ZAMENIK predsedavajućeg ruskog Saveta za bezbednost, Dmitri Medvedev, ocenio je danas da buduća administracija novoizabranog američkog predsednika Donalda Trampa neće imati lake pregovore sa Kijevom oko situacije u Ukrajini.

Foto: Profimedia/Ilustracija

Ruski zvaničnik je uveren da će Kijev nastaviti da insistira na totalnom ratu "do poslednjeg Ukrajinca", kao i da će odlagati izbore koliko god je to moguće jer je to jedini način da se sačuva vlast Volodimira Zelenskog koji je sada, kako kaže, nelegalni predsednik, prenela je agencija RIA Novosti.

- Trampova administracija neće imati lake pregovore o ovoj temi sa banderovskim režimom. Prestanak rata bio bi smrt za Zelenskog i njegove. To bi bio kraj njihove krvave vladavine - napisao je Medvedev na svom Telegram kanalu.