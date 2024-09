MAKRON GRADI NOVI SETSKI POREDAK - PORUČIO EU: Moramo da revidiramo odnose sa Rusijom zarad mira na kontinentu

EVROPA mora da preispita svoje odnose sa Rusijom u budućnosti radi mira širom kontinenta, izjavio je francuski predsednik Emanuel Makron.

Foto: AP Photo/Michel Euler

-Moramo da razmišljamo o miru u Evropi u novom obliku. Moramo da vodimo računa o geografskoj realnosti Evrope, koja nije ograničena EU i svakako ne NATO-om. Treba razmišljati o novom obliku organizovanja Evrope i ponovo razmisliti o našem odnosu sa Rusijom u budućnosti, kao i o miru na ovom kontinentu, rekao je on tokom međunarodne konferencije o miru u Parizu.

Prema rečima Makrona, potrebno je „izgraditi novi svetski poredak, pošto je postojeći nepotpun i nepravedan“, jer je stvoren posle Drugog svetskog rata i ne uzima u obzir nove izazove.

Kako je istakao, jedan broj današnjih gusto naseljenih zemalja tada nije postojao, pa je savremeni svetski poredak nereprezentativan.

-Potreban nam je poredak u kojem će zemlje biti dostojno predstavljene i to ćemo raditi kroz mnogo pravednija tela, bilo da su to Ujedinjene nacije, Svetska banka ili Međunarodni monetarni fond, rekao je on, obećavši da će to pitanje pokrenuti na 79. sednici Generalne skupštine UN sledeće nedelje.

(sputnikportal.rs)

