PAPA FRANJA: Vratiti barke smrtni je greh

Italijanska država vodi višegodišnju bitku u zaustavljanju polazaka ilegalnih migranata ka italijanskim obalama, ali papa Franja ne misli tako i daje zvanično blagoslov za njihovo spasavanje. Protivnika za njegov stav i delo ima i u crkvi, ali papa ne odustaje i prima u Vatikan bivšeg organizatora brojnih građanskih pobuna Luku Kazarinija kao heroja. Sada se otkriva da su biskupije finansirale u 2022. i 2023. godini sa 400.000 evra njegovu mediteransku nevladinu organizaciju Jonsko more, koju prati barka sa zastavom nevladine organizacije finansirane od Migrantske fondacije Episkopske konferencije, a koja je angažovana u spasavanju na Mediteranu.

- Greh je zaustaviti migrante koji su krenuli ka italijanskim obalama - otvoreni je stav pape Franje.

Na to stiže otvoreno medijsko pitanje da li je papa tom porukom izmislio jedanaestu Božju zapovest da hrišćani treba da primaju izbeglice, a ko to ne radi počiniće smrtni greh.

- Nećemo militarizacijom granica spasti njhove živote. Bog je sa onima koji prelaze pustinje da bi došli do zemlje u kojoj će moći da žive u miru i sigurnosti, a ne sa onim ko ih odbacuje. Nije dovoljno recitovati Ave Marija svakog jutra, ili ići u crkvu dok zvone zvona i prati savest darujući evro tokom svete mise. Grešite. Po svetom ocu potrebno je mnogo više, širiti ruke i primiti braću koja stižu barkama - poručuje papa.

Doktrina crkve predviđa da dobar hrišćanin ne okreće leđa, već se prilagođava modernim vremenima, a u protivnom čini težak greh.

Još pre deset godina papa je posetio ostrvo Lampeduzu posle brodoloma sa migrantima. Ali, sada kada je primio Luku Kazarinija pod svoje okrilje, čoveka koji je bio pod brojnim istragama zbog prekršaja, kao višedecenijski uzurpator u socijalnim centrima, višestruko osuđivan. Sada kada je "otkrio svoje hrišćansko biće" izašlo je na videlo da su razne biskupije dale finansijsku podršku njegovoj nevladinoj organizaciji.

Uprkos svim Vladinim naporima u zaustavljanju protoka migranata, on optužuje predsednicu Vlade Đorđu Meloni i potpredsednika Matea Salvinija za loš prijem izbeglica. Papa ga je svojom politikom blagoslovio, jer se stavio u službu spasavanja i tako ga je oslobodio svih "mladalačkih greha".

Papa se slaže da migranti i ne treba da se nađu na moru i u pustinjama gde nalaze smrt na putu nade i da treba kazniti trgovce ljudima. Ali, kada se već nađu na moru, bežeći od rata, nasilja, progona i raznih nevolja, smrtni je greh ne spasavati ih i ne primiti. Papin stav izazvao je polemike ne samo kod eksponenata političkog desnog centra, već i dela italijanske episkopske konferencije.

Pitanja koja su bez odgovora

OSTAJE pitanje bez odgovora ko će primiti migrante koje spasava vatikanski brod, kao i pitanje da li se to biskupi koji finansiraju spasavanje mešaju u politiku Italije, koja nema više smeštajnih kapaciteta za ilegalne migrante. I da li to znači da Italijani treba da prime u kuću ilegalne migrante, a među njima i one koji nisu krenuli ka Italiji u potrazi za blagostanjem i novim životom, već iz nekih drugih namera.