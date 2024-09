BORELJ O KRIZAMA U SVETU: Međunarodna pravila nikada nisu bila ovako zanemarena kao danas

ŠEF diplomatije Evropske unije Žozep Borelj, kao domaćin neformalnog sastanka Saveta za spoljne poslove EU u Njujorku tokom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, rekao je da međunarodna pravila nikada nisu bila ovoliko zanemarena kao danas.

Foto: Printskrin/Jutjub/Studio Hitex

-Svet je pogođen mnogim krizama, do te mere da međunarodna pravila nikada nisu bila toliko zanemarena. Međunarodni sistem pravila nikada nije bio tako slabo sproveden i poštovan. Juče je zasijala svetlost nade: usvajanje "Pakta za budućnost" ukazuje na to da postoji velika potražnja za multilateralizmom. Multilateralizam znači da svi imaju svoj glas, da se svi čuju. Da svet uzima u obzir interese svih, a ne samo velikih sila, rekao je Borelj, preneo je sajt Evropske unije.

On je dodao da "Evropljani imaju posebnu odgovornost prema građanima sveta jer multilateralni sistem, kada funkcioniše, donosi mir i stabilnost".

Kada je reč o ratu u Ukrajini, Borelj je istkaao da je danas održan sastanak o energetskoj situaciji u Ukrajini.

-Situacija je kritična. Putin nastavlja da bombarduje infrastrukturu koja proizvodi struju i energiju za Ukrajince. Gotovo dve trećine kapaciteta za proizvodnju energije je uništeno. Siguran sam da pokušava da oslabi volju ukrajinskog naroda tako što ih gura u hladnoću i mrak tokom zime, istakao je Borelj.

Kada je reč o Bliskom istoku, rekao je da je situacija na granici (Izraela) sa Libanom i u Bejrutu postala "veoma zabrinjavajuća i opasna, sa mnogo civilnih žrtava".

-U ovom trenutku, svedoci smo velikog egzodusa ljudi koji se sele iz južnog Libana na sever. Vazdušni snimci autoputeva u južnom Libanu prikazuju veliku masu, veliki zastoj ljudi koji beže, jer su upozoreni da će izraelske snage bombardovati sve ciljeve povezane s Hezbolahom. S druge strane, više od 100.000 ljudi u Izraelu je već bilo primorano da napusti svoje domove zbog napada Hezbolaha, dodao je Borelj.

Visoki predstavnik EU je rekao da "obe strane nastavljaju borbu, a bombardovanje Bejruta je izazvalo veliki broj civilnih žrtava".

-Rizik od regionalnog širenja sukoba se povećava. Postoji put ka bezbednosti za obe strane, a to je rezolucija Saveta bezbednosti. Jasno je da Hezbolah snosi značajan deo odgovornosti za napade na Izrael, ali ti napadi su nastavak rata u Gazi, koji se širi na ceo region, utičući na Crveno more, Libiju i Zapadnu obalu. Posebno na Zapadnoj obali, gde situacija sve više izlazi iz okvira međunarodnog prava, rezolucija Ujedinjenih nacija i stavova Evropske unije. O tome ćemo razgovarati. Neophodan je prekid vatre da bi se oslobodili taoci, omogućila humanitarna pomoć i započeo politički proces. Ne možemo čekati na prekid vatre, ko zna kada će do toga doći, istakao je Borelj.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja