PAD ASADA IZAZVAO SNAŽAN STRATEŠKI UDAR IZRAELA: Netanijahu besan - munjevitom vojnom operacijom okupiran glavni nadzorni centar u Siriji

NEKOLIKO sati nakon pada sirijskog predsednika Bašara al-Asada izraelski vojnici zauzeli su planinu Hermon na Golanskoj visoravni u Siriji. To je najviši vrh u Siriji, koji osigurava kontrolu nad Sirijom i Libanonom.

Izrael nije gubio vreme i odmah je bombardovao sirijske vojne kapacitete za koje nije hteo da padnu u ruke islamističkih pobunjenika. Brodovi sirijske mornarice uništeni su u noćnom napadu na lučki grad Latakiju.

Izraelci su pogodili gotovo 500 ciljeva, te uništili, kako tvrde, 90 posto poznatih sirijskih projektila zemlja vazduh. Naučili smo šta se dogodilo u drugim zemljama kada oružje padne u ruke teorističkoj organizaciji, rekao je za CNN brigadni general Izraela u penziji Ziv.

Strateški važna

Dugoročno najveći strateški potez će im biti osvajanje UN-ove demilitarizovane zone na planini Hermon, iako izraelski zvaničnici tvrde da je okupacija privremena. Planina Hermon s vrhom od 2814 metara je najviša tačka u regiji, strateški veoma važna.

- Nalazi se na granici između Sirije, Libanona i Golanske visoravni. Ima jedinstven geografski položaj jer gleda na četiri zemlje: Siriju, Izrael, Libanon i Jordan. Jako je bitno ko je drži, jer omogućava kontrolni nadzor duboko u sirijskoj teritorij, što daje Izraelu prednost ranog upozorenja u slučaju nadolazećeg napada - tumači za CNN Efraim Inbar, direktor jerusalimskog Instituta za strategiju i sigurnost (JISS).

Nadzor iz vazduha ne može se meriti s tim, jer dronovi ne mogu nositi velike antene i uvek ih mogu srušiti raketom.

Pedeset godina to je bila demilitarizovana zona koja je razdvajala izraelske i sirijske snage. Sve do prošle nedelje tampon zonom patrolirale su mirovne snage UN-a. Izraelski ministar odbrane Israel Katz u petak je objavio da je, zbog razvoja događaja u Siriji, od velike sigurnosne važnosti za Izrael zadrži kontrolu nad vrhom planine Hermon.

Vrh je udaljen nešto više od 35 kilometara od Damaska, što znači da je glavni grad Sirije na dometu izraelske artiljerije. Izraelska vojska napredovala je sve do Beqaasema, oko 25 kilometara od Damaska, tvrdi sirijska aktivistička organizacija Voice of the Capital.

Izrael je u ratu 1967. okupirao Golansku visoravan, stratešku visoravan u jugozapadnoj Siriji koja se naslanja na planinu Hermon. Od tad je Golan pod izraelskom okupacijom. Sirija je pokušala da preotme to područje u iznenadnom napadu 1973., ali nije uspela, a Izrael ga je prisajedinio 1981. Okupacija je, prema međunarodnom pravu, nezakonita, ali je SAD za vrijeme mandata Donalda Trumpa priznao izraelsko pravo na Golan.

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu insistira na tome da je okupacija privremena. Izraelske snage će se povući, ali zahtev je da uspostavljene sirijske snage budu "predane sporazumu iz 1974.", i da se može garantovati sigurnost na izraelskoj granici.

Osuda UN-a

Od 480 napada izraelskih vazdušnih snaga prošlog vikenda, oko 350 bili su napadi na aerodrome, protivzračne baterije, bespilotne letelice, borbene zrakoplove, tenkove i pogone za proizvodnju oružja u Damasku, Homsu, Tartusu, Latakiji i Palmiri, saopštila je izraelska vojska. Ostali udari bili su podrška kopnenim napadima na skladišta oružja, lansere i vojne položaje.

Nekoliko arapskih država optužilo je Izrael da iskorišćava nestabilnost u Siriji za otimanje zemlje. Francuska je pozvala Izrael da zaustavi prodor na Golansku visoravan, upad IDF-a u tampon zonu kritikovali su UN, Rusija i Saudijska Arabija.

