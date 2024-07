TRAMP ISPROZIVAO KAMALU: "Mislim da su njene primedbe bile nepoštovanje..."

REPUBLIKANSKI kandidat za predsednika SAD Donald Tramp ocenio je, tokom današnjeg sastanka sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom, da komentari aktuelne američke potpredsednice Kamale Haris o ratu u Pojasu Gaze odražavaju ''nepoštovanje'' prema Izraelu.

Foto: AP Photo/Alex Brandon

- Mislim da su njene primedbe bile nepoštovanje. Nisu bili baš fini u vezi sa Izraelom. Zapravo ne znam kako osoba koja je Jevrej može da glasa za nju. Ali to je na njima. Ali ona je, po mom mišljenju, svakako pokazala nepoštovanje prema Izraelu - rekao je Tramp.

Tramp je na sastanku takođe istakao da će se rat okončati ''lako'' ako on osvoji mandat u Beloj kući, a upozorio je da će u suprotnom doći do širenja konflikta na Bliskom istoku ili Trećeg svetskog rata, prenosi Tajms of Izrael.

Tokom govora u četvrtak, Haris je pozvala na okončanje rata u Pojasu Gaze i istakla da ''ne može da ćuti'' kada se radi o humanitarnoj krizi i civilnim žrtvama izraelskog rata u enklavi.

(Tanjug)

