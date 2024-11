PUTIN JE POKUŠAO SVE DA SE IZBEGNE RAT: Adamović - Zapad nije bio za rešenje Ukrajinske krize mirnim putem

ISTORIČAR Saša Adamović izjavio je danas da je predsednik Rusije Vladimir Putin, pre početka sukoba u Ukrajini, tražio razgovor sa NATO paktom i Amerikom kako bi se pitanje Ukrajine rešilo bez sukoba.

Foto: Profimedia, Telegram/Rybar

-Putin je tražio razgovor sa Evropskom unijom i NATO paktom, kao i sa Amerikom, da se pitanje Ukrajine skine sa dnevnog reda, odnosno da Ukrajina ostane neutralna i da ne može u NATO pakt. Uradio je sve da ponudi rešenje koje bi izbeglo sukob i njegovu intervenciju u Ukrajini, međutim Zapad apsolutno nije bio za to, jer je hteo upravo to da Rusija uđe u Ukrajinu i da Ukrajina bude poražena, rekao je Adamović za Tanjug.

On je ocenio da je ruska vojska najbolja kopnena armija na svetu u poslednje dve decenije i da trenutno nema nikakvih problema sa mobilizacijom i vojnom snagom.

-Ukrajinska armija bila je jedna od najjačih koju je NATO pakt stvorio u svojoj istoriji. A onda smo za dve godine videli da je ruska armija u stanju da uništi takvu jednu vojsku, koja je bila jača od nemačke, francuske i italijanske vojske zajedno i to nije mala stvar. I da sve ovo drugo što čujemo o navodnim problemima, pogibijama u ruskoj vojsci i tako dalje, da je to samo NATO propaganda, koja je odavno raskrinkana kao potpuno pogrešna i lažna, rekao je Adamović.

Povodom obećanja novoizabranog predsednika SAD Donalda Trampa da će okončati rat između Rusije i Ukrajine, Adamović navodi da je Tramp pokazao da se može računati na njegovu reč, ali i da je američka elita, koja je moćna i uticajna, zainteresovana da nastavi rat na ovom području.

-Američka elita je i dalje moćna i uticajna i mislim da ona je mnogo više zainteresovana da nastavi i da vodi rat u Ukrajini, manje nego onaj rat na Bliskom istoku. Deo američke globalističke elite je mnogo više zainteresovan da vodi rat u Ukrajini, odnosno da im je glavni neprijatelj pre svega Rusija i da su zbog te nesrećne politike, upravo doveli do toga da Rusiju gurnu u naručje Pekingu. Drugi deo američke elite, koji je izraelski lobi je takođe zainteresovan da vodi rat, rekao je on.

Adamović je izjavio da trenutno Zapad i Amerika imaju jako slab kredibilitet kada je u pitanju razgovor sa Rusijom i dodaje da se Zapad nije pridržavao ničega što je dogovorio sa Ukrajinom povodom Minskog sporazuma.

-U dogovorima sa Zapadom, to smo videli u prethodnim godinama, vi sa Zapadom zapravo ništa ne možete dogovoriti, a da to ostane tako kako je dogovoreno. Mi smo to videli na sopstvenom primeru. Videli smo na primeru Dejtonskog sporazuma, kako se on upravo od strane onih koji su ga nametnuli, dovodi u pitanje i rastura. Videli smo na primeru Kumanovskog sporazuma koji ne dozvoljava našoj strani, koja je pristala na taj sporazum, da ispuni ono što joj pripada, rekao je Adamović.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - RUSI POKAZALI SNIMAK: Dron kamikaza uništio haubicu francuske proizvodnje