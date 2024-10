GARDIJAN TVRDI: Britanci ispituju da li su požar u skladištu podmetnuli ruski obaveštajci

BRITANSKI istražitelji za borbu protiv terorizma ispituju da li su pripadnici ruske obaveštajne službe odgovorni za podmetanje paketa u avionu koji je leteo za Veliku Britaniju i koji se kasnije zapalio u skladištu kompanije DHL u Birmingemu, prenosi danas Gardijan.

U požaru koji se desio 22. jula niko nije povređen, a lokalna vatrogasna brigada i zaposleni u skladištu su ga ugasili.

Da se paket, međutim, zapalio tokom leta aviona moglo je doći do ozbiljnih posledica, navodi britanski list.

Sličan incident se dogodio krajem jula u skladištu DHL u nemačkom gradu Lajpcigu gde se takođe zapalio sumnjivi paket, a istražitelji ispituju da li su dva incidenta povezana.

Šef nemačke obaveštajne službe Tomas Haldenvang rekao je pre dva dana u parlamentu da se paket zapalio u avionu to bi dovelo do pada letelice.

Britanski istražitelji sumnjaju da je podmetanje zapaljivog paketa deo šire kampanje koju ove godine sprovode pripadnici ruskih obaveštajnih službi, navodi Gardijan.

Šef MI5 Ken Mekalum upozorio je prošle nedelje da se stiče utisak da je ruska vojna obaveštajna služba GRU angažovana u misiji izazivanja haosa na ulicama britanskih i evropskih gradova, dodajući da su registrovali podmetanje požara, sabotaže i druge akcije.

On je optužio Rusiju da se upustila u opasne akcije, dodajući da su one kontraproduktivne za Kremlj jer dovode do veće operativne koordinacije među partnerima širom Evrope.

Motiv Rusije u ovim akcijama bio bi da nanese štetu zemljama koje pomažu Ukrajini, pa je tako u martu izgorelo skladište u istočnom Londonu jedne kompanije koja je povezana sa Ukrajinom.

U maju je izgoreo tržni centar u Varšavi, a premijer Donald Tusk je kazao da iza požara najverovatnije stoje operativci ruskih obaveštajnih službi.

Najozbiljnija zavera je ipak bio pokušaj ubistva izvršnog direktora nemačke kompanije za proizvodnju oružja Rajnmetal, Armina Papergera u julu, naveo je Gardijan i podsetio da su američke obaveštajne službe sprečile ruske planove za njegovo ubistvo.

(Tanjug)

