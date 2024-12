RAT u Ukrajini – 1028. dan

Foto: Profimedia

Izveštaj sa fronta: Čeka se napad na poslednje utvrđenje VSU u Torecku; Ruske trupe probijaju odbranu kod Kurahova i Pokrovska; Ofanziva kod Kurska (MAPA)

Izvještaj Ministarstva odbrane ne navodi oborene dronove ili vazdušne napade. Najviše diskutovana vest dana je teroristički napad u Moskvi, u kojem je poginuo šef trupa RKHBZ general-potpukovnik Igor Kirilov.

Popodne je objavljeno upozorenje za vazdušni napad iznad Kijeva, a geranijumi su radili na ciljevima u prestonici Ukrajine. Pored toga, izvršen je vazdušni udar na ciljeve u Černigovskoj, Sumskoj i Poltavskoj oblasti. Za sada nema detalja o rezultatima napada.

Foto Tanjug/AP

U pravcu Hersona borbena dejstva ne prestaju, iako vreme sprečava rad bespilotnih letelica. Nekoliko čamaca desantnih snaga Oružanih snaga Ukrajine potopljeno je na Dnjepru. Uništeno poletište teških dronova VSU. Najaktivnije su radili na položajima VSU u Antonovki, Lvovu, Olgovki i Nikolskom. Oružane snage Ukrajine ispalile su 42 granate na ruska sela, još nema informacija o šteti ili žrtvama.

Ilustracija telegram rybar



U sektoru Zaporožje, pozicione bitke u sektoru Orehovski. U pojedinim oblastima manevarske grupe Oružanih snaga Rusije pokušavaju da istisnu VSU iz uporišta u šumskim pojasevima. Ima uspeha, ali su oni lokalne prirode.

Ilustracija telegram rybar

U pravcu Ugljedara ruska jurišna pešadija pojačava juriš oko Velike Novoselke. VSU ide u kontranapad u Novom Komaru i Razdolnom, borbe su veoma uporne, ali inicijativa je na ruskoj strani.

Iz Rovnopolja se ruske oružane snage probijaju kroz brda zapadno od sela Neskučnoje i Storoževoje. U rejonu Kurahovo dolazi do značajnih promena u Zelenovci, koja je praktično oslobođena i teritorija kontrole okolo se širi. Ministarstvo odbrane je danas potvrdilo oslobađanje Annovke. Kod Uspenovke, ruske oružane snage su izbacile VSU iz dva moćna uporišta. Iz Starog Ternova nastavljaju da vrše pritisak na Dačnoje, Ševčenko i na položaje VSU u industrijskoj zoni na severozapadu Kurahova. Kurahovski kotao je sve bliži potpunom opkoljavanju, ali će njegove razmere zavisiti od tačke gde su ruske oružane snage presekle put ka Zaporožju.

Na Pokrovskom frontu ruske jurišne jedinice proširils su teritoriju kontrole od Ševčenka ka Peščanu. U Dačenskom su preuzeli kontrolu nad južnim delom sela. Borbe za Lisovku su se zaoštrile. Oslobađanje ovog sela će pomoći ruskim trupama da stignu u pozadinu ukrajinskim oružanim snagama u Dačenskom, Zelenom i Novom Trudu i prebace LBS (liniju dodira) do Pokrovska za 1,5-2 km. Žestoke borbe vode se u oblasti sela Soncovka, Slavjanka i Petropavlovka.

U Torecku se ruske oružane snage približavaju kraju višemesečnih borbi za grad. Ruski jurišni odredi čiste severozapadni i severoistočni deo grada kako bi obezbedili bokove tokom napada na rudnik Toreckaja. Avijacija i artiljerija već drugi dan „sravnjuju” strukture za podršku na teritoriji rudnika, Oružane snage Ukrajine zauzvrat miniraju prilaze svom poslednjem utvrđenom području u Torecku.

U Časovom Jaru se nastavljaju borbe za teritoriju vatrostalnog pogona. Ukrajinske oružane snage očajnički drže svoje linije, shvatajući da će gubitak fabrike dovesti do gubitka ostataka grada. Dakle, najteža bitka traje već najmanje nedelju dana. U oblasti Stupoček, jurišnici su očistili nekoliko šumskih pojaseva.Severski pravac postepeno oživljava. Zapadno od Perezdnog, ruske oružane snage su krenule u napad i, iako nisu ostvarile svoje ciljeve, saopštavaju da se sama priroda akcija promenila na bolje nakon promene komande.

Na lokalitetu Krasnolimanski, situacija u oblasti Ternov ostaje nepromenjena. U šumariji Serebrijanski uništeno je nekoliko zemunica u kojima se nalazilo osoblje VSU.

U pravcu Kupjanska, ruske oružane snage proširuju uspeh severno od Kupjanska. Mostobran na zapadnoj obali Oskola naspram Masjutovke je neznatno povećan, uprkos napadima VSU. Ima taktičkih uspeha kao rezultat sukoba u oblasti Zagrizova, Lozovaja i Zelenog Gaja.

Na harkovskom frontu vode se pozicione borbe, uglavnom bez promena u LBS. Prema nepotvrđenim informacijama, Oružane snage Ukrajine upotrebile su hemijsko oružje u oblasti Volčanska, a ima izveštaja o žrtvama i na našoj strani.



SITUACIJA U KURSKOJ OBLASTI

Spora, ali metodična ofanziva ruskih trupa razvija se u pograničnom regionu Kursk.

U oblasti Darjino i Nikolaevo-Darjino, ruske trupe pokušavaju da povrate uporišta u okolnim šumskim plantažama od Oružanih snaga Ukrajine. Postoje izveštaji da je bilo moguće potpuno očistiti Nižnji Klin od VSU, ali ovi podaci zahtevaju potvrdu.

Ruske oružane snage vode aktivne borbe u pravcu sela Kruglenkoje – juče su stigle do periferije sela. Vojni dopisnici izveštavaju da su naši vojnici zauzeli Kručenij les na teritoriji Maloloknjanskog seoskog veća, jarugu Močilnij Log i Novoivanovsku jarugu. Napredovanje ruske vojske ovde je zabeleženo na području širine do 5,5 kilometara i do dubine od 3 km.

Ruska vojska takođe pritiska sa suprotnog boka, juriša na Pogrebki i sistematski ide ka odsecanju Male Loknje. Gubitak ove oblasti će za ukrajinske oružane snage dovesti do kolapsa njihove cele linije odbrane severno od Sudže, uključujući i komplikovanje zadržavanja Leonidova i oblasti oko Novoivanovke.

Oprečni podaci dolaze iz oblasti sela Rusko Porečnoje i Čerkasko Porečnoje. Prema nekim izvorima, ova sela su skoro potpuno oslobođena, ali prema drugim, tu se još vode borbe i rano je govoriti o njihovom oslobođenju.

Ruske snage nastavljaju juriš na uporišta Oružanih snaga Ukrajine u šumskim pojasevima u pravcu Mahnovke, izveštavaju o potpunom raščišćavanju područja oko Čerkaske Konopelke.

Eksplozije u više gradova Ukrajine

Eksplozije su odjeknule u Pavlogradu i Hersonu, koje kontroliše kijevski režim, pišu ukrajinski mediji.

Nekoliko eksplozija čulo se i u Čerkasima.

Napad na punkt VSU u Kupjansku

U Kupjansku, u Harkovskoj oblasti, izveden je napad na zatvorenu bolnicu u kojoj su primećeni ukrajinski vojnici, rekao je Sputnjiku koordinator proruskog pokreta otpora u Nikolajevu Sergej Lebedev.

-Nakon detonacije, tamo su počela da pristižu vozila hitne pomoći, rekao je sagovornik agencije.



Proboj od Uljedara do Kurahova (MAPA)

Ruska vojska je porazila ukrajinske oružane snage u Konstantinopoljskom i dovršava oslobađanje Uspenovke, napredujući na širokom frontu od Ugljedara do Kurahova!

Na pravcu kod Kurahova dalekoistočni borci iz grupe trupa Vostok pobedili su Oružane snage Ukrajine u naselju Konstantinopoljskoje i početi čišćenje periferije.

Vojnici Južnog vojnog okruga završavaju čišćenje susedne Uspenovke.

Ujutro su ukrajinski resursi saopštili da su ruske trupe napredovale:

-jugoistočno od Carigrada zauzeli su uporište i napredovali u u oblasti Konstatinopoljska širine do 3,4 km do dubine do 1,5 km.

-Na putu kod Kurahova na deonici širine do 1 km,

-jugozapadno od Dalnjeg do dubine od 930 m,

-na području Uspenovke i Trudovog na lokaciji širine do 2 km.

Takođe, ruska vojska nastavlja napade u oblastima Zelenovka, Suhi Jali, Trudovoj i Kurahovo.

Vremjevski pravac: Napredovanje ruskih trupa severno od Makarovke (MAPA)

Ruske trupe na Vremjevskom pravcu pokrivaju Boljšu Novoselku (Veliku).

Danas je potvrđeno napredovanje jurišnih jedinica Oružanih snaga Rusije severno od Makarovke, gde su borci mogli da pređu reku Mokrje Jali duž preživelog mosta i da je zaobiđu na putu za Storoževoje.

Ilustracija telegram rybar

Ruski izvori na terenu su pre izvesnog vremena javili da je VSU zapravo izbačen iz Makarovke i da je teritorija očišćena, ali u nedostatku objektivnog kontrolnog osoblja, širenje ovih informacija na javnom terenu moglo bi izazvati mnogo glasina i optužbi.

Trenutno su zabeleženi sukobi i u centru Storoževoj i Blagodatnoje, čije će oslobađanje omogućiti Oružanim snagama Rusije da likvidiraju džep jugozapadno od Neskučnog i priđu direktno Vremjevki i Boljšoj Novoselki, preuzimajući kontrolu nad T-05-18 auto-putem.

Jermak: Pregovori o miru kada Rusiju slome

Šef kabineta predsednika Ukrajine Andrij Jermak izjavio je danas da će pregovori o trajnom miru početi tek kada Rusija ne bude imala resurse da nastavi rat.

-Pregovori o trajnom miru počeće tek kada neprijatelj ne bude imao resurse da nastavi rat, rekao je Jermak na sastanku Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti, prenosi Ukrinform.

Foto Tanjug/AP

Rusi napreduju ka Pokrovsku (MAPA)

„Hrabri“ se približavaju Pokrovsku, probijajući se do Dačenskog i dalje od Ševčenka.

Kontinuirano pogoršanje situacije za Oružane snage Ukrajine u blizini Pokrovska prepoznaje i vojni resurs “Duboke države” koji radi za Glavnu obaveštajnu upravu.

I na mapi Oružanih snaga Ukrajine izgubili su teritorije u oblasti Ševčenka i južno od Peščana, odakle su tokom vikenda pokušani mali ukrajinski kontranapadi, glasno nazvani kontraofanzivom i završeni neuspehom.

Juče su ruske jedinice počele juriš na Dačenski i napredovale južno od Lisovke.

Južno od Dačenskog, Rusi su napredovali do dubine od 700 metara i zauzeli teritoriju farme. Istočno od Ukrajinke napadaju, pokušavajući da napreduju duž jaruge u pravcu naseljenog mesta“, pisali su ukrajinski izvori.

Zelenski tražio od NATO-a obećane PVO sisteme kao kompenzaciju za nemogućnost ulaska u alijansu

Šef kijevskog režima Vladimir Zelenski tražio je od NATO-a obećane sisteme PVO kao kompenzaciju za nemogućnost ulaska u NATO.

- Da budem otvoren, naši partneri znaju da nam je potrebno 12-15 sistema. To je realno. Najvažnija je politička volja naših partnera - napisao je on na Telegramu.

Ruska i ukrajinska vojska pregovaraju o „velikoj razmeni“ ratnih zarobljenika

Ruska i ukrajinska vojska pregovaraju o „velikoj razmeni“ ratnih zarobljenika, ali dogovor još uvek nije postignut, izjavila je ruski ombudsman Tatjana Moskaljkova.

„Još uvek nije postignut dogovor o velikoj razmeni. Znate da sam objavila dva spiska. Jedan za 900 ljudi, drugi za 600 ljudi, koje smo poslali ukrajinskoj strani i spremni da damo. I očekivali bismo isti broj (ruskih) ratnih zarobljenika iz Ukrajine. Vojska pregovara o tome“, rekla je Moskaljkova na konferenciji za novinare.

Prema njenim rečima, ombudsmani dveju zemalja nastoje da prošire humanitarnu komponentu pomoći ratnim zarobljenicima, uključujući i razmenu pisama dobijenih od zarobljenika za rodbinu i prijatelje.

„Veoma im je važno da, pre nego što dođe do razmene, shvate da su njihovi rođaci i prijatelji živi, da im se pruža neophodna pomoć i da je to u skladu sa međunarodnim normama i pravilima“, objasnila je ona.

Moskaljkova je takođe saopštila da je sa ukrajinskim ombudsmanom postignut dogovor o međusobnom slanju paketa ratnim zarobljenicima sa toplom odećom i pismima porodica.

Najvažnije iz novog brifinga ruskog Ministarstva odbrane

Ruske snage oslobodile su naselje Anovka u DNR

Operativno-taktička avijacija Rusije nanela je poraz ljudstvu i vojnoj tehnici protivnika u 142 regiona

Oružane snage Ukrajine izgubile su u zoni odgovornosti grupe „Centar“ gotovo 425 vojnika, uništena su dva oklopna transportera

Oružane snage Ukrajine izgubile su više od 520 vojnika u zoni odgovornosti grupe snaga „Zapad“

Oružane snage Ukrajine izgubile su u zoni odgovornosti grupe „Jug“ gotovo 330 vojnika

PVO sredstva Rusije oborila su projektil „hajmars“ i 49 ukrajinskih dronova

Grupa snaga „Istok“ ruske vojske tokom prethodnog dana likvidirala je gotovo 205 vojnika

Oružane snage Ukrajine su usled dejstava grupe „Sever“ i „Dnjepar“ izgubile tokom prethodnog dana gotovo 145 vojnika.

Ahmat uništio dronovima zemunice OSU

Pripadnici specijalnih snaga „Ahmat“ uništili su dronovima zemunice Oružanih snaga Ukrajine na krasnolimanskom pravcu u DNR, objavio je na Telegramu čečenski lider Ramzan Kadirov.

„Zona odgovornosti grupe ‘Šrama’ legendarnih specijalaca ‘Ahmat’. Borci su u šumi otkrili neprijateljske zemunice. Naši momci imaju u takvim slučajevima jednostavnu taktiku – da unište sve preciznim udarima bespilotne letelice. U tu svrhu, grupa ima kvalifikovane operatere“, dodao je Kadirov.



Priveden stanovnik Jalte (VIDEO)

Federalna služba bezbednosti Rusije saopštila je da je privela stanovnika Jalte koji je po nalogu ukrajinske obaveštajne službe prikupljao i predavao podatke o kretanju ruske vojne tehnike na teritoriji Krima.

On je na saslušanju reako da je u decembru prošle godine u Sevastopolju snimao brodove Crnomorske flote.

„Nakon što sam prošao proveru, tražili su mi da ispunim zadatak. To je bilo u zimu 2023. godine. Zatim su me prebacili na drugi čet-bot i dali drugi zadatak, da odem u Sevastopolj i snimim kretanje brodova“, rekao je on.

Privedeni je priznao da je u decembru prošle godine gradskim prevozom došao u Sevastopolj, snimio kratak video sa obale, vratio se i zatim poslao snimak.

Nakon toga dobio je novi zadatak – da nadgleda štab FSB, ali je u međuvremenu uhapšen.

Strani plaćenici učestvuju u borbama u Ukrajini

Strani plaćenici učestvuju u borbama u Ukrajini u sastavu ukrajinskog dobrovoljačkog bataljona „Bolničari“, navodno namenjenog za pružanje medicinske pomoći i koji koriste sanitetska vozila za prebacivanje.

Takozvani bataljon „Bolničari“ formirala je pripadnica „Desnog sektora“ (ekstremističke ukrajinske organizacije zabranjene u Rusiji) Jana Zinkevič. Pozicionira se isključivo kao jedinica koja pruža lekarsku pomoć.

U ovom bataljonu, koji je više puta pominjan u vezi sa stranim plaćenicima, formirana je posebna „grupa dobrovoljaca“ iz različitih zemalja, koja je čak napravila i svoj ševron: zastave Engleske, Švedske i SAD sa ukrajinskim trozubcem, sledi iz fotografija na njihovim nalozima na Instagramu (aktivnost ove društvene mreže zabranjena je u Rusiji kao ekstremistička).

Stranci sebe nazivaju „instruktorima“ za medicinsku pomoć i „medicinskim volonterima“, što navode u objavama i opisima profila na toj društvenoj mreži. Međutim, na osnovu otvorenih podataka na društvenim mrežama, mnogi od njih učestvuju u bitkama na strani kijevskog režima.

Mi-28NM vazdušnim raketnim udarom uništio ljudstvo

Helikopter Mi-28NM je vazdušnim raketnim udarom uništio ljudstvo, uporište i vojnu tehniku Oružanih snaga Ukrajine u pograničnom delu Kurske oblasti, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

Ruska vojska potisnula Oružane snage Ukrajine iz sela Zelenovka

Ruska vojska potisnula je Oružane snage Ukrajine iz sela Zelenovka jugozapadno od grada Kurahova, za čije oslobađanje se vode borbe, izjavio je za Sputnjik kopredsedavajući Koordinacioni savet za integraciju novih regiona Vladimir Rogov.

„Sada se tamo završava čišćenje“, dodao je on.

Prema njegovim rečima, nakon zauzimanja Zelenovke otvoriće se operativni prostor za napredovanje ruskih snaga ka selu Ulakli, a njegovo oslobađanje će omogućiti presecanje trase kojom se grupa Oružanih snaga Ukrajine snabdeva u samom Kurahovu.

Tenk T-90M „proriv“ zajedno sa artiljerijom uništio uporište

Tenk T-90M „proriv“ je zajedno sa artiljerijom uništio uporište Oružanih snaga Ukrajine na krasnolimanskom delu fronta u Donbasu, saopštio je za Sputnjik komandant tenkovskog bataljona grupe „Zapad“ pukovnik Aleksandar Sopin.

„Zapad“ uništio samohodno artiljerijsko oruđe „krab“

Artiljerija ruske grupe „Zapad“ uništila je samohodno artiljerijsko oruđe „krab“ i britansko artiljerijsko oruđe AS-90, kao i kontrolni punkt za upravljanje dronovima ukrajinske vojske na kupjanskom delu fronta, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

U eksploziji na jugoistoku Moskve poginuo je načelnik snaga za radijacionu, hemijsku i biološku zaštitu Oružanih snaga Rusije, general-potpukovnik Igor Kirilov, saopštio je Istražni komitet Rusije.

Ruska vojska pokušava da zauzme Kurahov

Ruska vojska pokušava da zauzme Kurahov u Donjeckoj oblasti, ali grad je pod kontrolom Ukrajine, saopštavaju Oružane snage te zemlje.

Poginula dva civila

Dva civila iz Kurske oblasti poginula su od posledica napada ukrajinskih dronova, izvestio je lokalni ruski zvaničnik.

Trideset severnokorejskih vojnika poginulo

Najmanje 30 severnokorejskih vojnika poginulo je ili je ranjeno u Kurskoj oblasti u Rusiji, tvrdi ukrajinska vojnoobaveštajna agencija.

Zelenski: Vreme je za supostavljanje mira

Ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski izjavio je da bi sledeće godine trebalo da bude vreme za uspostavljanje pouzdanog mira.

Sporazum neće biti produžen

Premijer Ukrajine Denis Šmigalj rekao je da sporazum koji omogućava tranzit ruskog gasa kroz Ukrajinu neće biti produžen posle 2024. godine.

Kijev postavio lasersko oružje

Kijev je predstavio lasersko oružje koje je sposobno da obori mete u vazduhu, na visini većoj od dva kilometra.

Tramp će razgovarati sa Putinom i Zelenskim

Dok se na frontu odvijaju bitke, van teritorije zahvaćene ratom se polemiše o miru.

Rusija se neće zadovoljiti "bilo kakvim šemama" za zamrzavanje sukoba u Ukrajini, niti će pristati na ulogu NATO-a u rešavanju krize, izjavio je stalni predstavnik Rusije pri UN Vasilij Nebenzja.

Donald Tramp je najavio da će razgovarati sa Vladimirom Putinom i Vladimirom Zelenskim o zaustavljanju rata.

Kremlj tvrdi da Ukrajina i dalje odbija pregovore sa Rusijom, dok je Moskva i dalje spremna da pregovara na osnovu sporazuma iz Istanbula iz 2022. godine.

Holandski ministar odbrane Ruben Brekelmans izjavio je da želi da Evropa započne mirovne pregovore za okončanje rata u Ukrajini pre nego što Donald Tramp stupi na dužnost, kao i da više ne isključuje mogućnost da se pregovara sa Rusijom.