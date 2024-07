RAT u Ukrajini – 878. dan. Ukrajinske vlasti tvrde da su tri civila poginula, a da je petoro ranjeno u ruskom raketnom udaru na Nikolajev. Sa druge strane, u napadu ukrajinskih dronova na Kursku oblast poginula je jedna, a povređene dve osobe. Volodimir Zelenski pozvao članove britanske vlade da apeluju na saveznike da dozvole Kijevu upotrebu raketa velikog dometa protiv Rusije. Američkog novinara Evana Gerškoviča sud u Jekaterinburgu poglasio krivim za špijunažu i osudio na 16 godina strogog zatvora.

Foto Tanjug/AP/MO Rusije

Britanci znaju ko je kriv za krah ukrajinske ofanzive

Centar za analizu bezbednosnih pitanja RUSI, sa sedištem u Londonu, je u izveštaju objasnio koji su glavni razlozi neuspeha kontraofanzive Oružanih snaga Ukrajine 2023. godine.

Foto Tanjug/AP

Zelenski o poseti Londonu

Ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski izjavio je danas da su tokom njegove dvodnevne posete Britaniji glavne teme razgovora bile dugoročni kapaciteti Ukrajine, strategija pomorske bezbednosti i odbrambena saradnja u cilju dostizanja pravednog mira.

Veliki gubici VSU za 24 časa

U poslednja 24 sata ruske snage odbile su veliki broj ukrajinskih napada, nanevši ukrajinskoj vojsci teške gubitke u ljudstvu i tehnici.

Osuđen nemački plaćenik: Ratovao na strani Kijeva

Nemački plaćenik koji je ratovao na ukrajinskoj strani osuđen je u Belorusiji na smrtnu kaznu streljanjem, objavo je Rojters pozivajući se na Ministarstvo spoljnih poslova Nemačke.

Iako MIP Nemačke nije naveo o kome se radi, britanska agencija je objavila da je to Riko Kriger optužen za terorizam i za to što je bio strani plaćenik. On je u zatvoru od novembra 2023. godine.

Foto Tanjug/AP

Bio je pripadnik nacionalističkog puka koji je zabranjen u Belorusiji a koji se od marta 2022. borio na strani Kijeva.

U članku se navodi da je zvanični Berlin u kontaktu sa Minskom u vezi sa ovim pitanjem.

Oboren portugalski dron

Iznad kupjanskog dela fronta oboren portugalski dron. Kako su rekli za Sputnjik u truskoj jedinici koja se nalazi na tom delu fronmta, 90 odsto oborenih dronova na tom delu fronta su američke ili portugalske proizvodnje.

Moskva: PVO uništio 27 dronova iznad Rostovske i Smolenske oblasti

Ruski sistemi PVO uništili su i presreli 27 bespilotnih letelica Oružanih snaga Ukrajine iznad Rostovske i Smolenske oblasti, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

- Dežurni PVO sistemi su uništili i presreli 26 bespilotnih letelica iznad teritorije Rostovske oblasti i jednu bespilotnu letelicu nad teritorijom Smolenske oblasti - navodi Moskva.

Kijev: Ruski raketni napad u oblasti Harkova, tri osobe poginule

Ruske trupe su tokom noći sa tri rakete pogodile Barvinkovo u oblasti Harkova, objavio je načelnik Glavne uprave Nacionalne policije Harkovske oblasti Volodimir Timoško na Fejsbuku.

- Prema preliminarnim podacima, dva civila su poginula, a tri su povređena - napisao je Timoško.

Oštećeno je više od 50 stambenih objekata, upravnih zgrada, različitih objekata i vozila, navodi Timoško.

Kijev: Ruski dronovi pogodili energetske objekte u Ukrajini

Ruske bespilotne letelice lansirane tokom noći u napadu na Ukrajinusu pogodile objekte energetske infrastrukture u dva regiona na severu zemlje, saopštili su zvaničnici.

Ukrajinska PVO oborila je 13 od 17 ruskih dronova u pet regiona na istoku, severu i u centru zemlje, saopštile su vazduhoplovne snage.

Jedan od dronova("šahed") udario je u energetski objekat u Sumskoj oblasti, dok je drugi udario u lokaciju u Černigovskoj oblasti, rekli su regionalni zvaničnici.

Navode da su ekipe za popravku hitno prebačene na mesta udara, a da trenutno nema izveštaja o žrtvama.

Zelenski razgovarao sa Trampom: Ukrajina će uvek biti zahvalna SAD

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski kaže da je u telefonskom razgovoru sa Donaldom Trampom, kandidatom za predsednika SAD čestitao republikansku nominaciju i osudio neuspeli atentat na Trampa u Pensilvaniji.

Tramp i Zelenski su govorili su i o američkoj demokratiji kao i o ratu u Ukrajini.

- Ukrajina će uvek biti zahvalna SAD na pomoći u jačanju naše sposobnosti da se odupremo ruskom teroru - napisao je na Iks-u.

U razgovoru sa Trampom je ponovio je da se ruski napadi na ukrajinske gradove i sela nastavljaju svakog dana.

- Dogovorili smo se sa predsednikom Trampom da na ličnom sastanku razgovaramo o tome koji koraci mogu učiniti mir pravednim i zaista trajnim - rekao je Zelenski.

Tramp: Dobar razgovor sa Zelenskim, doneću mir

Kandidat za predsednika SAD Donald Trampo i predsednik Ukrajine razgovarali su telefonskim putem o ratu u Ukrajini i drugim aktuelnim temema.

Tramp je istakao da je to bio dobar razgovor.

- Cenim predsednika Zelenskog što se javio, kao vaš sledeći predsednik Sjedinjenih Država, doneću mir svetu i okončati rat koji je koštao toliko života i razorio bezbroj nevinih porodica - napisao je Tramp na društvenoj mreži truth.

Istakao je da će obe strane moći da zajedno pregovaraju o sporazumu koji će okončati nasilje i utrti put ka prosperitetu.

Ukrajinci tvrde: Ruski projektil pogodio dečje igralište

Ukrajinski zvaničnici saopštili su da je ruski projektil pogodio dečje igralište u gradu Nikolajevu na jugu Ukrajine pritom ubivši jedno dete i dve odrasle osobe i ranivši još pet.

Sa druge strane, prema navodima gubernatora Kurske oblasti najmanje jedna osoba je poginula kada je ukrajinski dron pogodio ruski manastir u tom regionu. Aleksej Smirnov dodao je da su dve osobe povređene usled pada oborene bespilotne letelice.

Zelenski o dubljim napadima unutra ruske teritorije

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski obratio se članovima britanske vlade u Londonu gde je ponovio poziv zapadnim saveznicima da dozvole napade na ciljeve dublje na teritoriji Rusije i pozvao London da ubedi partnere da uklone organičenja o ukrajinskoj upotrebi njihovog oružja.

Premijer Britanije Kir Starmer predstavio je Ugovor o podršci izvozu odbrane koji će Ukrajini omogućiti da iskoristi 3,5 milijardi funti.

Američki novinar optužen za špijunažu u Rusiji

Ruski sud proglasio je u američkog novinara Evana Gerškoviča krivim za špijunažu i osudio ga na 16 godina strogog zatvora.

Gerškoviču, koji je negirao bilo kakvu krivicu, suđeno je u Jekaterinburgu nakon što je optužen da je pokušao da prikupi osetljive informacije o fabrici tenkova.

Gerškovičev poslodavac, Volstrit džornal, odluku suda je nazvao "sramotnom i lažnom osudom". Američki predsednik Džozef Bajden rekao je da će Vašington nastaviti da se zalaže za njegovu slobodu.

