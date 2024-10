ZAPADNE zemlje očigledno nisu oduševljene planom koji je izneo Vladimir Zelenski, ocenio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

Prema njegovim rečima, Zelenski ne promoviše plan za postizanje mira, već dalje eskalacije uz rizik od direktnog sukoba Rusije i NATO.

„Po reakcijama Evropljana, čak i po reakciji NATO, vidimo da uopšte nisu zadovoljni što slučaju te nelogične i, da budem otvoren, ne baš pametne predloge“, rekao je on.

Glavna tajna plana je u tome da Zelenski želi da formalizuje direktnu umešanost NATO u sukob.

U tome je suština onoga što je došlo do svetske javnosti.

-On kaže: da, do sada ste učestvovali, ali nekako nezvanično. A sada hajde da uradimo tako da bude zvanično, da NATO bude ovde. To je kratkovido, besmisleno i nelogično u njegovoj situaciji, naveo je Peskov.

Vladimir Zelenski predstavio je pred parlamentom Ukrajine svoj „plan pobede“, koji se sastoji od pet tačaka i tri tajne dopune i u kome se, između ostalog, predlaže da se na teritoriji zemlje razmeste strane snage nenuklearnog obuzdavanja.

Prva tačka je geopolitička: pozivanje Ukrajine u NATO „odmah“.

