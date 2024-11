RAT u Ukrajini se nastavlja, a Vašington čvrsto stoji na poziciji Kijeva i ima odobrene 9,3 milijarde pomoći, dok ruska PVO obara ukrajinske dronove iznad teritorije Ruske Federacije.

Medvedčuk: Zelenski nema šta da radi za pregovaračkim stolom

O rešavanju ukrajinskog sukoba treba da razgovaraju lideri Rusije i SAD – Volodimir Zelenski nema šta da radi za pregovaračkim stolom, izjavio je šef pokreta „Druga Ukrajina“, bivši lider partije „Opoziciona platforma – Za život“ koja je zabranjena u Ukrajini Viktor Medvedčuk.

- Zelenski ne zastupa ni ukrajinske državne interese ni interese ukrajinskog naroda – ni pravno ni politički. Zato će, u cilju efikasnih pregovora, Tramp morati da sedne za pregovarački sto sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom - napisao je Medvedčuk na platformi „Smotrim.ru“, komentarišući izjavu novoizabranog predsednika SAD Donalda Trampa o rešavanju sukoba u Ukrajini.

Kako je dodao, Ukrajina je izgubila teritorije zbog neprofesionalizma i gluposti svojih lidera koji su vodili antirusku politiku po nalogu svojih gospodara iz Vašingtona.

- I šta će onda Zelenski raditi za pregovaračkim stolom? On nema šta da ponudi suprotnoj strani - ocenio je Medvedčuk, istakavši da „sam početak pregovora neće automatski značiti i prekid vatre“.

Tramp je više puta izjavljivao da namerava da zaustavi sukob u Ukrajini što je pre moguće. Novoizabrani predsednik SAD nije precizirao detalje svog plana, ali su se u zapadnim medijima pojavile pretpostavke da će naterati Kijev da prizna gubitak teritorija.

Izveštaj Ministarstva odbrane Rusije:

- Ruske snage oslobodile su Rovnopolj u DNR;

- Ruske snage uništile su infrastrukturu vojnih aerodroma i energetskih objekata vojno-industrijskog kompleksa Ukrajine;

- Ukrajinska vojska je izgubila do 500 vojnika i pet skladišta u zoni odgovornosti grupe „Zapad“;

- Ukrajinska vojska je izgubila do 720 vojnika i dva tenka u zoni odgovornosti grupe „Jug“;

- Ukrajinska vojska je izgubila do 150 vojnika u zoni odgovornosti grupe „Istok“;

- Ukrajinska vojska je izgubila do 480 vojnika, tenk i tri borbena oklopna vozila u zoni odgovornosti grupe „Centar“;

- Ukrajinska vojska je izgubila do 65 vojnika i stanicu za elektronsko ratovanje „Anklav N“ u zoni odgovornosti grupe „Dnjepar“;

- Ruski PVO sistemi oborili su tri avio-bombe „hamer, 85 ukrajinskih dronova i „hajmars";

Sprečen teroristički napad proukrajinskog diverzanta

U Tagilu je sprečen teroristički napad proukrajinskog diverzanta, saopštio je Centralni operativni centar FSB.

- Kod njega (pritvorenog napadača) su pronađeni i oduzeti predmeti za pravljenje zapaljivih sredstava, kućne proizvodnje i sredstva za komunikaciju sa prepiskom na Telegramu sa ukrajinskim specijalnim službama - navodi se u saopštenju.

Kako se ističe, on je trebalo za novčanu nagradu da izvrši teroristički napad na električnu podstanicu koja se nalazi u gradu Nižnji Tagil, koja obezbeđuje snabdevanje energijom jedno od preduzeća vojno-industrijskog kompleksa regiona i železnicu u tom kraju.

U Sevastopolju eksplodirao automobil

U Sevastopolju eksplodirao automobil, poginuo vojnik, saopštio je gubernator grada Mihail Razvožajev. Diverzija nije isključena.

Na celoj teritoriji Ukrajine čuju se sirene za vazdušnu opasnost

Na celoj teritoriji Ukrajine se čuju sirene za vazdušnu opasnost, javljaju mediji.

Rusija izvela napad na Ukrajinu krstarećim raketama i dronovima, na udaru Kijev

Tokom noći i jutros Rusija je iz strateških bombardera krstarećim raketama napala Ukrajinu, a nešto kasnije usledio je i udar dronovima-samoubicama, saopštile su ukrajinske vlasti.

Prema podacima ukrajinskog vazduhoplovstva, ka Ukrajini je poletelo šest aviona Tu-95MS, prenosi Ukrinform.

Eksplozije su se čule jutros u Kijevu nakon što su ukrajinske vazduhoplovne snage stavile celu zemlju pod uzbunu na vazdušni napad nakon lansiranja ruskih projektila.

U prvom raketnom napadu za više od dva meseca, Rusija je upotrebila krstareće rakete lansirane iz strateških aviona, kao i balističke rakete, saopštila je ukrajinska vojska.

- Eksplozije u gradu. Snage protivvazdušne odbrane dejstvuju. Ostanite u skloništima - saopštila je Gradska uprava Kijeva na Telegramu.

Istovremeno, Rusija je i bespilotnim letelicama napala Ukrajinu.

Dronovi-samoubice primećeni su u brojnim oblastima, a prema najnovijim podacima ukrajinskog vazduhoplovstva, jedna grupa je lansirana ka Kijevu, prenosi Ukrinform.

Ukrajinske vlasti nisu saopštile da li u dosadašnjim napadima ima žrtava ili materijalne štete.



SAD imaju odobrenu novu pomoć Ukrajini

Sjedinjene Američke Države imaju odobrene 9,3 milijarde dolara pomoći Ukrajini, izjavio je portparol Pentagona Patrik Rajder.

Huk ruskih haubica plaši Oružane snage Ukrajine

Ruske haubice D-30 uništile su uporište Oružanih snaga Ukrajine na Krasnoarmejskom pravcu.

