TVRDNjE aktuelnih američkih vlasti o navodnoj pretnji evropskim zemljama od Rusije nisu tačne, ali i da je drugačija situacija, Vašington nije dužan da bude njihov zaštitnik, rekao je republikanski kandidat za potpredsednika SAD Džejms Dejvid Vens za portal „Semafor“.

- Kada administracija (potpredsednice SAD Kamale) Haris govori da, ukoliko ne zaustavimo Putina u Ukrajini, on će krenuti maršem sve do Nemačke… Kao prvo, to nije istina, a kao drugo, šta to govori o odbrambenoj sposobnosti Nemačke? To je četvrta ili peta ekonomija sveta i, ako ne mogu da odbiju ruski napad, to ne znači da Amerika treba faktički da služi kao zaštitnik bezbednosti Nemačke – to znači da Nemci treba da počnu da rade i ulažu u svoju odbranu - rekao je Vens.

On je istakao da će, u slučaju pobede na izborima, on i kandidat za predsednika SAD Donald Tramp održati prijateljstvo svoje zemlje sa Evropom, ali da će zahtevati od evropskih država da budu „samodovoljne“ kako u vojnom potencijalu, tako i kada je reč o sposobnosti da sebi obezbede energiju bez ruskih energenata.

Moskva je više puta izjavljivala da Rusija ne preti nikome na Zapadu, te da u Ukrajini štiti svoje interese. Kako je ruski lider Vladimir Putin rekao u intervjuu Takeru Karlsonu, zapadni političari redovno zastrašuju svoje stanovništvo izmišljenom ruskom pretnjom kako bi skrenuli pažnju sa domaćih problema.

(Sputnjik)

