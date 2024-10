RAT u Ukrajini ušao je u 978. dan.

Foto: Profimedia

Petoro poginulih u napadu na Hersonsku oblast

Najmanje pet osoba je poginulo, a 13 ih je ranjeno, u ruskom bombardovanju Hersonske oblasti, piše Ukrinform.

Među povređenima je i dete.

(Ukrinform)

Zelenski: Američki Kongres nas podržava, bez obzira ko bude predsednik

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da mnogo toga zavisi od ishoda predsedničkih izbora u Sjedinjenim Američkim Državama 5. novembra, ali ne baš sve.

- Nije samo lider taj koji menja politiku. Mi ne znamo ko će biti predsednik, ali podrška Ukrajini od obe strane će sigurno ostati. U svakom slučaju, američki Kongres, sa kojim smo razvili snažan odnos, imaće uticaja na rat, bez obzira ko bude predsednik - rekao je Zelenski.

Predsednik će oblikovati američku spoljnu politiku, jer je to njegova ustavna dužnost.

Istovremeno je priznao da, ako se politika SAD promeni i prestanu da podržavaju Ukrajinu, onda će to biti teško za Kijev.

- Ako SAD budu rekle da ne podržavaju suverenitet Ukrajine, već samo odbranu njenih teritorija, onda će to svakako biti vrlo teško za nas, ali to će se desiti samo ako se američka politika promeni u potpunosti. Razmišljaćemo šta da radimo ako se to dogodi, ne sada - poručio je ukrajinski lider.

(Ukrinform)

VSJ: U Ukrajini racije zbog mobilizacije na mestima gde se okupljaju mlađi ljudi

Američki list Volstrit džurnal tvrdi da Ukrajina pojačava napore za mobilizaciju tako što vrši racije na prepunim mestima na kojima se okupljaju mladi.

Navodi se da se racije vrše uglavnom u velikim gradovima, u koncertnim dvoranama i luksuznim prodavnicama, te popularnim kafićima, prenosi Ukrinform.

Ovaj pristup razotkriva sve veće poteškoće u regrutovanju novih vojnika koji bi trebalo da popune jedinice ukrajinske vojske koje su na frontu pretrpele gubitke tokom skoro trogodišnjeg sukoba.

Istovremeno, u ukrajinskom društvu raste napetost jer neki uticajni ljudi izbegavaju vojnu službu, a ova pojava dovela je nedavno i do ostavke državnog tužioca Andreja Kostina.

(The Wall Street Journal)

Rusija bombardovala Harkovsku oblast – ranjeno više od 20 ljudi

Najmanje 21 osoba, uključujući petoro dece, ranjeno je u ruskim vazdušnim napadima na Harkovsku oblast, saopštila je ukrajinska Služba za vanredne situacije.

Ruske snage su napale Ševčenkovski, Saltivski i Holodnohirski okrug Harkovskog regiona, kao i grad Čugujev, zbog čega je oštećena stambena infrastruktura, prenosi Ukrinform.

Takođe, ukrajinski vojni zvaničnici saopštili su da je u ruskim vazdušnim udarima na grad Harkov ranjeno sedam osoba, među njima i 16-godišnja devojčica.

(Reuters, Ukrinform)

Dve žene poginule u Hersonu

Dve žene poginule su u ruskom granatiranju Hersona, piše Ukrinform, pozivajući se na izvore u vojsci.

Tokom akcije ruske vojske ranjen je i jedan 13-godišnjak.

(Ukrinform)

Rusija: PVO uništila više od 20 ukrajinskih dronova

Ministarstvo odbrane Rusije je saopštilo da je tokom protekle noći protivvazdušna odbrana uništila 21 ukrajinski dron.

"Ruske PVO jedinice uništile su 13 dronova iznad oblasti Belgorod, šest iznad regiona Brjansk, koja se takođe graniči sa Ukrajinom, dok su preostala dva uništena iznad oblasti Voronjež i Kursk", navodi se u saopštenju ruskog Ministarstva odbrane.

(Reuters)

Foto printskrin jutjub toparmi

Zelenski: Tokom nedelje biće više paketa podrške Ukrajini

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da bi tokom nedelje trebalo da bude više diplomatskih vesti i paketa podrške Ukrajini.

- Pripremamo se za rad sa partnerima za nedelju dana. Posebno, sa našim evropskim partnerima - sa onima koji nas podržavaju veoma fundamentalno i efikasno. Stvorili smo ovaj novi format saradnje – Ukrajina plus zemlje Severne Evrope. U okviru ovog formata, stalno povećavamo našu interakciju – odbrambeni, politički, ekonomski - rekao je Zelenski.

Najavio je i pregovore sa članicama Nordijskog saveta.

- Razgovaraćemo sa Nordijcima o novim principijelnim koracima koji mogu da povećaju pritisak na Rusiju za ovaj rat i u cilju poštene diplomatije. Tako da bi sledeće nedelje trebalo da bude više diplomatskih vesti i novih paketa podrške Ukrajini - rekao je Zelenski.

(Tanjug)

Ruski marinci su bez gubitaka očistili centar za podršku ukrajinskih oružanih snaga u regionu Kursk

Pod neprijateljskom vatrom, pacifički marinci su uspeli da se probiju do ukrajinskog uporišta u pograničnom regionu Kursk i zauzmu ga bez gubitaka, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

- Oklopna grupa marinaca Tihookeanske flote Severne grupe snaga, koja je delovala na tenkovima MT-LB i oklopnim transporterima, brzo je krenula u zadato područje kako bi pod neprekidnom neprijateljskom vatrom, tenk i MT- uništili navedene ciljeve. Ekipe LB su uspele da se probiju do uporišta Oružanih snaga Ukrajine i gađaju ga otvorenom vatrom, uništavajući sve živo u njemu.

Zahvaljujući tome što je tenk opremljen minskim čišćenjem i kompetentnim akcijama posada, gubici su izbegnuti. Marinci redovno vrše takve napade i istiskuju neprijatelja sa njihovih zauzetih položaja, prenela je agencija TASS.

Senator Džej Di Vens pozvao na pregovore na Rusijom

Senator iz Ohaja i kandidat Donalda Trampa za potpredsednika SAD iz Republikanske partije Džej Di Vens pozvao je danas na pregovore sa Rusijom.

U intervjuu za En-Bi-Si njuz, na pitanje da li vidi Putina kao saveznika ili neprijatelja, on je rekao:

- Mislim da je on očigledan protivnik. On je konkurent. Mislim da moramo da budemo pametni i u diplomatiji. Samo zato što nam se neko ne sviđa, to ne znači da ne možemo da razgovaramo s njima po potrebi - rekao je Di Vens.

On je naglasio da su pregovori sa Rusijom sastavni deo okončanja rata u Ukrajini.

- Mislim da je važno da ako ikada završimo rat u Ukrajini, suštinski, na nekom nivou, moraćemo da učestvujemo u određenim pregovorima između Ukrajine, između Rusije, između naših NATO saveznika u Evropi. To je neophodan deo - istakao je Di Vens.

Predsednički izbori u SAD zakazani su za 5. novembar ove godine. Glavni konkurenti su bivši predsednik SAD Donald Tramp ispred Republikanske partije i aktuelna potpredsednica Kamala Haris, kao kandidatkinja Demokratske stranke.