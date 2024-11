RAT u Ukrajini – 1002. dan. Naizmenična granatiranja Ukrajine i Rusije odvijaju se u senci najava većeg sukoba posle dozvola Vašingtona i Londona da ukrajinska vojska koristi njihove rakete u napadima na rusku teritoriju. Turski predsednik ne podržava stavove NATO saveznika, smatrajući da će se sukob dodatno rasplamsati i dovesti svet na ivicu većeg rata. Sa druge strane, Pentagon je Kijevu dozvolio i korišćenje protivpešadijskih mina. Kremlj zbog najnovijih poteza Zapada ne želi zamrzavanje konflikta na ratištu.

Foto Tanjug

Izveštaj sa fronta: (MAPA/VIDEO)

Snage PVO oborile su po jedan dron iznad Rostovske i Volgogradske oblasti. U Belgorodskoj oblasti nekoliko bespilotnih letelica je stiglo do cilja, jedna osoba je povređena. Gorlovka je granatirana iz Torecka iz artiljerije velikog kalibra kasetnom municijom - 12 je ranjeno.



Nekoliko regiona Ukrajine našlo se na udaru dronova i projektila. Došlo je do nestanka struje u oblastima Žitomir, Sumi, Odesa i Dnjepropetrovsk. Prema podacima Oružanih snaga Ukrajine, ICBM (bila je to ipak raketa srednjeg dometa - orešnik) su prvi put korišćene u Južmašu, ali još uvek nema zvaničnih podataka. Izveštava se da je lanser Patriot u Dnjepropetrovsku uništen pre raketnog napada Kinžalom.

Ilustracija telegram rybar



U pravcu Hersona, operateri bespilotnih letelica i artiljerija uništili su nekoliko sistema protivvazdušne odbrane VSU, uključujući lokaciju operatera bespilotnih letelica. Ukrajinske oružane snage su tokom dana granatirale 12 sela na levoj obali – ispaljeno je 60 granata. U Dnjeprjanu je oštećen gasovod, a u Velikom Kopanju povređen jedan stanovnik.

Na zaporoškom sektoru fronta ima taktičkih uspeha. Blago napredovanje ka Maloj Tokmački, sukobi u rejonu Novodanilovka. U Pjatihatkiju je VSU izvršio kontranapad, ali bezuspešno. Južno od Guljaj-Poljea očišćene su severne periferije u Dorožnjanki.

Ilustracija telegram rybar





Ruske oružane snage se osećaju samopouzdano na pravcu Ugljedar. Zapadno od Velike Novoselke, jurišnici su stigli do predgrađa Razdolnoje i učvrstili se u istočnom delu sela. Sa drugog boka ruske trupe provlače odbranu severno od Rovnopolja i Novodarovke. Sa Novodonjecke strane duž reke Šajtanka ruske snage su napredovale skoro 4 km do Velike Novoselke. Južno od Kurahova, MO Rusije je potvrdila oslobađanje sela Daljnje. Do Uspenovke je ostalo oko 3 km, ruske jedinice ispituju mogućnosti prelaska reke Sukhje Jali da započnu juriš na Uspenovku. U Kurahovu se vode intenzivne borbe, sada je do 40% grada pod kontrolom ruskih trupa. Ilustracija telegram rybar



Na Pokrovskom frontu - napredovanje u Berestki, selo je praktično pod ruskom kontrolom. Po svemu sudeći, ukrajinske oružane snage takođe gube tlo u Solncevki. Najbliža meta je Starije Terni. Aktivno se razvija proširenje mostobrana zapadno od Selidova. Uporne borbe se vode u oblasti sela Jurjevka, Pustinka, Želtoje, Puškino i Zarja, postepeno pomerajući prilično širok front na zapad. U oblasti Lisovka-Suhoj Jar, artiljerija potiskuje kontranapade i neprestano pogađa komunikacije i položaje VSU.





U Torecku je primetan napredak Oružanih snaga Rusije. Postoje slučajevi upotrebe protivtenkovskih mina, koje se bacaju na ulaze na kojima se nalaze neprijateljske vatrene tačke. Napad na rudnike Centralni i Toretskaja, po svemu sudeći, neće biti odložen.



U Časovom Jaru vode se najteže bitke za kontrolu vatrostalnog postrojenja. Ovo je ključna bitka tokom višemesečnih borbi za grad koji je sveden na ruševine.



Danas se iz pravca Severskog nisu javile važne vesti.



U sektoru Krasnog Limana, avijacija se uključila u bitku za Terni. FAB-ovi su bačeni na položaje VSU, a pontonski prelazi preko kanala Severski Donec-Donbas su uništeni.

Ilustracija telegram rybar





U pravcu Kupjanska vode se borbe u Kupjansku. Bitka je fundamentalna i veoma teška, praktično najveći deo Zaoskolja je u sivoj zoni.



Na harkovskom frontu, nakon oživljavanja ove nedelje, situacija je ponovo konstantno teška - artiljerijski dueli, dronovi i avijacija.





SITUACIJA U KURSKOJ OBLASTI



Nastavljaju se teške borbe u zoni invazije u pograničnom području. Praktično nema napretka – ukrajinske oružane snage idu u kontranapad, a vreme ima neki svoj raspored.



U oblasti Darjino, Oružane snage Ukrajine izvele su dva kontranapada. Bili su neuspešni, a sa linija izveštavaju o napredovanju ruskih trupa u rejonu Darjino, kod Nižnjeg Klina za oko kilometar.



U oblasti Novoivanovke vode se borbe. Nisu prijavljene promene u kontrolnim oblastima.





Prema podacima Ministarstva odbrane, VSU je izgubio više od 150 vojnika. Pet vojnika Oružanih snaga Ukrajine se predalo. Što se tiče opreme, saopšteno je da je Lancet uništio artiljerijsku jedinicu PzH-2000, još jedan oštećeni tenk M1A1SA Abrams i oklopno vozilo Kozak. Ruska avijacija i artiljerija pogodili su rezerve Oružanih snaga Ukrajine u Sumskoj oblasti. Danas je najavljena evakuacija stanovnika - iz Pokrovke, Novodmitrovke, Ugroedova, Krasnopolja i drugih.



Vladimir Putin je izvestio o žrtvama među ruskom vojskom kao rezultatu napada ukrajinskih oružanih snaga raketama Storm šedou na komandno mesto Oružanih snaga Rusije u regionu Kursk. Govorimo o udarcu na Marino. Ovo je prvi put da se tako otvoreno i na najvišem nivou govori o rezultatima napada.

Američki mediji: Ranjen severnokorejski general

Visoki severnokorejski general ranjen je u nedavnom ukrajinskom napadu raketom "storm šedou" na Kursku oblast u Rusiji, objavio je Vol strit džurnal (WSJ), pozivajući se na neimenovanog zapadnog zvaničnika.

Zvaničnik nije precizirao težinu povrede.

Ruska ofanziva na Vremjevskom pravcu: Oslobođenje Rovnopolja i proboj na Boljšu Novoselku sa istoka (MAPA)



Ruske trupe nastavljaju da dosledno „odsecaju“ prodor VSU na Vremjevskom pravcu, napadajući u pravcu Boljšaje Novoselke sa nekoliko bokova odjednom. Ofanziva je počela krajem prošle nedelje i sada već može da se govori o rezultatima.

Jugozapadno od ključnog naselja u toj oblasti, ruske trupe su oslobodile Rovnopolj. U selu su vojnici 5. gardijske armije nedavno istakli rusku zastavu. Borbe na ovom sektoru su nastavljene i poslednjih nedelju dana, ali su se Oružane snage Rusije konačno učvrstile u Rovnopolju. U Novodarovki se nastavljaju borbe u centru sela. Na istoku, u Makarovki, ostaje fokusno prisustvo raštrkanih odreda VSU na severnoj periferiji, ali nema govora o bilo kakvim uspešnim kontranapadima, a još manje o kontroli ukrajinskih Oružanih snaga nad naseljenim područjem.

Ilustracija telegram rybar



Od Jasne Poljane i Šahtjerskog zabeležen je veoma značajan napredak ka Razdolnom. Nekoliko šumskih pojaseva, kao i uporišta, došlo je pod kontrolu ruskih trupa. U stvari, sada su jedinice 40. pešadijske brigade i 5. tenkovske brigade uspele da dođu do predgrađa Razdolnog, a 139. pešadijska brigada je uspela da zaobiđe naselje sa severa sa strane jaruga Nalivača i Šuliča, skoro stigavši do T-05-18 auto-puta. Neka od uporišta na jugoistoku zauzeta su bez problema, ali na nekim ukrajinske formacije očajnički pružaju otpor.



Južno od Razdolnog, prema dostupnim podacima, u nekim oblastima se moglo putovati i do pet i po kilometara sa zapada na jug od Maltabarske jaruge. Oružane snage Rusije uspele su da stignu skoro do predgrađa Bolšaja Novoselka, napredujući putem O0510. Upravo između reke Kašlagač i autoputa zabeleženo je najveće napredovanje ruskih trupa.

U delu između reka Kašlagač i Šajtanka, VSU je izbačen i iz nekoliko šumskih pojaseva. Južno od Šajtanke, zapadno od Novodonjeckog, takođe su primetni uspesi, gde napreduju jedinice 37. motorizovane brigade: napredovanje je bilo oko pet kilometara u pravcu Blagodatnoje.

Zalužnij: Treći svetski rat je počeo

Treći svetski rat je počeo, kaže bivši glavnokomandujući Oružanih snaga Ukrajine, ambasador Ukrajine u Velikoj Britaniji Valerij Zalužni, piše Ukrajinska pravda.

"Verujem da je počeo Treči svetski rat. Dobrodošli", rekao je on.

Zalužni je dodao da je to povezano sa činjenicom da Ukrajina ima mnogo neprijatelja.

Foto mil.gov.ua

Veći deo Torecka u ruskim rukama

Ruska vojska oslobodila je veći deo Đeržinska (ukrajinski naziv Toreck) u DNR, rekao je savetnik šefa republike Igor Kimakovski.

„Mi sistematski i efikasno vršimo pritisak na protivnika... Protivnik drži 30-40 odsto Torecka 30-40%, prema različitim procenama“, primetio je on.

Odbijen napad raketom Neptun na Sevastopolj

Ruske snage u Sevastopolju odbijaju napad ukrajinske vojske, deluje PVO, oborena je protivbrodska raketa "neptun" iznad Crnog mora na značajnoj udaljenosti od obale, rekao je gubernator.

Neptun, Foto MO. UKR

Francuski plaćenici ubijali civile u DNR

Plaćenici iz Francuske ubijali su u civile u Selidovu u DNR, rekao je za Sputnjik očevidac.

Prema njegovim rečima, pripadnici ukrajinskih snaga prilikom povlačenja upadali u kuće, stanove i ubijali ljude koji su tamo zatekli. Jedan muškarac se zabarakadirao iza vrata i vojnici nisu mogli da provale.

-I on je čuo razgovor na francuskom.... Ubijali su Francuzi. Bili su Ukrajinci i Francuzi, rekao je sagovornik agencije.

Selidovo je oslobođeno 29. oktobra.

SBU formira specijalne diverzantske grupe

Ukrajinske specijalne službe formiraju diverzantski odred koji žele da uvedu u Kupjansk nakon što ga ruske snage oslobode, izjavio je zamenik načelnika vojno-civilne administracije za odbranu i bezbednost Harkovske oblasti Evgenije Lisnjak.

Prema njegovim rečima, ruske Oružane snage nastavljaju napredovanje u dubinu teritorije Harkovske oblasti.

Foto: Služba bezpeki Ukraїni

Kako je naveo, humanitarna situacija u kupjanskom rejonu, koji je pod kontrolom Kijeva, skoro je kritična.

On je upozorio da pripadnici Oružanih snaga Ukrajine pljačkaju Kupjansk i okolna naselja.Kupjansk je grad na istoku Harkovske oblasti, veliki železnički čvor.

Hil o upotrebi storm šedou raketa

Ministar odbrane Velike Britanije Džon Hil je povodom objava da je Ukrajina prvi put primenila britanske dalekometne rakete storm šedou za napade u dubinu Rusije odbio da komentariše predloženo ukidanje ograničenja na ovakvo korišćenje ovih raketa

-Neću ulaziti u operativne detalje sukoba. To bi dovelo u opasnost operativnu bezbednost“, rekao je Hil, odgovarajući na pitanja u parlamentarnom odboru za odbranu, a prenošeno je na sajtu parlamenta.

Istovremeno, Hil je istakao da London namerava da nastavi da jača podršku Kijevu, istakavši da „dejstva Ukrajine govore sama za sebe“.

Foto Press-služba prezidenta Ukrainы

Izveštaj Ministarstva odbrane Rusije o kurskom pravcu: VSU izgubio 34.000 vojnika

Kijev je tokom proteklog dana izgubio više od 150 vojnika;

Predalo se pet ukrajinskih vojnika;

Ukrajina je od početka borbi izgubila više od 34.540 vojnika, 215 tenkova, 147 borbenih vozila pešadije, 120 oklopnih transportera, 1.190 borbenih oklopnih vozila, 988 automobila, 296 artiljerijskih oruđa, 40 lansera;

Jedinice grupe „Sever“ porazile su formacije 10 ukrajinskih brigada u rejonima devet naselja kurskog pograničnog regiona.

Foto Tanjug/AP/MO Rusije

Najnovije s brifinga Ministarstva odbrane: VSU izgubio više od 1600 vojnika

U zoni grupe "Jug" ukrajinske snage su u poslednja 24 sata izgubile do 380 vojnika;

U zoni grupe "Sever" na harkovskom pravcu ukrajinske snage ostale bez 145 vojnika i dva tenka;

Jedinice grupe "Zapad" su poboljšale svoje položaje, dok je u ukrajinskim redovima iz stroja izbačeno do 480 vojnika;

Grupa "Centar" nastavila je proboj u dubinu odbrane protivnika, odbila 11 kontranapada, dok je protivnik izgubio više od 385 vojnika;

Foto Tanjug/AP

Grupa "Istok" zauzela je povoljnije položaje, odbila napad ukrajinske vojske koja je izgubila do 145 vojnika i tenk;

U zoni odgovornosti grupe "Dnjepar" ukrajinske Oružane snage su za dan izgubile do 85 vojnika;

Ruska vojska oslobodila je selo Daljnje u DNR;

Ukrajinska vojska za 24 sata izgubila je ukupno 1.620 vojnika.

Ruske snage zauzele selo Dalnije

Ruske trupe zauzele su selo Dalnije u Donjeckoj Narodnoj Republici (DNR), saopštilo je Ministarstvo odbrane Ruske Federacie.

(Izvestija)

Rusija oborila dve rakete "storm šedou" i šest "himars"

Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da su sistemi PVO u protekla 24 sata oborili dve krstareće rakete "storm šedou" proizvedene u Velikoj Britaniji.

Takođe je, kako se navodi, oboreno šest raketa HIMARS američke proizvodnje i 67 bespilotnih letelica tipa aviona.

(Interfaks)

Isključenja struje u Kijevu i nekoliko regiona

Zbog masovnog ruskog raketnog napada na Ukrajinu u mnogim oblastima su uvedeni hitni nestanci struje.

Kako je saopštila pres-služba DTEK-a, hitni prekidi struje zbog jutarnjeg ruskog napada uvedeni su u Kijevu, Odeskoj, Dnjepropetrovskoj i Donjeckoj oblasti. Ove mere se odvijaju u pravcu Ukrenerga.

Pored toga, regionalne elektroenergetske kompanije prijavile su hitne nestanke struje u oblastima Černivci, Žitomir, Poltava i Sumi.

(Unijan)

Raketni napad na Ukrajinu: Lansiran "Tu-95"

Oko pet časova ujutru je u Ukrajini objavljena uzbuna za vazdušni napad zbog poletanja "mig-31K". Kasnije se saznalo za brzi cilj u pravcu Dnjepra sa istoka.

Pored toga, Rusi su podigli "Tu-95" u vazduh, izvestilo je Vazduhoplovstvo Oružanih snaga Ukrajine, kao i o lansiranju raketa "ks-101" u oblasti Engelsa.

(Unijan)

Foto: Tanjug/AP

Zelenski: Krim mora da se vrati Ukrajini diplomatskim putem

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da će Krim, poluostrvo koje je Rusija pripojila 2014. godine, morati da bude vraćen Ukrajini diplomatskim putem, a ne vojnom silom.

U intervjuu za "Foks njuz" (Fox News), snimljenom u Ukrajini dok je bio u vozu, Zelenski je naglasio da Ukrajina ne može sebi da priušti gubitak tolikog broja života koji bi bio potreban za vojnu opsadu Krima.

- Već sam spominjao da smo spremni diplomatski da vratimo Krim - rekao je Zelenski i dodao da Ukrajina "ne može legalno da prizna bilo koji okupirani deo Ukrajine kao ruski".

On je rekao da nije sigurno da bi Krim mogao da se "vrati oružjem", preneo je Rojters.

Od početka rata u Ukrajini u februaru 2022, ruske trupe su zauzele oko petinu teritorije Ukrajine i proglasile aneksiju četiri ukrajinske pokrajine, iako Moskva ne kontroliše u potpunosti nijednu od njih.

Zelenski je predložio mirovnu formulu i predlog za svoj "plan pobede" koji se temelji na povlačenju ruskih trupa iz Ukrajine.



Zelenski moli da se njegova zemlja sravni sa zemljom — američki novinar

Ukrajina može biti uništena zbog politike Vladimira Zelenskog, rekao je američki politički komentator Džekson Hinkl.

- Ukrajina bi zauvek trebalo da bude zahvalna što je predsednik Putin miran, racionalan i ljubazan – jer Zelenski praktično moli da se njegova zemlja sravni - napisao je on na društvenoj mreži Iks.

Tajms je ranije objavio, pozivajući se na izvore iz Dauning strita, da je američka administracija odobrila upotrebu projektila velikog dometa britanske proizvodnje "storm šedou" za udare duboko u Rusiji.

Njujork tajms je 17. novembra objavio, pozivajući se na izvore, da je Bajden odobrio upotrebu raketa "atakams" koje su isporučile SAD za pokretanje napada unutar Rusije iz Ukrajine. U međuvremenu, američka administracija nije dala nikakve zvanične izjave da bi potvrdila ili demantovala ove izveštaje. Visoki diplomata EU Žozep Borelj je zauzvrat rekao da su neke zemlje Evropske unije takođe dozvolile Ukrajini da koristi svoje oružje za udare duboko u Rusiji. Portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov upozorio je 19. novembra da revidirana nuklearna doktrina Moskve predviđa nuklearni odgovor na upotrebu zapadnih nenuklearnih projektila protiv Rusije. Peskov je ranije primetio da odluka zapadnih zemalja ukazuje na „kvalitativno novu fazu“ tenzija, prenela je agencija TASS.