istinu kazao, a što on i at mu dođoše drukčije na Cetinje nije to moja stvar".

Mato je pola veka pre događaja prorekao i sudbinu Skadra. Pogodio je čak i koliko će dana (184) biti u opsadi. On je o Skadru rekao "da će ga uzeti Crnogorci ali da će doći bijela vojska u bijelim haljinama i šćerati ih i da nikad više neće biti crnogorski!" Govoreći o evropskom ratu (Prvom svetskom ratu) Mato je rekao "da će Crna Gora biti pregažena, da će Crnogorci ostati kod kuće i kad bude oslobođavana da će je osloboditi tuđa vojska a da će Crnogorci sa vrhova svojih planina gledati šta se radi po njihovim ravnicama i putovima!" O Cetinju je rekao "da će se po njemu izgraditi velike kuće, ali da će ubrzo opustjeti i te kuće služiti za plandišta govedima kad budu bježala od obada..."

Mato je govorio da će na Ćemovskom polju kod Podgorice biti nekakva velika bitka. "Poklaće se narodi na polju Ćemovsku. Ljudska krv će kamenje po Ćemovskom polju valjati", što se i obistinilo. U prorokovom životu, naglašava Baćović, posebno se izdavajaju dva događaja, njegovo rođenje i smrt. Ostala je priča da je Matova majka Sinđa rano ostala udovica, a onda se nakon dvanaest godina preudala za najamnika na svekrovom imanju. Starini to nije bilo milo, pa ju je, kaže Čedo, prokleo rečima "Dabogda đavola rodila", i iz tog braka rodio se Mato. - Možda je ta kletva učinila svoje pa je Mato i bio drugačiji od ostalih ljudi. Niti se ženio, niti je imao porodice, ni svoje kuće, pa je zato, kao malo ko u tom vremenu, idući po staroj Herecegovini i Crnoj Gori, znao svaku porodicu. Nije bio ni nečiji najamnik već je, kako je i zapisano da je kazao, više živio od onoga "što učini glava nego ruke" - preneo je Baćović predanje i beleške o čuvenom proroku.

Reči o sopstvenoj smrti

PRED kraj života Mato Glušac, ostario i oslepeo, ponajviše je boravio u Bjelopavlićima, kod svojih kumova Grgurevića i prijatelja Baja Boškovića. Kako je drugima prorokovao, tako je i sam sebi predvideo smrt, odredio je mesto gde će počivati, ostavivši u amanet da kada ga nađu na tom mestu da ga "zagrnu" zemljom, a da mu njegov krstasti štap, koji je stalno nosio, "stave više glave mjesto krsta". "Kako sam se rodio i živio mimo svijeta, tako ću i umrijeti... Tamo ću, mnim, otić' sam, bez da me nose... prućit se ili skružit, viđeću još... Podno mojije noga niće drvo, i zafaljujući njemu - neću sasvim nestati...", zapisane su Gluščeve reči o sopstvenoj smrti.

Slepi prorok gleda

MOŽDA, kaže Čedo Baćović, grobu čuvenog proroka malo ko i sme prići, a oni koji su dolazili kako bi se "ovajdili" sekući grane njegove košćele nisu dobro prošli. Jednom prilikom neki iz Bjelopavlića hteli su da na mestu gde Mato počiva sahrane nekakvog siromaha, ali su im se sekire i budaci počele odjednom lomiti, zemlja se, prepričavao je narod, tresla a munje su sevale. - Čovek koji je u tom trenutku prolazio tuda, upozorio ih je da to ne čine jer ih slepi prorok iz groba gleda i ni mrtav ne da da ga diraju i uznemiravaju.