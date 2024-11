AMERIČKI UDARAC ZELENSKOM - „KRIMA VIŠE NEMA“: Trampov savetnik u kampanji kaže da je povratak poluostrva Ukrajini nerealan

SAVEZNIK novoizabranog predsednika Donalda Trampa kaže da će se nova administracija fokusirati na postizanje mira u Ukrajini, a ne na omogućavanje zemlji da povrati teritoriju koju je okupirala Rusija.

Foto: Tanjug/AP

Brajan Lanza, strateg koji je radio na Trampovoj nedavnoj predsedničkoj kampanji, rekao je za Bi-Bi-Si da će nova administracija zatražiti od ukrajinskog predsednika Vladimira Zelenskog njegovu verziju „realistične vizije mira“.

-I ako predsednik Zelenski dođe za sto i kaže, pa možemo da imamo mir samo ako imamo Krim, on nam pokazuje da nije ozbiljan, rekao je on.- Krim je nestao.

Rusija je anektirala poluostrvo Krim 2014. Osam godina kasnije pokrenula je invaziju na Ukrajinu u punom obimu i zauzela teritoriju na istoku zemlje.

Novoizabrani predsednik je dosledno govorio da mu je prioritet okončanje rata i zaustavljanje onoga što on opisuje kao odliv američkih resursa, u vidu vojne pomoći Ukrajini.

Međutim, on tek treba da otkrije kako to namerava da uradi – i verovatno će od svojih savetnika čuti suprotstavljene vizije za budućnost Ukrajine.

Lanca, Trampov politički savetnik tokom njegovih kampanja 2016. i 2024. godine, nije pomenuo područja istočne Ukrajine, ali je rekao da je povratak Krima od Rusije nerealno i „nije cilj Sjedinjenih Država“.

-Kada Zelenski kaže da ćemo samo zaustaviti ove borbe, mir će biti tek kada se Krim vrati, imamo vesti za predsednika Zelenskog: Krim je otišao“, rekao je on za Vikend program BBC Vorld Srvis.

-I ako vam je to prioritet da vratite Krim i da se američki vojnici bore za povratak Krima, sami ste.

SAD nikada nisu rasporedile američke vojnike da se bore u Ukrajini, niti je Kijev tražio da se američke trupe bore u njeno ime. Ukrajina je samo zatražila američku vojnu pomoć da naoruža svoje vojnike.

Lanca je rekao da izuzetno poštuje ukrajinski narod, čija su „srca lavlja“. Ali on je rekao da je prioritet SAD "mir i zaustavljanje ubijanja".

-Ono što ćemo reći Ukrajini je, znate šta vidite? Šta vidite kao realnu viziju mira. To nije vizija za pobedu, ali to je vizija za mir. I hajde da počnemo da vodimo iskren razgovor, rekao je on.

Gospodin Lanza je bio viši savetnik za Trampovu kampanju 2024, ali nakon izbora više ne radi za novoizabranog predsednika.

Kao odgovor, savetnik Zelenskog Dmitro Litvin okarakterisao je Lanzine izjave kao pritisak za mir na Ukrajinu kada je „Putin taj koji želi još rata“.

-Putin gubi većinu svojih ljudi u napadima na frontu. Šta to ukazuje? Očigledno je da želi da se bori dalje, rekao je on.

-Ukrajina nudi mir od 2022. godine – postoje sasvim realni predlozi. I Rusija je ta koja mora da se natera da čuje da je mir potreban i da mir mora biti pouzdan, tako da jednostavno nema ponavljanja ruskih udara.

Očekuje se da će Tramp voditi razgovore o miru sa bliskim krugom pomoćnika i savetinka kada dođe na funkciju.

Neimenovani pomoćnik Saveta za nacionalnu bezbednost koji je ranije služio pod Trampom rekao je u sredu za Vol Strit Džurnal: „Svako – bez obzira koliko je stariji u Trampovom krugu – ko tvrdi da ima drugačiji pogled ili detaljniji pogled na njegove planove o Ukrajini jednostavno ne zna o čemu govori."

Rekli su da bivši predsednik „sam poziva na pitanja nacionalne bezbednosti“ i da je to činio „mnogo puta u ovom trenutku“.

Tramp je razgovarao sa Zelenskim nakon pobede na izborima, a u razgovoru je učestvovao i milijarder Ilon Mask.

Izvor u ukrajinskom predsedničkom kabinetu rekao je za Bi-Bi-Si da je „dobar i dug razgovor“ bio između Zelenskog i Trampa i da je trajao „oko pola sata“.



Demokrate su optužile Trampa da se priklanja ruskom predsedniku Vladimiru Putinu i kažu da njegov pristup ratu predstavlja predaju Ukrajine koja će ugroziti celu Evropu.

Prošlog meseca Zelenski je ukrajinskom parlamentu predstavio „plan pobede“ koji je uključivao odbijanje da ustupi ukrajinske teritorije i suverenitet.

Tokom svoje predizborne kampanje, Tramp je više puta govorio da bi mogao da okonča rat između Rusije i Ukrajine „za jedan dan“, ali nikada nije izneo više detalja.

U dokumentu koji su u maju napisala dva njegova bivša šefa za nacionalnu bezbednost navodi se da bi SAD trebalo da nastave da isporučuju oružje, ali da podršku uslovljavaju ulaskom Kijeva u mirovne pregovore sa Rusijom.

Ukrajina ne bi trebalo da odustane od nade da će povratiti svu svoju teritoriju od ruske okupacije, navodi list, ali treba da pregovara na osnovu trenutnih linija fronta.

Ranije ove nedelje, Putin je čestitao Trampu na pobedi na izborima i rekao da Trampova tvrdnja da može da pomogne da se okonča rat u Ukrajini „zaslužuje barem pažnju“.

Gospodin Lanza je takođe kritikovao podršku koju su Bajden-Harisova administracija i evropske zemlje dale Ukrajini od potpune invazije Rusije u februaru 2022.

-Realnost na terenu je [da] evropske države i predsednik Bajden nisu dali Ukrajini sposobnost i oružje da pobedi u ovom ratu na samom početku i nisu uspeli da ukinu ograničenja za pobedu Ukrajine, rekao je on.

Ranije ove godine, Predstavnički dom američkog Kongresa odobrio je paket vojne pomoći Ukrajini od 61 milijarde dolara (49 milijardi funti) za pomoć u borbi protiv ruske invazije.

SAD su bile najveći dobavljač oružja Ukrajini – između februara 2022. i kraja juna 2024. isporučile su ili predale oružje i opremu u vrednosti od 55,5 milijardi dolara (41,5 milijardi funti), prema Institutu za svetsku ekonomiju Kila, nemačkom istraživanju organizacija.

(BBC)

