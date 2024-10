RAT u Ukrajini ušao je u 978. dan.

Izveštaj sa fronta: Čeka se ruska ofanziva, VSU ubrzano gradi linije odbrane u Zaporožju; Proboj 2 km kod Ugljedara; Žestoke borbe kod Kurska, Časovog Jara i Torecka (MAPA)

Dežurne snage PVO su tokom noći uništile najmanje 109 bespilotnih letelica VSU, a ima i oštećenja u Voronješkoj oblasti. Pogođene su dve destilerije, a ima i ranjenih. U Kurskoj oblasti dron je udario u civilni automobil, ubivši 2 osobe. Na teritoriji DNR izvršena su 82 udara, 5 osoba je povređeno.

Vazdušno-kosmičke snage Rusije izvele su vazdušne udare na ciljeve u oblasti Harkov - u Čugujevu i samom Harkovu, gde su pogođene radionice mašinogradnje. Prethodno su teško oštećena 3 oklopna vozila Oružanih snaga Ukrajine. U Čerkaskoj oblasti raketama su pogođeni pruga i rezervoari za gorivo, napadnuta je radionica i za proizvodnju bespilotnih letelica u oblasti Kijeva.

Nema vesti u pravcu Hersona. Oružane snage Ukrajine granatirale su levu obalu Dnjepra 46 puta, a oštećen je gasovod u Novoj Kahovki. Foto Tanjug/AP





U sektoru Zaporožja vode se uglavnom pozicione borbe. VSU saopštava da gradi 3 linije odbrane kako bi „od celog Zaporožja napravio tvrđavu“. Oružane snage Ukrajine napadaju dronom Kamenku-Dnjeprovsku. Na spoju odseka Zaporoškog i Ugljedarskog odseka postoji snažno napredovanje zapadno od Velike Novoselke u oblasti Levadnog. Izveštava se da su ruske jedinice napredovale do dubine do 2 km duž fronta širokog 9 km.Vesti iz pravca Ugljedara. Oružane snage Rusije probile su odbranu VSU duž linije Šahterskoje-Novoukrainka-Bogojavlenka i isterale glavne snage Oružanih snaga Ukrajine iz ovih sela, kao i izravnale „džepove” između njih. Oni takođe izveštavaju o oslobađanju Katerinovke i prelasku borbi na susednu Jelizavetovku. Sudeći po kartama Marijane Bezugle, niže do reke Volčje praktično nema utvrđenja, a udaljenost do značajnog sela Konstantinopolja je oko 15 km. Takav prodor će omogućiti da se potpuno izoluje Kurahovo i dođe do duboko u pozadinu Velike Novoselke.



Selidovo i Gornjak su oslobođeni na Pokrovskom frontu. U Selidovu je danas skinuta ukrajinska zastava sa upravne zgrade, u gradu se nastavlja čišćenje, ali u njemu više nema organizovanog otpora. Pod kontrolu je uzeto i Višnjevo, zapadno od Selidova. U Gornjaku je slična situacija, dok su na jugu ruske oružane snage počele juriš na Kurahovku. U Izmailovki je podignuta ruska zastava, Ministarstvo odbrane je tek sada potvrdilo oslobađanje Cukurina. Sada možemo očekivati pojačanje pritiska na Novoselidovku i prodor ka Kurahovu. Zapadno od Cukurina front se približio Novodmitrovki. Put Pokrovsk-Andrejevka je udaljen 10 km odavde i vodi do reke Volčja severno od Konstantinopolja.



U Torecku se vode teške borbe duž perimetra rudnika "Centralni". Od strane Novgoroda oružane snage Ruske Federacije su malo napredovale u Ščerbinovki. Najvažniji cilj u ovom delu je blokiranje komunikacija garnizona koji se nalazi u rudniku i njegovo opkoljavanje.

Ilustracija telegram rybar

Na sektoru Časovog Jara Oružane snage Rusije pritiskaju bokove, na severnom boku, jurišnici su izbacili VSUa iz dva šumska pojasa. Uporne borbe na južnom krilu. U samom Časovom Jaru vode se teške borbe, a značajan deo grada je u sivoj zoni.Nema promena na pravcu Severskog, pozicione borbe.Na odseku Krasnolimanski, ruska vojska postepeno pritiska snage VSU na istočnoj obali reke Žerebec. Glavni sukobi su se desili u severnom delu Ternova.



Na pravcu Kupjanska veći deo Krugljakovke došao je pod kontrolu naše vojske. Borbe se nastavljaju i u oblasti Koljesnikovke. Vazdušno-kosmičke snage gađaju položaje Oružanih snaga Ukrajine u Boguslavki i Kupjansku, kao i prelaze koje grade ukrajinske snage u rejonu Kupjanska. Koridor od Peščana do Oskola postepeno se širi ka severu i jugu.



U pravcu Harkova, izvršen je vazdušni udar sa FAB-3000 na protivvazdušnu odbranu u Volčansku. Inače se situacija nije promenila. Ilustracija telegram rybar

KURSKI PRAVAC

U Kurskoj oblasti nastavljaju se sukobi duž cele linije dodira.

U okrugu Gluškovski, VSU je objavio snimak nedavnog napada oklopne grupe Oružanih snaga Ukrajine u pravcu Novog puta. Ponovo su se u napadu „upalila“ borbena vozila pešadije M2A2 Bredli, pucajući na jedan od šumskih pojasa. VSU trenutno nije mogao da zauzme ove položaje, linije su pod kontrolom Oružanih snaga Rusije.

U okrugu Korenjevski nastavljaju se pozicioni sukobi u oblasti Ljubimovke. Zbog nedostatka kadrova i informacija sa terena, još nije moguće razjasniti trenutnu liniju kontakta.

U Sudžanskom okrugu danas je zabeležena upotreba FAB-3000 sa UMPC na položajima Oružanih snaga Ukrajine u Darinu. Ovo potvrđuje ranije informacije da Oružane snage Rusije ne drže naseljeno područje, koje se nalazi u šumskim pojasevima na severu.

Na suprotnom boku Sudžanskog okruga zabeležena je još jedna efikasna upotreba bespilotnih letelica “Car Vandal Novgorodski”. Ovog puta, konvoj oklopnih vozila VSU napadnut je u rejonu sela Kolmakov, a najmanje dva borbena vozila pešadije Oružanih snaga Ukrajine su onesposobljena. Vreme je takođe išlo na ruku Oružanim snagama Rusije, što je omogućilo da dronovi neprimećeno dolete do ciljeva.

Borbe u Kurskom kotlu: Uništen američki Bredli (VIDEO)

VSU baca borbeno vozilo pešadije Bredli da juriša na Zeljoni šljah, pokušavajući da deblokira svoje opkoljene trupe u tom području.

Na snimku se vidi uništavanje američkog borbenog vozila pešadije Bredli koje napada naše položaje.

Ruske trupe odbijaju napade i polako čiste kazan kod Olgovke, eliminišući i hvatajući osvajače.

Hrvati šalju Kijevu tenkove M-84, BVP M-80

Hrvatska će, po dogovoru sa Nemačkom, Ukrajini predati 30 tenkova M-84 i 30 borbenih vozila pešadije M-80, za šta će dobiti popust na kupovinu 50 nemačkih „leoparda 2A8“, saopštilo je hrvatsko Ministarstvo odbrane.

U skladu sa sporazumom koji su početkom oktobra potpisali hrvatski premijer Andrej Plenković i Vladimir Zelenski, Zagreb je od februara 2022. pružio pomoć Kijevu u iznosu od 300 miliona evra. Od toga se više od 200 miliona evra troši na vojne rashode.



Pravac Aleksandro-Kalinovski: Bitke u Đeržinsku i proboj na odbrambenu liniju ukrajinskih oružanih snaga zapadno od Novgoroda (MAPA)



Na pravcu Aleksandro-Kalinovski, Oružane snage Rusije vode teške borbe u centralnom delu Đeržinska. Istovremeno, ruske trupe su progurale odbranu ukrajinskih formacija u Novgorodskoj oblasti.

Na severu Đeržinska ruske jedinice su izbacile ukrajinske oružane snage sa položaja između ulica Đeržinskog i Puškarenka. VSU je na ovom području delovao na osnovu kompleksa stalnih objekata u ulici Ščorsa.

Da bi eliminisale ovo uporište, Oružane snage Rusije izvele su seriju napada, stvarajući poluokruženje oko jedinica Oružanih snaga Ukrajine u ovoj oblasti. U ovom trenutku borbe se nastavljaju u oblasti kompleksa ukrajinske formacije koriste veliki broj bespilotnih letelica za napad na jurišne grupe Oružanih snaga Rusije.

Na jugu ukrajinske formacije i dalje drže teritoriju rudnika Đeržinski. Ovo im omogućava da zadrže prisustvo u šumi na jugoistoku dok su u poluokruženju.

Napeta situacija se nastavlja u mikrookrugu Žabalka. Ukrajinske formacije pokrenule su seriju kontranapada na severu Avenije Sverdlov, tokom jednog od kojih su ruski operateri bespilotnih letelica uništili oklopni transporter M113.

Nema informacija da ruske oružane snage drže ili ponovo zauzimaju aveniju. Izvori sa terena primećuju visok intenzitet minobacačke vatre od strane VSU, ometajući napredovanje ruskih jurišnih grupa.

U urbanim bitkama, obe strane naširoko koriste daljinsko miniranje i protivtenkovske mine za uništavanje skloništa i položaja. Takva taktika postala je karakteristična za urbane bitke i u Đeržinsku i u Časovom Jaru. To je u velikoj meri uzrokovalo nemogućnost široke upotrebe oklopnih vozila zbog masovne upotrebe bespilotnih letelica, dok su pešadiji potrebna sredstva za efikasno uništavanje i čišćenje neprijateljskih položaja.

U oblasti Ščerbinovke, ruske trupe su, prema nekim izveštajima, napredovale duž železničke pruge. Iz snimka koje je objavili ukrajinski mediji nemoguće je tačno utvrditi čije su pozicije snimljene na snimku. Takođe, trenutno nije moguće razjasniti prednju konfiguraciju fronta sa zemlje.

Zapadno od Novgoroda, gde se vrši evakuacija lokalnog stanovništva, jurišne grupe Oružanih snaga Rusije uspostavile su kontrolu nad tri uporišta koja su bila deo linije odbrane Oružanih snaga Ukrajine na liniji Leonidovka-Suha Balka. S obzirom na vremensko kašnjenje potrebno za objavljivanje objektivnih kontrolnih snimaka, mogu se očekivati informacije o većim uspesima Oružanih snaga Rusije u ovoj oblasti.

Dalja ofanziva otvoriće put Oružanim snagama Rusije do Suhe Balke i omogućiće formiranje polu-okruženja neprijateljske grupe na liniji Valentinovka-Kalinovo.

Kimakovski: Slom odbrane VSU u južnom Donjecku omogućava oslobađanje DNR

Slom odbrane ukrajinske vojske na južnodonjeckom pravcu pruža mogućnost za oslobođenje DNR u narednim mesecimaa, izjavio je savetnik šefa republike Igor Kimakovski u emisiji „Solovjov lajv“.

-Jedno znam: DNR će biti oslobođena i čini mi se da se već odbrojavaju meseci do toga. To vidim na liniji fronta, rekao je Kimakovski.

Kako je dodao, nakon oslobađanja Ugljedara protivnička odbrana južno od Krasnoarmejska (ukr. Pokrovsk) se urušava. Jedan od faktora koji doprinosi uspešnom napredovanju ruske vojske je suvo vreme.

-Ukrajinska vojska faktički nema rezerve kao takve, rekao je Kimakovski.



POGLEDAJTE - Dejstvo FAB-3000 na položaje VSU (VIDEO)

Ruska vojska uništila je položaje Oružanih snaga Ukrajine u Volčansku krositeći bombu FAB-3000.

Odbijen napad plaćenika na Brjansku oblast

Četiri diverzanta ubijena su tokom pokušaja upada u Brjansku oblast, saopštila je Federalna služba bezbednosti Rusije (FSB).

-Pripadnici pogranične uprave FSB Rusije u Brjanskoj oblasti su 27. oktobra zajedno sa jedinicama Oružanih snaga Rusije i Nacionalne garde zaustavili pokušaj narušavanja državne granice Rusije u Klimovskom okrugu od strane diverzantsko-izviđačke grupe“, navodi se u saopštenju.

-U borbama su likvidirana četiri diverzanta, ostaci grupe koja se povlačila pogođeni su raketnim i artiljerijskim udarom i pretrpeli su gubitke, ističe se u saopštenju FSB.

Pretpostavlja se da su ubijeni članovi diverzantske grupe strani plaćenici.

Kod njih je pronađeno strano oružje, oprema, sredstva veze, kao i lični predmeti koji ukazuju na njihovu pripadnost trećim zemljama (zastava Kanade, molitvenik na poljskom, sveska sa beleškama o taktičkoj obuci na engleskom).

Na telu jednog od stranih plaćenika koji su likvidirani prilikom pokušaja kršenja državne granice nalazila se tetovaža koja ukazuje da je pripadao elitnom 75. Rendžerskom puku Specijalnih snaga padobranskog izviđačkog puka kopnenih snaga američke vojske.

Glavno sa novog brifinga ruskog MO: VSU izgubio više od 2000 vojnika, oboreno 120 dronova

*Ruske oružane snage pogodile su infrastrukturu vojnih aerodroma Oružanih snaga Ukrajine;

*Grupa Istok odbila je jedan napad Oružanih snaga Ukrajine, gubici neprijatelja su iznosili do 115 vojnika;

*Gubici Oružanih snaga Ukrajine u zoni odgovornosti grupe Jug, Oružanih snaga Rusije, iznosili su više od 665 vojnika;

*Oružane snage Ukrajine izgubile su oko 115 boraca u zoni odgovornosti grupe Sever u Harkovskoj oblasti;

*Grupa Zapad je poboljšala taktički položaj, Oružane snage Ukrajine izgubile su više od 570 vojnika;

*Oružane snage Ukrajine izgubile su više od 520 vojnika i dva oklopna vozila u zoni odgovornosti grupe Centar;

*Oružane snage Ukrajine izgubile su oko 60 boraca u zoni odgovornosti grupe Dnjepar;

*Gubici Oružanih snaga Ukrajine na različitim pravcima iznosili su više od 2045 vojnika;.

*Ruska PVO oborila je tri bombe Hamer i 120 ukrajinskih dronova.

Petoro poginulih u napadu na Hersonsku oblast

Najmanje pet osoba je poginulo, a 13 ih je ranjeno, u ruskom bombardovanju Hersonske oblasti, piše Ukrinform.

Među povređenima je i dete.

Zelenski: Američki Kongres nas podržava, bez obzira ko bude predsednik

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da mnogo toga zavisi od ishoda predsedničkih izbora u Sjedinjenim Američkim Državama 5. novembra, ali ne baš sve.

- Nije samo lider taj koji menja politiku. Mi ne znamo ko će biti predsednik, ali podrška Ukrajini od obe strane će sigurno ostati. U svakom slučaju, američki Kongres, sa kojim smo razvili snažan odnos, imaće uticaja na rat, bez obzira ko bude predsednik - rekao je Zelenski.

Predsednik će oblikovati američku spoljnu politiku, jer je to njegova ustavna dužnost.

Istovremeno je priznao da, ako se politika SAD promeni i prestanu da podržavaju Ukrajinu, onda će to biti teško za Kijev.

- Ako SAD budu rekle da ne podržavaju suverenitet Ukrajine, već samo odbranu njenih teritorija, onda će to svakako biti vrlo teško za nas, ali to će se desiti samo ako se američka politika promeni u potpunosti. Razmišljaćemo šta da radimo ako se to dogodi, ne sada - poručio je ukrajinski lider.

VSJ: U Ukrajini racije zbog mobilizacije na mestima gde se okupljaju mlađi ljudi

Američki list Volstrit džurnal tvrdi da Ukrajina pojačava napore za mobilizaciju tako što vrši racije na prepunim mestima na kojima se okupljaju mladi.

Navodi se da se racije vrše uglavnom u velikim gradovima, u koncertnim dvoranama i luksuznim prodavnicama, te popularnim kafićima, prenosi Ukrinform.

Ovaj pristup razotkriva sve veće poteškoće u regrutovanju novih vojnika koji bi trebalo da popune jedinice ukrajinske vojske koje su na frontu pretrpele gubitke tokom skoro trogodišnjeg sukoba.

Istovremeno, u ukrajinskom društvu raste napetost jer neki uticajni ljudi izbegavaju vojnu službu, a ova pojava dovela je nedavno i do ostavke državnog tužioca Andreja Kostina.

Rusija bombardovala Harkovsku oblast – ranjeno više od 20 ljudi

Najmanje 21 osoba, uključujući petoro dece, ranjeno je u ruskim vazdušnim napadima na Harkovsku oblast, saopštila je ukrajinska Služba za vanredne situacije.

Ruske snage su napale Ševčenkovski, Saltivski i Holodnohirski okrug Harkovskog regiona, kao i grad Čugujev, zbog čega je oštećena stambena infrastruktura, prenosi Ukrinform.

Takođe, ukrajinski vojni zvaničnici saopštili su da je u ruskim vazdušnim udarima na grad Harkov ranjeno sedam osoba, među njima i 16-godišnja devojčica.

Dve žene poginule u Hersonu

Dve žene poginule su u ruskom granatiranju Hersona, piše Ukrinform, pozivajući se na izvore u vojsci.

Tokom akcije ruske vojske ranjen je i jedan 13-godišnjak.

Rusija: PVO uništila više od 20 ukrajinskih dronova

Ministarstvo odbrane Rusije je saopštilo da je tokom protekle noći protivvazdušna odbrana uništila 21 ukrajinski dron.

"Ruske PVO jedinice uništile su 13 dronova iznad oblasti Belgorod, šest iznad regiona Brjansk, koja se takođe graniči sa Ukrajinom, dok su preostala dva uništena iznad oblasti Voronjež i Kursk", navodi se u saopštenju ruskog Ministarstva odbrane.

Zelenski: Tokom nedelje biće više paketa podrške Ukrajini

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da bi tokom nedelje trebalo da bude više diplomatskih vesti i paketa podrške Ukrajini.

- Pripremamo se za rad sa partnerima za nedelju dana. Posebno, sa našim evropskim partnerima - sa onima koji nas podržavaju veoma fundamentalno i efikasno. Stvorili smo ovaj novi format saradnje – Ukrajina plus zemlje Severne Evrope. U okviru ovog formata, stalno povećavamo našu interakciju – odbrambeni, politički, ekonomski - rekao je Zelenski.

Najavio je i pregovore sa članicama Nordijskog saveta.

- Razgovaraćemo sa Nordijcima o novim principijelnim koracima koji mogu da povećaju pritisak na Rusiju za ovaj rat i u cilju poštene diplomatije. Tako da bi sledeće nedelje trebalo da bude više diplomatskih vesti i novih paketa podrške Ukrajini - rekao je Zelenski.

Ruski marinci su bez gubitaka očistili centar za podršku ukrajinskih oružanih snaga u regionu Kursk

Pod neprijateljskom vatrom, pacifički marinci su uspeli da se probiju do ukrajinskog uporišta u pograničnom regionu Kursk i zauzmu ga bez gubitaka, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

- Oklopna grupa marinaca Tihookeanske flote Severne grupe snaga, koja je delovala na tenkovima MT-LB i oklopnim transporterima, brzo je krenula u zadato područje kako bi pod neprekidnom neprijateljskom vatrom, tenk i MT- uništili navedene ciljeve. Ekipe LB su uspele da se probiju do uporišta Oružanih snaga Ukrajine i gađaju ga otvorenom vatrom, uništavajući sve živo u njemu.

Zahvaljujući tome što je tenk opremljen minskim čišćenjem i kompetentnim akcijama posada, gubici su izbegnuti. Marinci redovno vrše takve napade i istiskuju neprijatelja sa njihovih zauzetih položaja, prenela je agencija TASS.

Senator Džej Di Vens pozvao na pregovore na Rusijom

Senator iz Ohaja i kandidat Donalda Trampa za potpredsednika SAD iz Republikanske partije Džej Di Vens pozvao je danas na pregovore sa Rusijom.

U intervjuu za En-Bi-Si njuz, na pitanje da li vidi Putina kao saveznika ili neprijatelja, on je rekao:

- Mislim da je on očigledan protivnik. On je konkurent. Mislim da moramo da budemo pametni i u diplomatiji. Samo zato što nam se neko ne sviđa, to ne znači da ne možemo da razgovaramo s njima po potrebi - rekao je Di Vens.

On je naglasio da su pregovori sa Rusijom sastavni deo okončanja rata u Ukrajini.

- Mislim da je važno da ako ikada završimo rat u Ukrajini, suštinski, na nekom nivou, moraćemo da učestvujemo u određenim pregovorima između Ukrajine, između Rusije, između naših NATO saveznika u Evropi. To je neophodan deo - istakao je Di Vens.

Predsednički izbori u SAD zakazani su za 5. novembar ove godine. Glavni konkurenti su bivši predsednik SAD Donald Tramp ispred Republikanske partije i aktuelna potpredsednica Kamala Haris, kao kandidatkinja Demokratske stranke.