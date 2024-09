RAT u Ukrajini ušao je u 943. dan.

Najnoviji izveštaj Ministarstva odbrane Rusije:

- Ukrajinske snage izgubile su do 105 vojnika u Harkovskoj oblasti, u zoni odgovornosti ruske grupe „Sever“. Ruske snage uništile su oklopni transporter ukrajinske vojske, četiri automobila, dve haubice D-20, jednu haubicu D-30 i artiljerijsko oruđe „gvozdika“;



Rusija: Zelenski odabrao put eskalacije, nismo upoznati sa njegovim mirovnim planom

- Jedinice grupe „Centar“ su u protekla 24 časa odbile devet kontranapada ukrajinske vojske. Poginulo je i ranjeno do 440 ukrajinskih vojnika, a uništeno jedno oklopno vozilo, samohodno artiljerijsko oruđe „krab“, haubica „msta B“, haubica D-90, oruđe M101 i top „rapira“;- Jedinice grupe „Jug“ poboljšale su prednje položaje. U borbama je poginulo i ranjeno do 600 vojnika, a uništene su dva oklopna vozila, osam automobila, haubica M777, samohodno artiljerijsko oruđe „arčer“, dve haubice FH-70, tri haubice D-30, dve haubice D-10, tri artiljerijska oruđe M119, lanser za sistem „hajmars“, stanica za radioelektronsko ratovanje „anklav N“ i radarska stanica za kontrabaterijsku borbu AN/TPKu-50;- Snage grupe „Istok“ poboljšale su svoje položaje u DNR. Ukrajinska vojska izgubila je do 140 vojnika, tri automobila, samohodno artiljerijsko oruđe „cezar“, haubicu D-30 i dve stanice za radioelektronsko ratovanje „anklav N“;- Jedinice grupe „Dnjepar“ uništile su snage ukrajinske brigade u Zaporoškoj oblasti i oblasti grada Hersona. Poginulo je i ranjeno do 60 ukrajinskih vojnika, a uništeno šest automobila i stanica za radioelektronsko ratovanje.- PVO sistemi oborili su u protekla 24 časa raketu „atakams“, tri rakete „neptun“, dve navođene avionske bombe „hamer“, raketu „hajmars“ i 35 bespilotnih letellica avionskog tipa.

Ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski izabrao je put eskalacije nakon napada ukrajinskih militanata na Kursku oblast, to je „najbolji odgovor” svima onima koji su se nadali da Kijev teži miru, izjavio je u intervjuu Sputnjiku zamenik stalnog predstavnika Rusije u Ujedinjenim nacijama Dmitrij Poljanski.

„Mi sudimo o onome što drugi čine, prema njihovim postupcima, ne prema njihovim rečima. Prema tome, Zelenski je jasno odabrao put eskalacije kada je izveo napad na Kursku oblast Ruske Federacije. Smatram da je to bio najbolji odgovor svima koji su se nadali da ukrajinsko rukovodstvo teži miru”, rekao je Poljanski.

Zaustavljen proboj ukrajinskih militanata u Kurskoj

Zaustavljen još jedan proboj ukrajinskih militanata u Kurskoj oblasti

Ruski PVO sistemi tokom noći uništili četiri ukrajinske bespilotne letelice

Ruski PVO sistemi su tokom noći uništili i presreli po četiri ukrajinske bespilotne letelice iznad Belgorodske i Kurske oblasti, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

Mi-28NM uništio koncentrisanje ljudstva i oklopne tehnike jedinica OSU

Udarni helikopter Mi-28NM uništio je koncentrisanje ljudstva i oklopne tehnike jedinica Oružanih snaga Ukrajine u pograničnom rejonu Kurske oblasti, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

"Zapad“ uništio vatrene položaje

Posluga vučenih topova „hijacint B“ grupe snaga „Zapad“ uništila je vatrene položaje, artiljerijsko oruđe i porazila ljudstvo Oružanih snaga Ukrajine, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

"Sever“ zaustavio pokušaj napada ukrajinskih oružanih snaga

Desantne snage grupe „Sever“ zaustavili su pokušaj ukrajinskih oružanih snaga da prodru duboko u teritoriju Kurske oblasti i potpuno ih uništili, zajedno sa vojnom tehnikom, u pograničnim delovima Kurske oblasti, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

"Dnjepar“ dronom-samoubicom na ukrajinski "lancet"

Pripadnici pomorske pešadije Severne flote grupe trupa "Dnjepar“ uništili su dronom-samoubicom "lancet“ artiljerijsko oruđe Oružanih snaga Ukrajine na kahovskom pravcu, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

"Jug" napada na uporište Oružanih snaga Ukrajine

Posade višecevnih raketnih sistema BM-21 „grad“ grupe snaga „Jug“ izvele su napad na uporište Oružanih snaga Ukrajine na donjeckom pravcu, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

"Sever“ zauzeo utvrđenje OSU

Pripadnici pomorske pešadije grupe „Sever“ Oružanih snaga Rusije zauzeli su utvrđenje ukrajinskih Oružanih snaga i uništili ukrajinska oklopna vozila u pograničnom regionu Kurske oblasti, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

Uništena je i ukrajinska vojna tehnika, a ruski vojnici takođe su očistili sve rovove i zemunice. Pripadnici Oružanih snaga Ukrajine su se povukli, ostavljajući ranjene i ubijene vojnike i oružje.

Ukrajina napala Gubkin bespilotnim letelicama

Oružane snage Ukrajine napale su bespilotnim letelicama grad Gubkin u Belgorodskoj oblasti, prema preliminarnim informacijama, u napadu nije bilo žrtava, oštećeno je 10 automobila i prozori na tri kuće, saopštio je gubernator oblasti Vjačeslav Gladkov.



79. vazdušno-jurišna brigada odbija veliki napad Rusije na Donjecku oblast

Ruske snage izvršile su veliki napad na položaje 79. vazdušno-jurišne brigade u blizini sela Kostjantinovka u Donjeckoj oblasti.

Ruske snage su rasporedile 14 oklopnih vozila sa pešadijom i 6 tenkova da izvedu napad, koji je ukrajinska snaga odbila.

Vazdušne snage Ukrajine oborile tri ruska drona "šahed"

Ruske snage su u noći između 22. i 23. septembra napale Ukrajinu sa dve vođene rakete Kh-59/69 i četiri drona "šahed".

Tri ruske bespilotne letelice su uništene, dok su preostali vazdušni ciljevi suzbijeni merama elektronskog ratovanja.

- Kao rezultat borbenih dejstava, u Sumskoj oblasti su oborena tri neprijateljska drona. Ostali vazdušni ciljevi, dron "šahed" i dve vođene vazdušne rakete, nisu uspeli da stignu do svojih ciljeva zbog aktivnih protivmera jedinica za elektronsko ratovanje odbrane Ukrajine snage.

Broj povređenih u Zaporožju porastao je na 13, uključujući dete

- U ruskom napadu na Zaporožje povređeno je 13 ljudi: sedam žena, pet muškaraca i jedan 15-godišnji dečak - rekao je Ivan Fedorov, načelnik Vojne uprave Zaporoške oblasti, na Telegramu.

Policija je dodala da su između 22.19 i 23.04, 22. septembra, Rusi izveli sedam udara (prema ranim izveštajima, vazdušnim bombama) na grad Zaporožje i Zaporoški okrug.

Ruske bombe pogodile su civilnu infrastrukturu.,

Od 7.00 časova oštećeno je 13 stambenih objekata, dve obrazovne ustanove i pet vozila.

Fedorov je rekao da su Rusi tokom proteklog dana izveli 363 udara na 12 naselja u Zaporoškoj oblasti.

Nadležni su primili 95 dojava o šteti na stambenim objektima i infrastrukturi, ali na sreću nije bilo povređenih.

Rusija izgubila 1.330 vojnika i 81 artiljerijski sistem proteklog dana

Rusija je tokom proteklog dana izgubila 1.330 poginulih i ranjenih vojnika i 280 komada opreme.

Ukrajina učinila sve što je bilo moguće da izbegne uvlačenje Amerike u rat

Ukrajina je učinila sve što je bilo moguće da izbegne uvlačenje Amerike u rat, ali ako Rusiji bude dozvoljeno da pobedi, to će imati katastrofalne posledice po samu Ameriku, izjavio je predsednik Ukrajine.

Volodimir Zelenski je stigao u Njujork gde će predstaviti ukrajinski plan pobede predsedniku SAD Džozefu Bajdenu.

Na frontu u Ukrajini borbe su u toku, a najveći broj se dešava na Kurahovskom i Pokrovskom pravcu, tvrdi Generalštab Ukrajine.

Prethodnog dana je vatrogasac poginuo, a dve osobe su povređene kada je eksplodirala ukrajinska bespilotna letelica u oblasti Luganska, koji se nalazi pod kontrolom Rusije, tvrdi Moskva.

Sa druge strane Kijev obaveštava da je u Hersonskoj oblasti, lokalni stanovnik poginuo od posledica ruskog granatiranja.

U Belgorodskoj oblasti je deset ljudi povređeno kada je granatirano selo u Rusiji, izveštava Moskva.

Ministarstvo energetike Ukrajine saopštava da je zbog ruskog granatiranja teritorije rudnika u Donjeckoj oblasti izbio je požar i da su dve osobe poginule.

