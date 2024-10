"NIKOGA NIJE BRIGA ZA HARIJA I NJEGOVU ŽENU" Erik Tramp: Čini mi se da je princ sišao s uma

SIN republikanskog predsedničkog kandidata SAD Erik Tramp izjavio je danas da princ Hari može da bude siguran za svoju vizu, jer "nikoga nije briga" za njega i njegovu suprugu Megan Markl.

Foto: Tanjug/AP

On je za Dejli mejl rekao da je njegov otac Donald Tramp voleo pokojnu kraljicu Elizabetu II i da mu je žao, jer je Hari naneo "veliku štetu" kraljevskoj porodici, okrenuvši leđa Velikoj Britaniji.

Takođe je rekao da princ Hari ne bi trebao da brine o deportaciji ako njegov otac ponovo bude izabran za predsednika SAD, uprkos optužbi da je lagao prilikom apliciranja za vizu oko toga da li je koristio narkotike.

- Nije me briga da li je koristio drogu. To ništa ne znači. Nije me briga i mislim da ni ovoj zemlji (SAD) nije stalo - rekao je Erik Tramp.

On smatra da je Megan Markl "nepopularna" i da mu se čini da je princ Hari "sišao s uma".

Pohvalio je preminulu kraljicu zbog načina na koji je dočekala Trampovu porodicu na svečanoj večeri u Bakingemskoj palati u junu 2019. godine.

Takođe je pohvalio princa Vilijama i njegovu suprugu Kejt Midlton.

