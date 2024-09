ŠEF ruskog Ministarstva spoljnih poslova podsetio je na „besmislenost i opasnost same ideje da se do pobede pokuša boriti sa nuklearnom silom, a to je Rusija“.

- London i Vašington pripremaju Evropu za „samoubilačku avanturu” protiv Moskve - ovo je izjavio ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov, govoreći na 79. zasedanju Generalne skupštine UN.

- Proglašen je cilj nanošenja strateškog poraza Rusiji – skoro kao što su London i Vašington planirali u maju 1945. godine, razvijajući operaciju pod nazivom „Nezamislivo“ za uništenje Sovjetskog Saveza čak i pre kraja Drugog svetskog rata - izjavio je Lavrov.

- Zatim je to držano u najstrožijoj tajnosti. A sadašnji anglosaksonski stratezi ne kriju svoje planove. Istina, za sada računaju da će pobediti Rusiju rukama nelegitimnog neonacističkog režima u Kijevu, ali već pripremaju Evropu da i ona pohrli u samoubilačku avanturu - rekao je Lavrov.

Lavrov je podsetio na „besmislenost i opasnost same ideje o pokušaju borbe do pobede sa nuklearnom silom, a to je Rusija“.

- Ništa manje besmislena je mantra zapadnih gospodara Kijeva da nema alternative pregovorima zasnovanim na ozloglašenoj formuli mira - dodao je on.

