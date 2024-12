TRAMP SE OBRATIO PUTINU: Uzda se pored njega i u ovu zemlju, oni mogu rešiti rat u Ukrajini

DONALD Tramp, koji je pobedio na predsedničkim izborima u SAD, smatra da je vreme da ruski predsednik Vladimir Putin preduzme korake u pravcu otpočinjanja pregovora o Ukrajini.

Foto: Mikhail Klimentyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP/AP Photo/Evan Vucci

- Dobro poznajem Vladimira (Putina). Došlo je njegovo vreme da deluje. Kina može da pomogne. Svet čeka! - napisao je Tramp na svojoj stranici na društvenoj mreži Truth Social.

On je ranije rekao da sukob u Ukrajini nikada ne bi počeo da je on bio predsednik SAD umesto Džozefa Bajdena. On je takođe naglasio da, ukoliko bude ponovo izabran, namerava da postigne rešenje sukoba između Rusije i Ukrajine za samo 24 sata. Pres-sekretar ruskog predsednika Dmitrij Peskov, komentarišući Trampove reči, nazvao je ovaj sukob isuviše složenim problemom da bi se rešio u jednom danu.

(Sputnjik)