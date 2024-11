PEKING BACIO RUKAVICU VAŠINGTONU: Stigao Beli car, kineski odgovor na američki projekat NGAD lovca 6. generacije (VIDEO)

KINESKA avioindustrijska korporacija Kine (AVIC) nedavno je predstavila Belog cara ili Baidija na Međunarodnoj kineskoj izložbi vazduhoplovstva, nagoveštavajući potencijalnog lovca šeste generacije za Vazduhoplovne snage Narodne oslobodilačke armije.

Velike vesti sa Kineske međunarodne izložbe vazduhoplovstva i vazduhoplovstva: Kineska avioindustrijska korporacija (AVIC) (Aviation Industry Corporation of China (AVIC)) predstavila je novi mlaznjak: Baidi, ili Beli car. Beli car bi mogao da bude pokušaj Kine da napravi lovac šeste generacije u zlja vazdušne snage Narodne oslobodilačke armije (PLAAF).



Informacije o Belom caru su ograničene i treba ih uzeti sa rezervom, jer informacije dolaze iz AVIC-a ili državnih medija. Međutim, dostupni podaci sugerišu da je novi mlaznjak „integrisani svemirsko-vazdušni lovac“ sposoban za nadzvučni let i probijanje kroz Zemljinu atmosferu i za operacije u svemiru. Poslednja tvrdnja deluje sumnjivo.

Osim raketno lansiranih svemirskih aviona kao što su Spejs šatl, Buran i Iks-37, samo Iks-15 je radio izvan Zemljine atmosfere. Ali Iks-15 je specijalno dizajniran da postigne rekorde brzine i visine.

U međuvremenu, čini se da je Beli car, i navodi se da je, funkcionalan borbeni mlaznjak sa dizajnom koji je „povećao veličinu unutrašnjeg odeljka za oružje kako bi mogao da nosi više i teže projektile vazduh-zemlja“. Malo je verovatno da su Kinezi stvorili letelicu koja može da radi u svemiru i da zadrži značajnu nosivost oružja.

AVIC se takođe hvali drugim poboljšanjima, mada u nejasnim terminima. Na informativnoj ploči pored prikazanog Belog cara stajalo je: „Lovac Baidi Tip B je prošao kroz temeljno poboljšanje avionike, poboljšavajući dizajn kokpita i pojednostavljujući procese održavanja, što značajno povećava njegovu spremnost za raspoređivanje i operativnu efikasnost.

Ono što možemo da potvrdimo, bez dvoumljenja, jeste da je Beli car hrabro stilizovana letelica. Sa pačjim nosom i agresivno nagnutim vertikalnim stabilizatorima, novi kineski mlaznjak svakako izgleda sposobno.

-Na prvi pogled, Beli car osvaja svojim avangardnim, skoro naučno-fantastičnim izgledom, pokazujući smele, ugaone oblike i izrazito prikriveni (stelt) izgled, izvestio je Kapil Kajal. -Njegova glatka, aerodinamična forma ilustruje snažnu posvećenost stelt tehnologiji, sa ciljem da avion učini gotovo neprimetnim za neprijateljske radarske sisteme.

Da li će Beli car biti prvi operativni lovac šeste generacije na svetu? Moguće.

Mogućnosti okvira aviona nisu potvrđene, iako izgled ukazuje na to, ona se čini sposobnom. Bez obzira na to, otkriće Belog cara pojačava ideju da Kina ambiciozno radi na povećanju svoje vojne opreme. Beli car je nesumnjivo odgovor na američke napore da uvedu lovac šeste generacije, program Next Generation Air Dominance (NGAD)).

Ali dok Kinezi imaju izloženu maketu Belog cara, NGAD program je u potpunosti pauziran, navodeći brige o troškovima. Predviđeno je da NGAD košta oko 300 miliona dolara po avionu, što je navelo dizajnere da istraže mere za smanjenje troškova, koje bi mogle da ugroze ceo program.

Međutim, prvi pogled na Belog cara može inspirisati Amerikance da ozbiljno obnove svoje NGAD napore.

(nationalinterest.org/Harrison Kass)

