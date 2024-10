ŠEF BRITANSKE MI5 UPOZORAVA: Oživljene Al Kaida i Islamska država ponovo prete

OŽIVLjENE Islamska država i Al Kaida ponovo predstavljaju pretnju za Ujedinjeno kraljevstvo i Evropu, upozorio je šef britanske obaveštajne službe MI5 u svom retkom obraćanju javnosti.

Ken Mekalum je u Londonu održao govor u kome je izložio promenjenu sliku terorizma, a koja sve više zavisi od mladih i interneta, preneo je CNN.

"Više od jedne trećine nedavnih prioriteta MI5 uključuje veze sa inostranim terorističkim grupama", rekao je direktor agencije Ken Mekalum, napominjući da Islamska država posebno ponovo preduzima "napore da izvozi terorizam".

- Više od jedne osmine ljudi koje agencija istražuje zbog učešća u terorizmu su maloletnici - ističe britanski obaveštajac, što predstavlja trostruko povećanje od 2021. godine.

Obraćanje direktora MI5 dolazi usred niza zapadnih upozorenja o povećanom riziku od državno sponzorisanih sabotaža i to od strane zemalja kao što su Rusija i Iran, kao i u vreme dok ratovi u Ukrajinii na Bliskom istoku uzdrmavaju globalnu bezbednost.

U celini, njegova agencija je od 2017. godine sprečila 43 teroristička napada koji su bili u završnoj fazi planiranja. Oko tri četvrtine posla agencije MI5 bavi se islamističkim ekstremizmom, dok se četvrtina odnosi na ekstremne desničarske grupe, naveo je Mekalum.

- Veoma smo svesni rizika da događaji na Bliskom istoku mogu direktno da pokrenu terorističke akcije u Ujedinjenom kraljevstvu. Iako je došlo do porasta javnog nereda i zločina iz mržnje, to još nije dovelo do terorističke aktivnosti.

Isis je ponovo u vrhu liste meta agencije. Pet godina nakon pada samoproklamovanog kalifata ISIS u Iraku i Siriji, grupa se transformisala u terorističku mrežu sa ćelijama raspoređenim širom sveta, uključujući Afriku, Bliski Istok, Centralnu Aziju i Jugoistočnu Aziju.

- Posle nekoliko godina kada su bili dobro potisnuti, ponovo su započeli napore da izvoze terorizam. A Al Kaida pokušava da iskoristi sukobe na Bliskom Istoku, pozivajući na nasilne akcije.

Mekalum je rekao i da ruska obaveštajna agencija GRU nastavlja sa "trajnom misijom da izazove haos na britanskim i evropskim ulicama", sprovodeći operacije koje uključuju "paljenje, sabotažu i još mnogo toga", o čemu je Telegraf.rs ranije izvestio.

Otkrio je da su MI5 i britanska policija reagovali na 20 terorističkih planova koje podržava Iran u Britaniji od početka 2022. godine.

- MI5 ima neverovatan posao pred sobom. Prvih 20 godina moje karijere ovde bilo je ispunjeno terorističkim pretnjama. Sada se suočavamo sa tim zajedno sa planovima za državna ubistva i sabotažu, u kontekstu velikog evropskog kopnenog rata - zaključio je on.

Govor šefa domaće britanske obaveštajne službe je retkost i obično se koristi kao prilika da se britanska javnost obavesti o prirodi terorističke pretnje kojoj zemlja treba da se suoči.

