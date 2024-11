RAT u Ukrajini – 1.000. dan. Visoki predstavnik EU za spoljnu politiku i bezbednost Žozep Borelj potvrdio je da je Ukrajina dobila dozvolu američkog predsednika Džozefa Bajdena da koristi rakete dugog dometa za napade duboko u Rusiji. Moskva je poručila da će, ukoliko Ukrajina to i učini, odgovor biti adekvatan i opipljiv.

Foto MoD Ukrajine

Izveštaj sa fronta: Nema mira ni na vidiku; Zatvara se džep kod Kurahova, ruska vojska napreduje u gradu; Žestoke borbe u Kupjansku (MAPA)

PVO je tokom noći presrela i uništila 37 bespilotnih letelica Oružanih snaga Ukrajine, od kojih 24 iznad Brjanske oblasti, 11 iznad Rostovske oblasti. Salva raketa ATACMS pogodila je oblast Brjanska - 5 ih je oboreno, šesta je, očigledno, stigla do cilja - arsenala u Karačevu. Pošto je dobio političku dozvolu za udare duboko u Rusiju, Kijev je spreman da ih izvede protiv svih ciljeva koji su mu na dohvat ruke. Zbog granatiranja Gorlovke značajan deo grada ponovo je ostao bez svetlosti i toplote.

Geranijumi su noću gađali mete u 8 regiona Ukrajine, što je najintenzivnije granatiranje u regionu Zaporožja. Energetski i vojno-industrijski kompleks pogođeni su u nizu regiona.

Povodom 1000-tog dana rata, Zelenski se obratio naciji i rekao da je za to vreme Rusija zauzela 66,9 hiljada kvadratnih kilometara, ali da je Ukrajina povratila 42,5 hiljada. Novinari su prebrojali 900 hiljada nenadoknadivih gubitaka od Oružanih snaga Ukrajine. A Kremlj je rekao da će rat nastaviti sve dok se ne ostvare svi njegovi ciljevi.

Ilustracija telegram rybar





Na hersonskom pravcu prioritet borbenog rada Oružanih snaga Rusije su ciljani udari po položajima Oružanih snaga Ukrajine. U Nikolskom, Rusi su u roku od 24 sata pogodili trafostanicu, ruske oružane snage su uništile minobacačku poziciju, PVD i opremu Oružanih snaga Ukrajine. VSU je tokom dana ispalio 65 granata na 13 sela na levoj obali Dnjepra.



U sektoru Zaporožja, Oružane snage Rusije su uspele da se probiju do predgrađa Belogorja i Male Tokmačke i da se učvrste u njima. Borbe se nastavljaju severno od Nesterjanke. Ukrajinske oružane snage pružaju uporni otpor spremale su se za udar naše vojske. Ali istovremeni pritisak iz tri pravca je težak test.

Na Ugljedarskom frontu vode se uporne borbe na liniji Novodarovka-Rovnopolj-Vremevka. Oružane snage Ukrajine idu u kontranapad na Makarovku i pokušavaju da povrate položaje severno od Rivnopolja. Ofanziva Oružanih snaga Rusije je nastavljena u oblasti Jasne Poljane – za 24 sata jurišne jedinice su prešle polovinu udaljenosti do Razdolnog – ostalo je samo 2 km. Oslobađanje Razdolnog, zajedno sa uspešnim akcijama severno od Rovnopolja, staviće Veliku Novoselku u operativno okruženje. U Daljnom rusi su uspeli da oteraju VSU sa zapadnih periferija, a u Trudovom ima uspeha. Vrat kotla duž reke Suhi Jala nastavlja da se smanjuje.





U pravcu Pokrovska, Oružane snage Rusije potiskuju VSU u Berestkom na severnoj obali Kurahovskog rezervoara. U Soncevki Oružane snage Ukrajine i dalje drže svoje linije. Ministarstvo odbrane potvrdilo je oslobođenje Novoselidovke, a ruske oružane snage se kreću zapadno od nje, ima uspeha severno od Zarije. Zapadno od Selidova ruske jedinice kreću ka Puškinu i Ukrajinki. Na periferiji Petrovke vode se manevarske borbe. Oružane snage RF obezbeđuju bok i mogućnost daljeg napredovanja ne samo na jug kako bi zatvorili Kurahovski kotao, već i prema Pokrovsku i Mirnogradu.

U Torecsku se vodi žestoka bitka za solitere u centru grada. Ljudi na terenu izveštavaju o primetnim pomacima ruskih oružanih snaga u poslednja 24 sata. Nakon oslobađanja višespratnica, juriš na rudnik Centralni može se nastaviti sa pogodnijih položaja.U Časovom Jaru, Oružane snage Rusije zauzele su stadion Avangard - ovo je centar grada, uprava se nalazi u susednoj zgradi. Nastavljaju se teške borbe u zoni vatrostalnog postrojenja. Na severnom krilu u oblasti Kalinovke, ruske jurišne trupe napredovale su do 600 m u dubinu. Na južnom krilu u oblasti Klešćejevke i Andrejevke, ruske trupe su pomerile liniju dodira 1-1,5 km na zapad na širokom frontu. Situacija na ovom sektoru fronta izgleda sve ohrabrujuće.

Bilo je pozicionih borbi na severskom pravcu, nije bilo primetnih vesti.Bitka za kontrolu nad Ternijem se nastavlja u oblasti Krasnolimanska.U pravcu Kupjanska, najžešća bitka se odvija u oblasti Zaoskolje grada Kupjanska. Artiljerija podržava napade ruskih trupa, Oružane snage Ukrajine ovde privlače sve moguće snage, uključujući i deo rezervi koje je ukrajinski Generalštab držao za zimsku kampanju. Naš VKS je koristio novu vrstu vođene municije - OFZAB-500 - zapaljive bombe velike snage.Na Harkovskom frontu u rejonu Lipceva, Oružane snage Ukrajine pokrenule su snažan kontranapad, koji je rezultirao velikim gubicima, VSU ovde povlači dodatne snage. U Volčanskom regionu – nema promena.

SITUACIJA U KURSKOJ OBLASTI



Teške borbe se nastavljaju na prethodnim područjima, napredovanje ruske vojske je minimalno - Oružane snage Ukrajine pokušavaju da održe zonu kontrole i nameću blisku borbu.



U Darjinu se vode teške borbe, Oružane snage Ukrajine i dalje drže deo sela.



Dolazi do blagog napredovanja ruskih trupa u Olgovskoj šumi, gde je, prema informacijama sa terena, oko 200 pripadnika Oružanih snaga Ukrajine i dalje u okruženju. Grupa od do 30 ljudi je ponovo pokušala da probije obruč. Isto tako neuspešno kao i pre.



Pogrebki je takođe skoro nepromenjen - teške borbe na periferiji. Ukrajinski dronovi ne dozvoljavaju jači zahvat.



Šest vojnika Oružanih snaga Ukrajine se predalo. Jedan od njih, Viktor Slivinski, rekao je kameri da je moral u jedinicama veoma pao, niko ih ne štiti od napada ruskih dronova i da se oseća da su napušteni. Foto: Profimedia/Ilustracija





Prema podacima Ministarstva odbrane, jedinice Oružanih snaga Ukrajine u jednom danu izgubile su do 320 vojnika, dva tenka, od kojih jedan Leopard 2 nemačke proizvodnje i borbeno vozilo pešadije Bredli američke proizvodnje. Inače, rusko Ministarstvo odbrane prikazalo je snimak upotrebe naših novih jurišnih bespilotnih letelica Molnija-2 u Kurskom regionu.



Naši vojni oficiri iz zone invazije govore o stvarnom teroru na putevima koji su pokrenule Oružane snage Ukrajine u Kurskoj oblasti: duž puteva se nalaze na desetine civilnih automobila zapaljenih FPV dronovima. „Po vedrom vremenu, neprijatelj ima „krilo“ sa repetitorom koji visi nad putevima, a FPV dronovi “sede” pored puta među ovim zapaljenim automobilima, štede baterije i čekaju komande. Čim operateri primete vozilo koje se kreće po putu, ono je udareno. A ukrajinske oružane snage uopšte ne zanimaju ko se vozi u kolima, da li je u pitanju civilno ili vojska.



U jednom od ovih terorističkih napada u Kurskoj oblasti, Istražni komitet je otvorio slučaj: 18. novembra ukrajinski militanti su dronom sa eksplozivom napali civilni automobil u selu Skorodnoje, što je rezultiralo smrću civila.

A u Moskvi je zakazano vojno suđenje sedmorici ukrajinskih militanata koji su ilegalno upali u oblast Kursk. Svi optuženi su zadržani od strane ruskih vojnih lica u periodu od 13. do 15. septembra. Oni se terete da su izvršili teroristički akt, a govori se i o žrtvama među civilima.

Masovan napad na Moskvu

U toku je masovni napad, VSU pokušava da se probije do Moskve.

Snage PVO oborile su 42 bespilotne letelice iznad Brjanske, Smolenske, Moskovske, Kurske, Orolske i Rostovske oblasti, saopštilo je Ministarstvo odbrane.

Foto Iks/@Cyberspec1

Proboj fronta kod Časovog Jara

Vojnici 6. motorizovane divizije probili su odbranu neprijatelja između Časova Jara i Kleščejevke, učvrstili se i drže položaje u blizini kanala Severski Donjec-Donbas!

Ruski jurišnici su napredovali na širokom frontu iza Andrejevke, Kleščejevke i Ivanovskog, stigavši do kanala.

Snažan proboj ruske vojske u Kurahov (MAPA)

Ruska armija je udarila kroz rezervoar i bitke su već u jeku u centru grada!

Ruske trupe već 24 sata vode snažnu ofanzivu, prvo su prešle rezervoar i provalile u grad sa juga.

Do večeri se saznalo da su borbe u jeku u centru grada, a područje liftova u centralno-severnom delu već su zauzeli ruski borci.

Borbe u Kurahovu na pojedinim mestima dopiru do centralnih delova grada, delom VSU uspeva odbaci Ruse, ali oni počinju nove napade,lift u gradu su zauzeli Rusi, piše predstavnik za medije Oružanih snaga Ukrajine sa pozivnim znakom „Aleks“.

Oboreno 11 dronova

Ruska protivvazdušna odbrana oborila je iznad Brjanske oblasti za sat vremena 11 ukrajinskih dronova, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

Dronovi su oboreni između 18.00 i 19.00 časova po moskovskom vremenu.

Ranije je Ministarstvo odbrane saopštilo da su ukrajinske oružane snage sinoć napale objekat u Brjanskoj oblasti sa šest projektila "atakams".

Foto Tanjug/AP

Stigli danski F-16 za Kijev

Danska je isporučila Ukrajini šest lovaca F-16, a očekuje se još 13, rekla je premijeka Mete Frederiksen.

Prema njenim rečima, ovo je prva partija, biće još dve, ukupno bi Kijev trebalo da dobije 19 aviona.

Foto Tanjug/AP/Efrem Lukatsky

Izveštaj ruskog Ministarstva odbrane za Kursku oblast: VSU izgubio 320 vojnika i 15 oklopnjaka

Ukrajinska vojska je na kurskom pravcu u poslednja 24 sata izgubila do 320 vojnika;

Ukrajinci su ostali bez dva tenka, jedan od njih je „leopard“ nemačke proizvodnje, kao i bez borbenog vozila pešadije „bredli“ američke proizvodnje, oklopni transporter, 15 oklopnih vozila, tri samohodna artiljerijska sistema i radar;

Šest ukrajinskih vojnika se predalo.

Najnoviji izveštaj ruskog Ministarstva odbrane: VSU izgubio više od 1700 vojika i tri tenka, odbijeno 10 kontranapada

Ruska vojska oslobodila je mesto Novoselidovka u Donbasu;

Grupa „Centar“ je odbilka šest protivnapada ukrajinske vojske, a protivnik je izgubioviše od 310 vojnika;

Grupa „Zapad“ je poboljšala svoj taktički položaj, odbila tri kontranapada, dok je protivnik izgubio 510 vojnika;

Foto Tanjug/AP/MO Rusije

Grupa „Sever“ je porazila ukrajinske jedinice kod mesta Volčansk, Gluboko i Izbicki u Harkovskoj oblasti, u redovima Ukrajinaca iz stroja izbačeno do 135 vojnika i tenk;

Grupa „Jug“ je poboljšala položaje na isturenim delovima fronta, odbila kontranapad, a ukrajinska vojska ostala je bez 550 vojnika i tenk;

Grupa „Istok“ je nanela poraz ukrajinskim jedinicama u DNR i zaporoškoj oblasti, a protivnik je izgubio 140 pripadnika i tenk „leopard“;

U zoni odgovornosti grupe „Dnjepar“ ukrajinske snage su izgubile do 65 vojnika.

Britanija izdvaja milione za dronove za VSU



Velika Britanija će izdvojiti 7,5 miliona funti (9,49 miliona dolara) za snabdevanje Ukrajine udarnim i izviđačkim bespilotnim letelicama, saopštilo je britansko Ministarstvo odbrane.

Medvedev: Sada imamo pravo da uzvratimo oružjem za masovno uništenje

Zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev poručio je, nakon što su SAD dozvolile Ukrajini ispaljuje rakete dugog dometa duboko na rusku teritoriju, da Moskva "ima pravo da uzvrati oružjem za masovno uništenje protiv Kijeva i glavnih NATO instalacija" i ocenio da je to "već Treći svetski rat".

Medvedev je naglasio da ta odluka administracije odlazećeg američkog predsednika Džozefa Bajdena, može da se okvalifikuje kao napad članica NATO na Rusiju.

- Upotreba raketa Alijanse na ovaj način, sada može da se okvalifikuje kao napad zemalja bloka na Rusiju. U ovom slučaju, Rusija se poziva na pravo da uzvrati oružjem za masovno uništenje protiv Kijeva i glavnih NATO instalacija, gde god da se nalaze. A ovo je već Treći svetski rat - istakao je Medvedev.

(Tanjug)

Peskov: Rusija zadržava pravo upotrebe nuklearnog oružja

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da ažuriani ukaz ruskog predsednika Vladimira Putina o nuklearnoj doktrini znači da od sada Rusija zadržava pravo upotrebe nuklearnog oružja u slučaju agresije korišćenjem konvencionalnog oružja protiv nje.

- Razlog za ažuriranje ruske nuklearne doktrine bila je potreba da se dokument uskladi sa aktuelnom političkom situacijom - naveo je Peskov.

Naglasio je da je Rusija "uvek zauzimala odgovoran stav i činila neophodne napore da smanji nuklearnu pretnju i spreči zaoštravanje međudržavnih odnosa".

Peskov je, takođe, podsetio da osnovni princip doktrine nije promenjen i da se upotreba nuklearnog oružja od strane Rusije smatra "isključivo kao poslednje sredstvo", a potencijalni protivnici moraju da razumeju bezuslovni odgovor na agresiju protiv Rusije ili njenih saveznika".

Peskov nije potvrdio vezu između objavljivanja nove nuklearne doktrine i izveštaja zapadnih medija 18. novembra da je Vašington dozvolio Ukrajini da napadne Rusiju raketama dugog dometa ATACMS.

(Izvestia)

Foto: Printskrin Youtube/ BBC News

Kremlj: Pažljivo pratimo izveštaje da bi Kijev mogao da koristi ATACMS u Kurskoj oblasti

Ruska vojska veoma pažljivo prati situaciju, komentarisao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov izveštaje da bi Ukrajina mogla da upotrebi rakete ATACMS američke proizvodnje u oblasti Kurska.

Administracija predsednika Džoa Bajdena dozvolila je Ukrajini da koristi rakete ATACMS za udar duboko u Rusiju, rekli su ovog vikenda dva američka zvaničnika i izvor upoznat sa odlukom, što je značajan zaokret politike Vašingtona u sukobu između Ukrajine i Rusije, piše Rojters.

(Reuters)

Ukrajinska vojska gađala ruski arsenal u regionu Brjanska

Vojska Ukrajine saopštava da je tokom noći gađala ruski arsenal u blizini grada Karačeva u oblasti Brjanska.

Ukrajinski generalštab saopštava da je zabeležio 12 sekundarnih eksplozija i detonacija u području cilja koji je gađala.

(Reuters)

Kijev: Sedam osoba poginulo u napadu ruskih dronova na Sumi, među njima dete

Poginulo je sedam osoba, uključujući jedno dete, u ruskom napadu dronom na severoistočni ukrajinski region Sumi, saopštili su regionalni zvaničnici.

Dvanaest osoba je povređeno u napadu dronom na stambeni dom u malom gradu Gluhovu, saopštila je vojna uprava Sumske oblasti, koja se graniči sa Rusijom, u Telegramu.

(Reuters/Ukrinform)

Kremlj: Ruski amandmani na nuklearnu doktrinu pripremljeni

Izmene ruske nuklearne doktrine su sastavljene i samo ih treba formalizovati, rekao je sekretar za štampu Kremlja Dmitrij Peskov.

"Oni su već praktično formulisani. Biće formalizovani po potrebi", rekao je Peskov, preneo je TASS.

Rusija je spremna da normalizuje svoje odnose sa Sjedinjenim Državama, ali neće da, kako kaže, "igra tango sama".

"Rusija je, kako je rekao naš predsednik, otvorena za normalizaciju", naglašava portparol Kremlja.

(Rueters)

Foto AP

Makron: SAD donele "dobru odluku" ukidanjem ograničenja za domete rakete

Administracija SAD Džoa Bajdena donela je "dobru odluku" dozvoljavajući Ukrajini da koristi oružje američke proizvodnje za napade unutar Rusije, ocenjuje francuski predsednik Emanuel Makron.

Na marginama sastanka G20 u Rio de Žaneiru, Makron je rekao da je poziv Bajdenove administracije izazvan angažovanjem severnokorejskih vojnika u Ukrajini, dodajući da je to "eskalirajuća" odluka Rusije.

(Reuters)

Ruski napad dronom na Gluhov, najmanje šest osoba poginulo

U napadu ruskih bespilotnih letelica na ukrajinski grad Gluhov, šest osoba je poginulo, a 12 je povređeno, saopštile su ukrajinske vlasti.

Kako se navodi u saopštenju Vojne administrcije regiona Sumi na Telegramu napad je izveden kasno sinoć, a meta napada dva jurišna drona je bio hostel u Gluhovu.

Ukrajinske vlasti su saopštile da je u napadu poginulo šest osoba, od kojih je jedno dete, a povređeno je 12 osoba, od kojih dvoje dece, prenosi Ukrinform.

Navedeno je da su spasilačke operacije u toku i da možda ima još ljudi pod ruševinama.

U nizu regiona Ukrajine jutros je proglašena vazdušna uzbuna zbog ruskih bespilotnih letelica.



Šolc: Nemačka neće slati Ukrajini krstareće rakete dugog dometa "taurus"

Nemački kancelar Olaf Šolc izjavio je da Nemačka neće slati Ukrajini krstareće rakete dugog dometa "taurus" jer bi to, kako je naveo, značilo direktno uključivanje Nemačke u rat.

Šolc je na taj način odgovorio na pitanje novinara da prokomentariše pisanje medija da su SAD odobrile isporuku raketa dugog dometa Ukrajini za napade u dubini teritorije Rusije.

Nemački kancelar, koji boravi u Brazilu na samitu G20, ukazao je u ponedeljak da bi korišćenje nemačkih raketa "taurus" u ratu između Ukrajine i Rusije značilo da Nemačka prihvata zajedničku odgovornost za kontrolu meta, čime bi, de fakto, postala strana u ratu.

- To je nešto što ne mogu i ne želim da uradim - naveo je Šolc, ističući da je Nemačka i do sada zabranjivala Ukrajini da nemačkim oružjem koje joj je do sada isporučeno gađa ciljeve na dubini ruske teritorije".

Svetski mediji, među kojima Rojters i "Njujork tajms", javili su u nedelju da je administracija odlazećeg predsednika SAD Džozefa Bajdena odobrila Ukrajini da koristi dalekometne krstareće rakete ATACMS za udare duboko na ruskoj teritoriji.

U međuvremenu je tu informaciju večeras potvrdio visoki predstavnik EU za spoljnu politiku i bezbednost Žozep Borelj, dok iz Vašingtona još nema zvanične potvrde.



BONUS VIDEO: RUSI POKAZALI SNIMAK - Dron kamikaza uništio haubicu francuske proizvodnje