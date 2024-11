"TRAMP NI SAD NIJE BEZBEDAN" Putin: Prema njemu primenjena apsolutno necivilizovana sredstva borbe

PREDSEDNIK Rusije Vladimir Putin ocenio je da je moguće da izabranom predsedniku SAD Donaldu Trampu preti opasnost.

- Prema Trampu su primenjena apsolutno necivilizovana sredstva borbe, sve do pokušaja ubistva i to ne jednom. Po mom mišljenju, on ni sada nije bezbedan - rekao je Putin i dodao da je bilo različitih slučajeva u američkoj istoriji.

On je konstatovao da si napadi na Trampovu porodicu tokom predizborne kampanje bili užasni.

Putin je rekao da je za izabranog predsednika SAD da je pametan i iskusan političar.

On je dodao da ne zna o čemu su razgovarali Tramp i odlazeći američki predsednik Džozef Bajden i da stoga neće ništa ni komentarisati.

