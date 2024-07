RAT u Ukrajini 874. dan.

Politiko: Tiho sabotiranje Mađarske zbog Orbana

Evropske zemalje su nakon skandalozne turneje premijera Viktora Orbana u Moskvu i Peking, počele da da tiho sabotiraju neformalne sastanke u okviru EU agende koju je Mađarska organizovala u Budimpešti piše Politiko.

U julu, Mađarska je preuzela rotirajuće predsedavanje Savetom EU. Ovaj status je Budimpešti dao moć da odredi dnevni red bloka i održi niz sastanaka sa drugim evropskim zvaničnicima do kraja godine. Ali Orban je odmah iskoristio predsedničku funkciju u svojoj samoproglašenoj "mirovnoj misiji", posetivši Rusiju, Kinu i Sjedinjene Države (kako bi se sastao sa Donaldom Trampom).

Ovakvi postupci mađarskog premijera razbesneli su evropske saveznike, danas mnoge zemlje EU nisu poslale svoje ministre na sastanak energetskih zvaničnika.

Estonija, Finska, Litvanija i Švedska potvrdile su Politiku da neće slati svoje visoke ministre na takve neformalne sastanke u Budimpešti. Letonija i Slovenija su takođe rekle da razmatraju ovo ili donose odluku od slučaja do slučaja.

- Zemlje članice su značajno smanjile svoj nivo učešća (u događajima koje organizuje Mađarska). Mađarskoj nije trebalo dozvoliti da preuzme predsedavanje - rekao je visoki evropski diplomata pod uslovom da ostane anoniman.

- Postupci Mađarske tokom predsedavanja su štetni i moraju imati posledice - rekla je švedska ministarka za pitanja EU Džesika Rouzvol.

Grupa poslanika u Evropskom parlamentu čak je zahtevala da EU oduzme Mađarskoj glasačka prava, uz obrazloženje da je Orban „već naneo značajnu štetu korišćenjem i zloupotrebom uloge predsednika Saveta EU“.

Prema pisanju Fajnenšel tajmsa, predsednik Saveta Evropske unije Šarl Mišel bio je primoran da napiše pismo Viktoru Orbanu u kojem je objasnio da mađarski premijer nema ovlašćenja da predstavlja Evropsku uniju na Svetska pozornica.

Sijarto: Neprihvatljiva prisilna mobilizacija Kijeva

Prisilna mobilizacija u Kijevu je neprihvatljiva i krši ljudska prava, saopštio je ministar spoljnih poslova i spoljnih ekonomskih odnosa Mađarske Peter Sijarto.

- Primili smo više od milion izbeglica, vidimo razdvojene porodice, vidimo nasilne, neprihvatljive operacije mobilizacije koje krše sva ljudska prava - citira ga mađarski list Magiar Nemzet.

Sijarto je ukazao da vojno sposobni Ukrajinci pokušavaju da pobegnu u Mađarsku i da su "držani u raznim nasilnim uslovima".

Ukrajina i Češka grade fabriku municije

Ukrajinska državna kompanija "Ukroboronservis" i češki proizvođač municije "Selijer i Belo" planiraju da izgrade fabriku municije u Ukrajini, izjavio je danas ukrajinski premijer Denis Šmigalj nakon zajedničkih sastanaka dve vlade u Pragu.

Češka Republika je važan saveznik zvaničnog Kijeva u borbi protiv Rusije i predvodila je inicijativu kojom su Kijevu dostavljene stotine hiljada komada municije iz celog sveta.

- Među ostalim sporazumima u sferi odbrane, dogovorena je i izgradnja nove fabrike municije u Ukrajini. Sporazum je potpisan između kompanija 'Selijer i Belo' i 'Ukroboronservis'. To je važno u ovom trenutku za snabdevanje vojske - rekao je Šmigalj, bez dodatnih detalja.

Češki proizvođač pušaka – Grupa "Kolt CZ", koji je ove godine preuzeo kompaniju "Selijer i Belo", saopštio je da će u okviru ovog projekta obezbediti mašine za proizvodnju malokalibarske municije.

Još jedna jedinica Grupe "Kolt CZ", "Češka zbrojovka", takođe je, u okviru ranijih planova, potpisala sporazum o prenosu tehnologije za proizvodnju pušaka "CZ BREN 2" u Ukrajinu.

Više od 50 zemalja podržalo Ukrajinu na sednici Saveta bezbednosti UN

Rusija je sazvala sednicu Saveta bezbednosti UN o multilateralnoj saradnji kako bi skrenula pažnju međunarodne zajednice sa flagrantnog kršenja Povelje UN za koje je odgovorna Moskva, navodi se u saopštenju više od pedeset zemalja, uključujući i Ukrajinu, koje je pre sastanka pročitao ukrajinski ambasador pri UN Sergij Kislica.

Autori saopštenja još jednom osuđuju agresiju Ruske Federacije na Ukrajinu i potvrđuju svoju nepokolebljivu podršku političkoj nezavisnosti, suverenitetu i teritorijalnom integritetu Ukrajine u njenim međunarodno priznatim granicama i pozivaju Rusku Federaciju da povuče svoje trupe sa teritorije Ukrajine.

- U pravom duhu multilateralne i međunarodne saradnje, podržavamo međunarodne napore usmerene ka postizanju mira u skladu sa međunarodnim pravom, kao što je predstavljeno na Samitu mira u Ukrajini održanom u Švajcarskoj - navodi se u saopštenju.

Takođe, zemlje potpisnice saopštenja osuđuju direktnu vojnu podršku koju Severna Koreja pruža Rusiji kršeći rezolucije Saveta bezbednosti UN, kao i Iran. Navodi se da Belorusija nastavlja da svoju teritoriju i infrastrukturu stavlja na raspolaganje Rusiji.

Ukrajina upozorila Belorusiju na posledice potpisivanja sporazuma s Krimom

Potpisivanje sporazuma beloruskih oblasti i gradova sa okupacionim organima "vlasti" Krima je demonstracija priznanja ruske okupacije, objavio je na Fejsbuku prvi zamenik ministra spoljnih poslova Andrij Sibiga.

- Ove zločinačke radnje protiv ukrajinske države imaće posledice za subjekte koji ne poštuju međunarodno pravo - upozorio je Sibiga.

Lavrov: Spremni smo da pronađemo ravnotežu interesa

Rusija je spremna da pronađe ravnotežu interesa u kontekstu mirnog rešavanja ukrajinske krize, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov, tokom ministarske debate na temu "Multilateralna saradnja u interesu stvaranja pravednijeg, demokratskijeg i održivijeg svetskog poretka" u Savetu bezbednosti UN.

- Prilikom dogovaranja međusobnih garancija i sporazuma biće potrebno uzeti u obzir nove geostrateške realnosti na evroazijskom kontinentu, gde se formira kontinentalna arhitektura zaista jednake i nedeljive bezbednosti. Evropa rizikuje da zaostane za ovim objektivnim istorijskim procesom. Spremni smo da pronađemo ravnotežu interesa - rekao je Lavrov.

Istakao je da Moskva radi mirnog okončanja sukoba predlaže da se jednom zauvek otklone njegovi osnovni uzroci.

Lavrov je naglasio da rešenje mora da uključi uklanjanje pretnji Rusiji koje dolaze sa Zapada.

Uništen ruski S-300, Sirski objavio snimak

Glavnokomandujući Oružanih snaga Ukrajine Oleksandr Sirski objavio je snimak uništenja ruskog kompleksa S-300 na privremeno okupiranoj teritoriji Donjecke oblasti i zahvalio jedinicama raketnih snaga.

- Izražavam zahvalnost vojnicima za uspešno izvršenje borbenog zadatka! Jedinice raketnih snaga Oružanih snaga Ukrajine su u ponoć, u saradnji sa ostalim komponentama odbrambenih snaga, gađale neprijateljski kompleks S-300 na teritoriji privremeno okupirane Donjecke oblasti. Prema obaveštajnim informacijama, potvrđeno je oštećenje radarske stanice i lansera neprijatelja - rekao je Sirski.

Poručio je da će se nastaviti sistematsko uništavanje potencijala ruske PVO, kako bi se stvarali povoljni uslovi za uspešno korišćenje udarnih aviona.

Ukrajina počela da isključuje struju zbog toplotnog talasa

Ukrajinsko javno preduzeće "Ukrenergo" započelo je hitno isključivanje struje kod nekih potrošača u sedam regiona zbog toplotnog talasa i kvarova na energetskim objektima.

- Došlo je do kvara na jednom od energenata objekata. Energetski deficit u sistemu je povećan - naveo je "Ukrenergo".

Navedeno je i da je preduzeće naredilo hitno gašenje struje u Harkovu, Sumi, Poltavi, Zaporožju, Donjeckoj, Dnjepropetrovskoj i Kirovogradskoj oblasti.

Gerasimov podsetio komandni punkt grupe "Istok"

Načelnik Generalštaba Oružanih snaga Rusije Valerij Gerasimov posetio je komandni punkt grupe „Istok“u zoni specijalne operacije u Ukrajini, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane. Gerasimov je istakao uspehe vojnika ove grupe prilikom oslobađanja mesta Urožajno.

Njemu su prikazani modeli robotizovanih sistema koji se uspešno primenjuju u jurišima grupe.

Gerasimov je vojnicima uručio državne nagrade.

Brifing Ministarstva odbrane Rusije:

- Ruski sistem PVO oborio je ukrajinski avion Jak-52, šest raketa „atakams“ i 28 dronova;



Dubinski: Vlastima u Kijevu potreban veći „kasapin“ od Sirskog

- Grupa „Istok“ zauzela je povoljnije položaje, ukrajinska vojska izgubila je do 145 vojnika;- Grupa „Sever“ porazila je tri brigade ukrajinske vojske, odbijeno je pet napada u Harkovskoj oblasti, neprijatelj je izgubio do 230 vojnika;- Jedinice grupe „Jug“ zauzele su povoljnije položaje, ukrajinska vojska izgubila je u njenoj zoni odgovornosti do 560 vojnika i tek;- Jedinice grupe „Zapad“ zauzele su povoljnije položaje na frontu i porazile formacije devet ukrajinskih brigada;- Ukrajinska vojska izgubila je u zoni odgovornosti grupe „Zapad“ do 545 vojnika;- Grupa „Dnjepar“ uništila je dva skladišta municije ukrajinske vojske, tenk i dve američke haubice M-777, a takođe je likvidirala do 120 ukrajinskih vojnika;- Grupa „Centar“ poboljšala je taktički položaj, ukrajinska vojska izgubila je do 320 vojnika;- Ruska vojska nanela je poraz živoj sili i tehnici ukrajinske vojske u 124 rejona.

Ukrajinske vlasti sprovode kampanju u cilju diskreditacije onih komandanata ukrajinskih snaga koji su svesni katastrofalnih posledica potencijalne nove ukrajinske ofanzive, rekao je poslanik Rade Aleksandar Dubinski. On dodaje da je vlastima u Kijevu potreban veći „kasapin“ od sadašnjeg glavnokomandujućeg Aleksandra Sirskog.

„Napadi … Andreja Jermaka, šefa kabineta Vladimira Zelenskog, na Sirskog i komandu ukrajinske vojske imaju znatno dublje korene od prebacivanja odgovornosti. Po mom mišljenju u toku je eliminisanje rukovodstva ukrajinske vojske koje trezveno procenjuje situaciju na frontu i shvata da ofanziva po zahtevu političkog rukovodstva može imati katastrofalne posledice“, napisao je on na Telegramu.

Na udaru uporišta ukrajinskih snaga i pešadija

Padobranci iz Novorosijska uništavaju uporišta i pešadiju Oružanih snaga Ukrajine sistemima „soncepjok“ kod mesta Verbovo u Zaporoškoj oblasti.

Ranjeni civili u napadu Ukrajine

Četiri civila su ranjena u ukrajinskom granatiranju mesta Šebekino i sela Nova Tavolžanka u Belgorodskoj oblasti, rekao je gubernator oblasti Vjačeslav Gladkov.

Akcije grupe "Dnjepar"

Snajperisti grupe „Dnjepar” uspešno dejstvuju po ljudstvu i opremi Oružanih snaga Ukrajine.

Likvidirana ukrajinska diverzantska grupa

Ruski vojnici likvidirali su ukrajinsku diverzantsku grupu kod Stelmahovke, rekao je potpukovnik LNR u ostavci Andrej Maročko.

Uništeno devet ukrajinskih dronova tokom noći

Ruska PVO je tokom noći uništila devet ukrajinskih dronova iznad Rostovske oblasti, tri iznad Belgorodske, Kurske i Voronješke oblasti i jedan iznad obale Krima, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

