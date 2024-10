IZRAEL KUBURI SA REZERVISTIMA: Zbog proširivanja operacija oslobođeni pripadnici pozivaju se ponovo u stroj

BLISKI istok, zvanično je ušao u drugu godinu rata. Širom Izraela, juče je obeležena godišnjica napada palestinske grupe Hamas, dok su sukobljene strane nastavile sa međusobnim udarima. Stanovnici Izraela i Palestine oplakuju žrtve, a porodice otetih vape da im se najmiliji vrate kućama, ali izraelska vojska (IDF) sve intenzivnije nastavlja sa sukobima u Gazi i u Libanu. Sve je veći manjak vojnog kadra, pa je zbog proširivanja kopnenih operacija na jugu Libana, IDF nedavno pozvao rezerviste koji su završili vojnu službu, ili su dobili izuzeće da se vrate "u stroj".

Foto: EPA

U pismu rezervistima navodi se da je vojska već nekoliko meseci u ratnom stanju, a da iz bezbednosnih razloga i proširenja kruga službe više ne važe razlozi zbog kojih su oslobođeni.

- Opšta ideja je da bi se to promenilo da su ovo pismo poslali pre 11 meseci, a ne sada. Čini se da je vojska iscrpljena do krajnjih granica, a sada moramo da regrutujemo nove ljude koji će doći, umesto iscrpljenih i ranjenih - izjavio je vojnik koji je služio kao lekar u bataljonu 769. brigade na severu od 2010. do 2013. godine za lokalne novine.

Oko 350.000 rezervista u Izraelu prinuđeno je da svoje porodične obaveze, posao ili studije stavi mesecima "na čekanje" kako bi učestvovali u operacijama u Pojasu Gaze, ili protiv Hezbolaha na severu zemlje. Višemesečne rotacije rezervista predstavljaju problem, ne samo za vojsku koja ne može da popuni svoje redove, već i za državu gde manjak radnika negativno utiče na ekonomiju, dok, istovremeno, raste bes zbog odbijanja ultraortodoksnih Jevreja da se mobilišu, pisao je nedavno "Blumberg".

Izraelski premijer Benjamin Netanijahu juče je posetio memorijal u Jerusalimu za žrtve napada Hamasa 7. oktobra.

- Na današnji dan, na ovom i na mnogim drugim mestima naše zemlje, sećamo se naših taoca, koje smo dužni da vratimo kući i naših heroja koji su pali za odbranu otadžbine i zemlje. Prošli smo kroz strašni masakr pre godinu dana i ustali smo kao narod, kao lavovi - poručio je on.

Američki predsednik Džozef Bajden je, povodom godišnjice napada na Izrael, izjavio da je previše civila stradalo posle napada Hamasa 7. oktobra 2023. godine:

- Neću prestati da radim na postizanju sporazuma o prekidu vatre koji podrazumeva i vraćanje talaca svojim kućama. Podržavamo pravo Izraela da se brani od napada Hezbolaha, Hamasa, Huta i Irana. Svi se moramo ujedinjeni boriti protiv antisemitizma i protiv mržnje u svim njegovim oblicima. Izraelci i Palestinci podjednako zaslužuju da žive u bezbednosti, dostojanstvu i miru. Nastavljamo da verujemo da je diplomatsko rešenje širom graničnog regiona Izraela i Libana jedini put za vraćanje trajnog mira.

Galant: Iran će proći kao Gaza IZRAELSKI ministar odbrane Joav Galant upozorio je da bi Iran, ako pokuša da naudi Izraelu, mogao izgledati kao Gaza ili libanska prestonica, Bejrut. "Ko god misli da će nas puki pokušaj nanošenja štete odvratiti od akcije, neka pogleda Gazu i Bejrut. Jaki smo, i u odbrani i u napadu, i uzvratićemo na način, u vreme i na mestu koje odaberemo", rekao je Galant.