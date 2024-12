LUKAŠENKO POTVRDIO: U Belorusiji se nalazi više desetina nuklearnih bojevih glava

PREDSEDNIK Belorusije Aleksandar Lukašenko potvrdio je da se u republici nalazi nuklearno oružje.

Foto: EPA-EFE/DAVID HECKER/Shamil Zhumatov/Pool Photo via AP/Vikipedija

- Dovezao sam nuklearne bojeve glave. I to više desetina. Mnogi pišu: To je šala, niko nije doneo ništa. Dovezli smo ih. A to što oni govore da je šala, propustili su događaj. Nisu ni primetili kako smo ih dovezli ovde - rekao je beloruski lider.

Kako je naglasio beloruski lider, on je upozorio svoje neprijatelje da će stići brz odgovor u slučaju kršenja granica zemlje.

- Neću da gledam da li je nuklearno oružje ili neko drugo - dodao je on.

(Sputnjik)

