RUSIJA ĆE NASTAVITI DA PODRŽAVA BIVŠEG SIRIJSKOG LIDERA Rjabkov: Asad je zaštićen i bezbedan u Rusiji

ZAMENIK ministra spoljnih poslova Rusije Sergej Rjabkov rekao je da je Bašar el Asad je zaštićen i bezbedan u Rusiji.

- U takvoj situaciji, bilo bi pogrešno da spekulišem o tome šta se dogodilo i kako je to rešeno. On je bezbedan. To pokazuje da Rusija deluje onako kako je potrebno u takvim vanrednim situacijama - rekao je Rjabkov.

Diplomata je dodao da će Rusija nastaviti da podržava bivšeg sirijskog lidera.

Na pitanje o mogućnosti Asadovog izručenja na osnovu tužbe Međunarodnog krivičnog suda (MKS), podsetio je da Rusija nije potpisnica konvencije o osnivanju MKS-a.

